Colombia

Doble de René Higuita invitó a la leyenda del fútbol a una plaza en Bucaramanga y esta fue su jocosa reacción: “Lo pongo a desgranar”

El santandereano indicó que tiene el mismo peinado desde que varias figuras de la selección Colombia en los 90 lo popularizaron

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
El guardameta bromeó con el
El guardameta bromeó con el parecido que tiene el santandereano - crédito AFP/RedesSociales

En redes sociales se hizo viral en Colombia un video en el que un hincha del Atlético Bucaramanga es regañado por quien sería su jefa en una plaza de mercado.

El motivo que provocó la exposición mediática es el parecido físico del hombre con el exguardameta antioqueño René Higuita, quien reaccionó de manera divertida a la publicación sobre su “doble”.

La repercusión de la publicación llevó a varios medios de comunicación a desplazarse hasta Bucaramanga para contactar a Jairo Durán, el trabajador de la plaza de mercado central de Bucaramanga que es confundido con René Higuita.

Doble de René Higuita invitó al exguardameta a la plaza de mercado

El video se hizo viral en las diferentes redes sociales - crédito X

En diálogo con Noticias Caracol, Durán reconoció que la publicación que se hizo viral ha sido beneficiosa, puesto que han aumentado sus ventas.

“Ahora preguntan en la entrada por el puesto de René y vienen hasta acá”, indicó Durán, que afirmó que tiene el mismo corte de cabello desde 1990 por su afición a la selección Colombia que representó al país en el mundial de Italia 1990.

“Yo siempre fui aficionado al fútbol y siempre los admiré en los 90. Todos salieron con ese estilo, pero nunca pensé en parecerme a René Higuita. Siempre atrae a la gente, luego compran”, expresó.

El video se hizo viral
El video se hizo viral por el parecido del individuo con Higuita - crédito X

“Yo soy más regular”, declaró Durán sobre su talento para jugar fútbol; sin embargo, indicó que puede enseñarle algunas cosas de la plaza a René Higuita, comenzando por desgranar alverja.

De la misma forma, en una entrevista con Vanguardia, Durán afirmó que las comparaciones con el antioqueño no son nuevas, puesto que hay clientes que llevan más de un año llamándolo por el nombre de la leyenda de la Tricolor.

Para mí es una bendición tener un parecido con una gran celebridad, a la que siempre he admirado. Estos días más de uno quiere tomarse la foto conmigo, las señoras y todo, además de que mis clientas y clientes llevan años ya diciéndome René, más de una dijo yo no le vuelvo a decir Jairo, usted es René”.

Así reaccionó el antioqueño al parecido del santandereano

El guardameta bromeó luego de observar el video - crédito @higuitaandres/X

En su cuenta de X, Andrés Higuita publicó la reacción de su padre al descubrir que tiene un doble en Bucaramanga. “Reacción de Horacio al ver su gemelo en Bucaramanga”, fue la descripción que escribió el hijo del exarquero.

“Horacio, le voy a mostrar a una persona. ¿Usted qué está haciendo por allá, con la del Bucaramanga buscando problemas?”, son las palabras de Andrés Higuita mientras reproduce la grabación.

De manera inmediata, Magnolia Echeverri, esposa de la leyenda del deporte, recriminó a la persona que grabó el video por permitir que le pegaran al doble de su pareja. “Y me le pegan y todo. Esa muchacha me lo manosea, René”, indicó Echeverri.

Sorprendido por el parecido del individuo que protagoniza el video, René Higuita afirmó, de manera jocosa, que la única diferencia es que en su hogar no es agredido por su pareja.

“Parecido, la única diferencia es el golpe, que Magnolia no hace eso. Ahí fue donde yo me reconocí”, puntualizó el exarquero.

Además de acumular miles de reproducciones, los usuarios dejaron divertidos comentarios sobre la situación, principalmente recordando el paso de René Higuita por un programa de cocina. “¿Cómo así? ¿No es René Higuita de verdad?”, “Salió de MasterChef directo a poner un puesto de comida, qué bien”, y “Tienen que contarle a René Higuita que tiene un doble en Bucaramanga, increíble”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

