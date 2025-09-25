Colombia

Nataly Umaña habló del proceso que vivió tras su ruptura con Alejandro Estrada: “Algo muy bonito tenía que venir detrás de eso”

La actriz compartió detalles de cómo afrontó la tormenta mediática que desató su separación del actor

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Nataly Umaña se refirió al
Nataly Umaña se refirió al proceso que afrontó para superar el final de su matrimonio con Alejandro Estrada - crédito @natalyumanaa/Instagram

Los actores Nataly Umaña y Alejandro Estrada se transformaron en una de las parejas más seguidas por los colombianos durante el 2024, luego de su sonada ruptura frente a las cámaras de la televisión colombiana.

Luego de 12 años de vida en común, la actriz recordada por sus papeles en Los Reyes o El cartel de los sapos se sumó a los participantes de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Allí, la ibaguereña comenzó a quedar en boca de los televidentes y las redes sociales por su creciente cercanía con otro de los participantes, el cantante panameño Miguel Melfi, lo que la convirtió en blanco de cuestionamientos y ataques en alza en redes sociales.

Nataly Umaña y Miguel Melfi
Nataly Umaña y Miguel Melfi protagonizaron una relación sentimental durante su participación en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

El propio Alejandro Estrada —que en ese momento se encontraba grabando los episodios de su participación en MasterChef Celebrity— fue testigo de los comentarios y, durante uno de los programas, hizo una entrada sorpresa a la casa estudio durante una dinámica de “congelados”. Allí, delante de las cámaras, terminó oficialmente su matrimonio con Nataly (quien no podía moverse) y le dejó en sus manos su anillo de casado.

Tras finalizar su participación en el programa de telerrealidad, la pareja inició formalmente su proceso de divorcio y tomó caminos distintos: Alejandro inició una nueva relación con la periodista Dominica Duque, con quien coincidió en MasterChef Celebrity (relación que terminó luego de unos meses), mientras que Nataly se radicó temporalmente en México tras ser convocada para las grabaciones de El precio de amarte, de Televisa.

A pesar de que la ruptura generó una polémica significativa a nivel nacional, eso parece ser cosa del pasado para ambos, especialmente para la actriz, quien se llevó la peor parte de las reacciones negativas.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada
Nataly Umaña y Alejandro Estrada terminaron su matrimonio durante la visita de este a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Es así como, a un año y medio de su separación, Nataly pasó por el pódcast Las Inexpertas, de la emisora Bésame, en la que habló sobre ese momento. Según dijo, el proceso posterior a la separación fue un reto para ella desde lo emocional, al punto que se negó a incursionar en el amor nuevamente durante ese lapso.

“El año pasado yo tenía clarísimo, el año pasado que fue tan fuerte, y con mis coaches hablamos de la abstinencia total de amor. No debes y tampoco quería, obviamente, pero no porque te contamina el proceso”, indicó.

A través de procesos como reforzar su espiritualidad o practicar ejercicio, para Nataly el proceso terminó derivando en la sanación y, sobre todo, en poder perdonar a su expareja, particularmente por los hechos que derivaron en el alejamiento de ambos.

“Empecé a sanar y empecé a darme cuenta por qué esa dependencia y por qué esos patrones que repito, por qué me costó salir de relaciones cuando tenía que poner límites y no lo hacía, no era capaz, esa necesidad de encontrar para siempre desde la falencia, desde la necesidad y de la escasez emocional”, manifestó.

Al asimilar esas reflexiones, Nataly mencionó que ahora, en vez de ver ese lapso de año y medio como una etapa dolorosa, lo hace desde la perspectiva de una transformación personal que le permitió reconectarse consigo misma.

“Para mí no fue destrozar, yo lo que veo es todo lo mejor, una Nataly completamente más consciente más madura, sana que sabe poner limites ahora, que sabe elegir ahora (...) yo sabía que algo muy bonito tenía que venir detrás de eso y un año y medio lo puedo ver, soy una persona extremadamente tranquila y renovada”, agregó, expresando que era algo necesario para su crecimiento personal.

Además, expresó que la persona en la que se ha convertido hoy es muy distinta, ya que no asumió este proceso como algo negativo, sino como una experiencia necesaria para su crecimiento. “Cuando solucionamos esas heridas, aprendes a amar desde la generosidad, desde los límites sanos, y aprendes a decir: tenemos que tratar estas áreas o, simplemente, dejémonos de la manera más bonita”, mencionó.

Temas Relacionados

Nataly UmañaAlejandro EstradaFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Debacle del Once Caldas en la Copa Sudamericana: fue eliminado por Independiente del Valle en penales por 5-4

El “Blanco Blanco” venía de ganar la ida por dos goles, perdió la vuelta en Manizales por 2-0 y en la definición desde los 12 pasos fallaron Robert Mejía y Jorge Aguirre en los cobros

Debacle del Once Caldas en

Once Caldas se llevó un millonario premio de la Copa Sudamericana pese a la eliminación: esta es la cifra

Gracias a su histórica campaña en el certamen de la Conmebol, el equipo de Hernán Darío Herrera logró un enorme botín que también beneficiaría a los jugadores

Once Caldas se llevó un

Benedetti defendió posible nombramiento de Juliana Guerrero: “No hay que cumplir con ciertos requisitos para ser viceministra”

El ministro del Interior también contó un episodio en el que la eventual viceministra de Juventudes, cuyo nombramiento “está en pausa”, fue víctima de un atentado en Cesar, su departamento natal

Benedetti defendió posible nombramiento de

Carolina Corcho confesó cómo aprendió a tomar aguardiente y por qué involucró a Margarita Rosa: “Sencillo con cara de doble”

La precandidata presidencial cuenta con el respaldo de la actriz, que en redes sociales ha asegurado que espera que sea la primera mandataria de Colombia

Carolina Corcho confesó cómo aprendió

Alerta en Bogotá: más de 40.000 menores entre los 9 y 17 años aún no reciben la vacuna gratuita contra el VPH

La Secretaría de Salud advierte que la inmunización temprana es clave para prevenir el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades graves

Alerta en Bogotá: más de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

Carolina Corcho confesó cómo aprendió

Carolina Corcho confesó cómo aprendió a tomar aguardiente y por qué involucró a Margarita Rosa: “Sencillo con cara de doble”

Difunden emotivo video de B King con Angie Miller antes de su desaparición en México

La Segura confirmó que pasará por el quirófano una vez más: “La nueva tuneada”

Andrea Guzmán contó la historia detrás de su escena más recordada en ‘La gloria de Lucho’: “Estaba muerta de la risa”

DJ Marcela Reyes pidió esclarecer el crimen de B-King en México: “Cada segundo de silencio es una herida más para mí”

Deportes

Debacle del Once Caldas en

Debacle del Once Caldas en la Copa Sudamericana: fue eliminado por Independiente del Valle en penales por 5-4

Once Caldas se llevó un millonario premio de la Copa Sudamericana pese a la eliminación: esta es la cifra

Es oficial: Jorge Bava deja de ser entrenador de Independiente Santa Fe

Así fue como le ofrecieron $30 millones a un jugador durante un partido: lo calificó como un “incentivo”

Ese sería el rival de Once Caldas en las semifinales de la Copa Sudamericana: se clasificó en el último minuto