Colombia

Colombiano en Chile causó terror al amenazar a transeúntes con un hacha en La Serena: agentes de Carabineros le dispararon

El hombre identificado como Albeiro Arias Gómez, de 36 años, se recupera de los impactos que recibió luego de que ignoró la advertencia por parte de los uniformados australes

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El colombiano retó a los
El colombiano retó a los policías - crédito @ecenews24/X

Testigos del violento incidente ocurrido el lunes 22 de septiembre de 2025 en La Serena, Chile, relataron nuevos detalles sobre las amenazas emitidas por un ciudadano colombiano que fue herido por la policía.

Según información preliminar, vecinos reportaron la presencia de un hombre armado con un hacha que intimidaba a transeúntes y comerciantes en una zona verde ubicada en la intersección de la calle Juan Soldado con la Avenida Balmaceda, en la población Juan Soldado, informó La Cuarta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Carabineros acudió al lugar para intentar detenerlo. Ante la negativa del sujeto a soltar el hacha y obedecer las órdenes, los efectivos policiales utilizaron su arma de servicio.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los funcionarios solicitan al individuo que se acueste en el suelo y, al no recibir respuesta, disparan en tres ocasiones.

crédito @ecenews24/X

El hombre, identificado como Albeiro Arias Gómez, de 36 años y nacionalidad colombiana, recibió disparos en la pierna y el abdomen. El connacional fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de La Serena, donde fue intervenido y se mantiene estable.

Previo a la llegada de la Policía, una vecina que paseaba a sus perros denunció haber recibido amenazas verbales de carácter sexual por parte del individuo. De acuerdo con testimonios, el hombre habría expresado agresiones como “yo te voy a violar y mientras te violo, te acuchillo”.

Durante el incidente, el sujeto gritó frases como: “¡Arrodíllense y los perdono!” y “yo sé cómo cortar cabezas”, según consignó Diario El Día.

Residentes del sector manifestaron su preocupación y señalaron que la comunidad se sintió amenazada por su comportamiento.

En otro caso, una venezolana apuñaló a su pareja en Chile

Varios medios en el país austral reportaron la detención de una ciudadana venezolana por parte de Carabineros en la comuna de Estación Central, acusada de herir gravemente con un arma blanca a su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, en un departamento ubicado en la calle Toro Mazote.

El incidente ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación y, según los primeros antecedentes, podría tratarse de un caso de violencia intrafamiliar.

La mujer fue detenida tras
La mujer fue detenida tras la agresión, que se dio en presencia de los dos hijos de la pareja - crédito Pexels

La víctima, un hombre en situación migratoria irregular, recibió dos heridas cortopunzantes en el pecho y fue trasladado de urgencia a la ex Posta Central. Permanece hospitalizado en estado grave, aunque fuera de riesgo vital.

El teniente Bastián Masías, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, indicó que cerca de las 18:00 horas Carabineros de la 21ª Comisaría acudió al lugar tras ser alertados por el conserje del edificio, quien reportó un posible episodio de violencia intrafamiliar, según señaló La Tercera.

De acuerdo con el relato policial, la mujer atacó en dos ocasiones a su pareja. Ambos se encuentran en situación migratoria irregular.

En el domicilio se encontraban presentes los hijos de la pareja, de 8 y 10 años, quienes quedaron bajo el cuidado de familiares, por disposición del Tribunal de Familia.

Una amiga de la detenida declaró al canal CHV que la agresión se desencadenó luego de que la mujer anunciara su decisión de abandonar el hogar, tras haber sufrido supuestos episodios de violencia durante las recientes Fiestas Patrias. Según su versión, el hombre la habría golpeado antes del ataque. Sin embargo, el teniente Masías aseguró que durante ese fin de semana no existen registros de denuncias ni procedimientos policiales relacionados con la pareja.

La venezolana le propinó dos
La venezolana le propinó dos heridas al colombiano - crédito Pixabay

Desde Carabineros y otras entidades locales se reiteró el llamado a buscar diálogo o acudir a las autoridades competentes en casos de conflicto, especialmente cuando hay menores de edad involucrados, a fin de evitar situaciones tan lamentables.

Se espera que, una vez finalice la atención médica y avance la investigación, tanto la mujer como el hombre deban responder ante las autoridades por su situación migratoria irregular, así como por la custodia y bienestar de los menores.

Temas Relacionados

Colombiano en ChileLa SerenaAmenazó con hachaImpactado por agentesCarabinerosAlbeiro Arias GómezColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Las candidatas tendrán que convencer al jurado, con un discurso, para llegar con las mejores opciones a la gala final del domingo

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

Precandidatos presidenciales se unieron para rechazar las declaraciones de Petro en Nueva York: “Debería preocuparse por Colombia”

Mediante un comunicado conjunto, siete figuras de la política nacional alertaron sobre posibles consecuencias diplomáticas y pidieron al Gobierno colombiano fortalecer sus relaciones internacionales

Precandidatos presidenciales se unieron para

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

El estadio Atanasio Girardot recibirá a los verdes, que quieren ganar para acercarse al puntero, y los azules que necesitan los tres puntos para seguir vivo en el campeonato

EN VIVO Atlético Nacional vs.

Cundinamarca: se registró un sismo de magnitud 3.5

El movimiento telúrico comenzó a las 13:44 (hora local)

Cundinamarca: se registró un sismo

Chontico Día, los números sorteados de hoy 27 de septiembre 2025

Conoce cuáles fueron los resultados del último sorteo de una de las loterías más jugadas de Colombia

Chontico Día, los números sorteados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia 2025′ afronta su última prueba antes de la coronación este 27 de septiembre

Esposo de Ana Karina Soto se refirió a la filtración del video íntimo de la presentadora hace años: “Me alegra verte hablar de tu tragedia”

La ‘Barbie Colombiana’ relata el difícil momento de la DJ Marcela Reyes tras la muerte de B King: “Compartió 7 años de su vida”

El poderoso mensaje de Paulina Vega sobre la vida privada y el bienestar, que está dando de qué hablar

La familia de B King desmiente rumores sobre el crimen: “No fue un ajuste de cuentas”

Deportes

EN VIVO Atlético Nacional vs.

EN VIVO Atlético Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: hay clásico en Medellín

María Camila Osorio se mide ante Iga Świątek, una de las mejores raquetas del mundo en el WTA de Beijing: hora y dónde ver

Nacional vs. Millonarios, fecha 13 de la Liga BetPlay: estas son las probables alineaciones y novedades del clásico en Medellín

Egan Bernal compite en la prueba del Mundial de Ciclismo de Ruta con Colombia en Ruanda: hora y dónde ver

Compañero de Luis Díaz en el Bayern Múnich elogió al colombiano tras su buen rendimiento en Bundesliga: “Juega con mucha pasión”