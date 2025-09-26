Hospital San José y Nueva EPS tomaron contundente decisión frente a la continuidad de servicios de salud para afiliados

El hospital notificó la terminación del contrato a Nueva EPS el 18 de septiembre de 2025 - crédito Hospital San José

El Hospital San José de Bogotá y Nueva EPS informaron que llegaron a un acuerdo que evita el cierre programado de servicios a los afiliados del régimen contributivo en la capital del país.

Esta decisión se dio luego de que el hospital notificara, el 18 de septiembre, la terminación del contrato vigente para la prestación de estos servicios, que estaba previsto dejar de operar a partir del 1 de diciembre de 2025.

En un comunicado oficial, Nueva EPS anunció que “se ha llegado a un acuerdo con la institución para evitar el cierre programado de servicios, garantizando así la atención continua de sus afiliados en la ciudad de Bogotá”.

Por su parte, el Hospital San José destacó que continuará prestando servicios a los usuarios y beneficiarios vinculados a la entidad de salud, asegurando que el proceso se desarrollará bajo condiciones de oportunidad y seguridad, conforme a la capacidad instalada de la institución.

“Se continuará suministrando atenciones y servicios de salud a todos los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo vinculados a Nueva EPS, garantizando con oportunidad y seguridad el acceso a todos los servicios ofertados, de acuerdo con la capacidad instalada de nuestra institución”, señaló el comunicado del hospital.

Cabe recordar que el jueves 25 de septiembre, el Hospital San José había informado a Nueva EPS sobre su decisión de finalizar el contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de evento para el régimen contributivo. Esta notificación fue dirigida a la doctora Gloria Libia Polanía Aguillón, agente especial interventora de la entidad aseguradora, mediante una carta fechada el 18 de septiembre de 2025.

El contrato vigente, suscrito el 30 de julio de 2008, había permitido que durante más de 17 años el Hospital San José prestara servicios a los afiliados de Nueva EPS en Bogotá. Sin embargo, la institución explicó que, tras un proceso de evaluación, determinó que era necesario concluir esta relación contractual en cumplimiento de la normatividad vigente.

De acuerdo con el hospital, la decisión se fundamentó en lo establecido en el contrato y en la normativa que regula las relaciones entre prestadores y aseguradoras, particularmente en los Decretos 4747 de 2007 y 441 de 2022, que fijan los lineamientos para este tipo de acuerdos en el sistema de salud colombiano.

El Hospital San José enfatizó que su determinación se enmarcaba dentro de su autonomía institucional y busca garantizar la legalidad, igualdad y respeto por los derechos de los usuarios, además de la sostenibilidad de la prestación de servicios de salud.

La entidad también aclaró que, en caso de que el contrato terminara, se procuraría que el proceso de transición se desarrollara de manera organizada para no afectar la continuidad de la atención a los afiliados. Esto implicaría que Nueva EPS tendría la responsabilidad de informar a sus usuarios sobre las nuevas instituciones donde podrían recibir los servicios que actualmente les brinda el hospital.

Garantía de continuidad en la atención

Con el acuerdo alcanzado este 26 de septiembre, ambas entidades ratificaron su compromiso de mantener la atención sin interrupciones. Nueva EPS precisó que continúa trabajando de forma interna y articulada con su red de prestadores con el objetivo de “garantizar atención oportuna, con calidad y continuidad para nuestros afiliados”.

El comunicado, firmado por la Gerencia de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nueva EPS, destacó que esta medida busca brindar tranquilidad a los usuarios, quienes podrán seguir accediendo a los servicios de salud en el Hospital San José sin cambios inmediatos.

Este acuerdo representa un alivio para miles de pacientes en Bogotá, ya que evita que, a partir de diciembre de 2025, se viera interrumpida la atención médica que el hospital ha venido ofreciendo por más de una década y media.