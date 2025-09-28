En video: Una riña en Bogotá dejó un muerto por herida con arma cortopunzante, el menor de edad aún tenía el arma cuando fue capturado

Pelea entre dos jóvenes dejó un muerto y un capturado en la capital colombiana - crédito Policía Nacional/Montaje Infobae

Un joven de 17 años fue aprehendido por la Policía tras herir con arma cortopunzante en el pecho a un hombre de 20 años en el barrio La María, en la localidad de San Cristóbal.

El incidente se produjo durante una riña en la vía pública y fue reportado a través de la central de radio local, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con los datos entregados por el teniente Óscar Flórez, el caso se desarrolló en las últimas horas, en el sector La María cerca de un CAI distrital, donde testigos alertaron sobre un enfrentamiento entre dos jóvenes.

Al arribar al sitio, los uniformados hallaron a la víctima, un hombre de 20 años, con una herida profunda en el pecho ocasionada por un elemento cortopunzante. La víctima fue trasladada al centro médico más cercano, pero los médicos confirmaron el ingreso sin signos vitales.

El hecho que ocurrió al sur de la capital colombiana dejó la captura de un joven de 17 años - crédito @PoliciaBogota

Las primeras investigaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá permitieron identificar al presunto agresor, un menor de 17 años, que fue capturado poco después de los hechos tras labores de seguimiento por parte de los uniformados.

El teniente general Óscar Florez, comandante de la Policía en la jurisdicción, explicó que “encontraron a una persona tendida en vía pública, al parecer lesionada por arma cortopunzante”, y que la rápida acción policial permitió judicializar al menor implicado.

El adolescente capturado fue presentado ante la autoridad competente para que se inicie el proceso de judicialización correspondiente.

Las autoridades han instado a la comunidad a denunciar situaciones similares y recordaron que permanecen habilitadas las líneas de atención 123 para recibir cualquier tipo de información relevante que contribuya a la seguridad ciudadana.

Pronunciamiento por parte de las autoridades locales sobre el asesinato del hombre de 20 años y la captura del joven de 17 años en Bogotá - crédito @PoliciaBogota

Menor de edad fue encontrado sin vida en el humedal La Vaca en Bogotá

El sábado 27 de septiembre de 2025, hallaron el cuerpo sin vida de un menor de edad en el humedal La Vaca, situado al suroccidente de Bogotá, tras un amplio operativo liderado por los Bomberos de Bogotá.

La búsqueda movilizó equipos especializados y recursos técnicos durante varias horas, luego de que se reportara la desaparición del niño en este sector de la localidad de Kennedy.

La operación de rescate arrancó a primeras horas del día, cuando las autoridades recibieron información sobre la caída del menor en uno de los sectores del humedal.

La respuesta articulada involucró a funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá, agentes de la Policía Nacional, y rescatistas equipados para enfrentar el difícil terreno del área. Se desplegaron botes y se establecieron puntos de vigilancia para facilitar la exploración, coordinados desde el puesto de mando de los bomberos.

Durante la jornada, los equipos de emergencia delimitaron una franja de seguridad en el perímetro del humedal La Vaca, con el fin de garantizar la labor de búsqueda y evitar el acceso de curiosos a la zona.

Las imágenes compartidas desde el lugar evidenciaron el uso de trajes impermeables y herramientas de salvamento acuático, necesarias en entornos húmedos y de difícil acceso.

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció ante el fallecimiento del menor - crédito @PoliciaBogota / X

La Secretaría de Salud de Bogotá desempeñó un papel central al preparar equipos médicos y puestos de atención inmediata cerca del área de intervención, mientras la Policía Nacional aseguró el orden y gestionó el tránsito en alrededores para prevenir situaciones de riesgo.

Testimonios reflejaron la preocupación de la comunidad del barrio Amparo, vecina al humedal, por la intensa movilización de organismos de socorro.

Tras el hallazgo del menor, la Fiscalía General de la Nación y autoridades judiciales se hicieron presentes para adelantar el levantamiento y dar inicio a la investigación orientada a esclarecer las circunstancias del deceso.

En aplicación de la normativa de protección de menores, las autoridades no difundieron el nombre del niño ni detalles adicionales sobre su identidad, limitándose a confirmar que el caso continúa bajo análisis.

La llegada coordinada de los servicios de emergencias permitió realizar un rastreo en todos los puntos estratégicos del sector, mientras los familiares y residentes aguardaban noticias oficiales.