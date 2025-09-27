Colombia

Andrés Pastrana le dio clases a Petro de cómo hablar en la ONU sin irrespetar la dignidad de Colombia: “No hay espacio para el populismo”

El exmandatario señaló que las intervenciones en los escenarios multilaterales no deben ser un ataque contra las naciones, sino una oportunidad de aportar al trabajo que realizan

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Andrés Pastrana criticó el discurso
Andrés Pastrana criticó el discurso de Petro en las Naciones Unidas - crédito Colprensa y Joel González/Presidencia/Flickr

Durante su intervención en la 80ª Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, Gustavo Petro, centró su mensaje en el conflicto de Medio Oriente, la situación en Gaza y los riesgos que, según él, enfrenta el Caribe colombiano.

A su vez, lanzó duras acusaciones directas a los gobiernos que no se han pronunciado contra la crisis humanitaria en tierras árabes, por lo que convocó a la acción internacional.

“Una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio (…) Es genocidio y hay que gritarlo”, expresó el mandatario colombiano, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad de una reacción contundente por parte de la comunidad internacional.

El presidente Petro tambien advirtió sobre los ataques en la región y la posibilidad de que hechos similares a los de Gaza puedan repetirse en su país. “Creo que lo dantesco de la situación de Palestina no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar, hoy caen sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe”, manifestó.

Y agregó: “Nosotros nos atrevemos. Abrimos el listado de voluntarias y voluntarias para ir a combatir a Gaza. Unámonos y seremos el ejército más poderoso del mundo, y la democracia será y cesará el genocidio y podrá haber libertad en el mundo, que una humanidad no es posible, sino todas las personas que le entregan armas. Personas son libres”.

El exmandatario señaló que las
El exmandatario señaló que las intervenciones en los escenarios multilaterales no deben ser un ataque contra las naciones, sino una oportunidad de aportar al trabajo que realizan - @AndresPastrana_/X

En reacción al discurso del gobernante de los colombianos, el expresidente Andrés Pastrana utilizó sus redes sociales para “enseñarle” a Petro cómo se debe de proclamar un discurso en las Naciones Unidos.

Para el exmandatario, los pronunciamientos de los jefes de Estado no deben de estar cargados de frases y propuestas populistas, sino que deben de alinearse con las metas y compromisos a nivel internacional.

Por ello, señaló que Petro vulneró la dignidad de Colombia a nivel mundial, puesto que, su juicio, no respetó el escenario en el que estaba al compartir pensamientos personales y no una postura diplomática.

Andrés Pastrana compartió un discurso suyo en la ONU @AndresPastrana_/X

“Gustavo Petro en la ONU no hay espacio para el populismo internacional. La dignidad de #Colombia se respeta en los escenarios multilaterales, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Sumado a esto, Pastrana publicó un video de un discurso que dio en laAsamblea General de la ONU en el que destacó la importancia de combatir la inseguridad y los grupos armados como las extintas Farc que en la época vulneraban la paz en Colombia.

Andrés Pastrana se despachó contra
Andrés Pastrana se despachó contra Gustavo Petro por su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en elque protegió a Maduro- crédito Chepa Beltran/Europa Press

En paralelo, expresó su preocupación por el rumbo de la política de defensa nacional, señalando que el presidente Gustavo Petro estaría promoviendo una estrategia para “desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía”.

La controversia se agudizó tras la intervención de Petro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde el mandatario defendió su enfoque sobre los desafíos globales de las drogas y la política exterior hacia Venezuela. La reacción de Pastrana no se hizo esperar: a través de su cuenta oficial de X, acusó a Petro de acudir a la Asamblea General para defender la gestión de Nicolás Maduro y cuestionó el impacto de la actual administración en la lucha contra el narcotráfico.

Andrés Pastrana criticó discurso de
Andrés Pastrana criticó discurso de Gustavo Petro en la ONU - crédito @AndresPastrana_/X

En su publicación, Pastrana afirmó: “El elegido del Pacto de La Picota por los narcos, quien duplicó la producción de cocaína, aumentó 50% los cultivos y redujo a los niveles más bajos la incautación, fue a la ONU a defender al Narcodictador Nicolás Maduro y a arrastrar el nombre de Colombia por el lodo”. Esta declaración alude al llamado “Pacto de La Picota”, una supuesta reunión entre Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y reclusos de la cárcel La Picota, en la que se habría buscado favorecer la candidatura de Gustavo Petro.

