Colombiano en Chile causó terror al amenazar a transeúntes con un hacha en La Serena: agentes de Carabineros le dispararon

El colombiano retó a los policías - crédito @ecenews24/X

Testigos del violento incidente ocurrido el lunes 22 de septiembre de 2025 en La Serena, Chile, relataron nuevos detalles sobre las amenazas emitidas por un ciudadano colombiano que fue herido por la policía.

Según información preliminar, vecinos reportaron la presencia de un hombre armado con un hacha que intimidaba a transeúntes y comerciantes en una zona verde ubicada en la intersección de la calle Juan Soldado con la Avenida Balmaceda, en la población Juan Soldado, informó La Cuarta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carabineros acudió al lugar para intentar detenerlo. Ante la negativa del sujeto a soltar el hacha y obedecer las órdenes, los efectivos policiales utilizaron su arma de servicio.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los funcionarios solicitan al individuo que se acueste en el suelo y, al no recibir respuesta, disparan en tres ocasiones.

crédito @ecenews24/X

El hombre, identificado como Albeiro Arias Gómez, de 36 años y nacionalidad colombiana, recibió disparos en la pierna y el abdomen. El connacional fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de La Serena, donde fue intervenido y se mantiene estable.

Previo a la llegada de la Policía, una vecina que paseaba a sus perros denunció haber recibido amenazas verbales de carácter sexual por parte del individuo. De acuerdo con testimonios, el hombre habría expresado agresiones como “yo te voy a violar y mientras te violo, te acuchillo”.

Durante el incidente, el sujeto gritó frases como: “¡Arrodíllense y los perdono!” y “yo sé cómo cortar cabezas”, según consignó Diario El Día.

Residentes del sector manifestaron su preocupación y señalaron que la comunidad se sintió amenazada por su comportamiento.

En otro caso, una venezolana apuñaló a su pareja en Chile

Varios medios en el país austral reportaron la detención de una ciudadana venezolana por parte de Carabineros en la comuna de Estación Central, acusada de herir gravemente con un arma blanca a su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, en un departamento ubicado en la calle Toro Mazote.

El incidente ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación y, según los primeros antecedentes, podría tratarse de un caso de violencia intrafamiliar.

La mujer fue detenida tras la agresión, que se dio en presencia de los dos hijos de la pareja - crédito Pexels

La víctima, un hombre en situación migratoria irregular, recibió dos heridas cortopunzantes en el pecho y fue trasladado de urgencia a la ex Posta Central. Permanece hospitalizado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

El teniente Bastián Masías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, indicó que cerca de las 18:00 horas Carabineros de la 21ª Comisaría acudió al lugar tras ser alertados por el conserje del edificio, quien reportó un posible episodio de violencia intrafamiliar, según señaló La Tercera.

De acuerdo con el relato policial, la mujer atacó en dos ocasiones a su pareja. Ambos se encuentran en situación migratoria irregular.

En el domicilio se encontraban presentes los hijos de la pareja, de 8 y 10 años, quienes quedaron bajo el cuidado de familiares, por disposición del Tribunal de Familia.

Una amiga de la detenida declaró al canal CHV que la agresión se desencadenó luego de que la mujer anunciara su decisión de abandonar el hogar, tras haber sufrido supuestos episodios de violencia durante las recientes Fiestas Patrias. Según su versión, el hombre la habría golpeado antes del ataque. Sin embargo, el teniente Masías aseguró que durante ese fin de semana no existen registros de denuncias ni procedimientos policiales relacionados con la pareja.

La venezolana le propinó dos heridas al colombiano - crédito Pixabay

Desde Carabineros y otras entidades locales se reiteró el llamado a buscar diálogo o acudir a las autoridades competentes en casos de conflicto, especialmente cuando hay menores de edad involucrados, a fin de evitar situaciones tan lamentables.

Se espera que, una vez finalice la atención médica y avance la investigación, tanto la mujer como el hombre deban responder ante las autoridades por su situación migratoria irregular, así como por la custodia y bienestar de los menores.