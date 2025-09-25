Colombiano mostró cómo es la vida en un pueblo de 10 habitantes en Islandia: “Uno de los lugares más raros en los que he estado”

Díaz se sorprendió de la forma en la que viven en este pueblo, en donde su población no supera las 10 personas - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En sus videos, el youtuber Juan Díaz, conocido como Planeta Juan, recorre el mundo para mostrar su perspectiva de cómo viven en algunas zonas que no son tan expuestas por la prensa internacional.

En una de sus más recientes experiencias, Díaz visitó Islandia para recorrer las zonas más turísticas de la nación europea, lo que incluyó un paso por la playa de los diamantes, zona cercana a un glacial al que llegan grandes piezas de hielo.

Para mostrar una perspectiva alejada del turismo, Díaz decidió conducir hasta los pueblos más alejados de las ciudades principales, en donde encontró una villa en la que viven 10 personas.

“Vivir acá tiene sus retos”, indicó el colombiano al llegar a la zona mencionada, en donde, para demostrar lo pequeña que es la población allí, solo hay un pescador en todo el pueblo: “El pueblo más remoto, en el país más remoto. Un pueblo de 10 habitantes al que llegar no es nada fácil, horas y horas de recorrido en el que vi solo tres autos”.

El colombiano tuvo que conducir durante varias horas para llegar al pequeño pueblo - crédito @PlanetaJuan/YouTube

“Si usted es alérgico a la gente, este es su lugar”, indicó el colombiano antes de comenzar a recorrer la zona, que antiguamente fue sede de una empresa, motivo por el que se diseñó el pueblo inicialmente.

Al hablar con un poblador, Díaz conoció que el pueblo fue fundado en 1917 por un empresario que quería expandir la salazón (técnica antigua para preservar alimentos, como pescados y carnes, mediante la adición de sal para extraer su humedad y evitar el crecimiento de microorganismos).

La idea era que las embarcaciones llegaran al puerto del pueblo y en la compañía realizaran la salazón y luego comenzar la distribución de los cárnicos. En el edificio donde que daba la empresa, el colombiano encontró una galería de arte.

Díaz se mostró sorprendido al observar que la galería no era administrada por una persona, sino que las obras estaban expuestas y al lado de cada una había un recipiente para dejar dinero como propina.

En la zona hay un solo pescador - crédito @PlanetaJuan/YouTube

“Creció rápidamente, pero en dos años llegó a la banca rota y luego fue abandonada. Es uno de los lugares más raros en los que yo he estado”, indicó el colombiano tras salir del edificio.

Siguiendo con el recorrido, el creador de contenido mencionó las historias que se cuentan sobre el pueblo, que son mencionadas por los administradores de un pequeño hostal que hay en el pueblo, que recibe a los turistas interesados en alejarse de la ajetreada vida que tienen en las ciudades principales.

“En 1950 la población crece y luego colapsa, se vuelve a cerrar una fábrica y termina la promesa para los que fueron convencidos de mudarse en el pueblo, que comenzaron a irse tras la quiebra”.

Este pueblo fue fundado por la consolidación de una empresa en la zona - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Precisamente, el hostal funciona en una zona que era exclusivamente para los trabajadores de una de las empresas que funcionó en el pueblo mencionado, que volvían a sus lugares de origen cada fin de semana.

Díaz expuso algunos de los problemas que tuvo al viajar hasta esa zona de Islandia, comenzando por la ausencia de comercios en todos los sentidos, puesto que el colombiano indicó que una de las llantas del vehículo que alquilo se dañó y tuvo que cambiarla por su cuenta.

Por último, el colombiano habló con trabajadores del hostal, que afirmaron estar allí solo durante el verano, reconociendo que en el invierno es muy poca la frecuencia de visitantes y solo se encuentran en el pueblo a los 10 locales que se niegan a marcharse de la zona.

“Las únicas personas que viven son el dueño del hotel, su esposa, el administrador y poco más”, puntualizó el youtuber.