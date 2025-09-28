Entidad distrital explicó porqué se canceló el concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro de Bogotá: “Falta de información y documentación técnica”

El artista estadounidense estaba previsto a realizar su concierto en la noche del 27 de septiembre en Bogotá - crédito Ocesa

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger) dio a conocer su concepto desfavorable sobre la realización del concierto del cantante estadounidense Kendrick Lamar, cuya presentación se iba a realizar en la noche del sábado 27 de septiembre de 2025 en el Vive Claro de la capital colombiana.

En un comunicado publicado el domingo 28 de septiembre, la entidad distrital aseguró que la decisión de la no realización del evento musical se sustentó en la ausencia de documentación técnica suficiente y oportuna por parte del organizador, lo que impidió cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

“La normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna”, señaló el Idiger.

Noticia en desarrollo...