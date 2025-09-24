Colombia

Gustavo Petro volvió a hablar del Ejército de la salvación del mundo: “está para que no se tomen medidas unilaterales violentas en el concierto mundial”

Petro planteó la necesidad de una fuerza global capaz de proteger a la población palestina, garantizar la justicia internacional y enfrentar la crisis climática

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El presidente colombiano impulsa la
El presidente colombiano impulsa la creación de un organismo internacional que actúe ante violaciones de derechos humanos, prevenga genocidios y promueva la diplomacia en conflictos como el de Gaza, tras el llamado de Indonesia en la ONU - crédito Presidencia

La propuesta de un “ejército de la salvación del mundo” presentada por el presidente colombiano Gustavo Petro el 24 de septiembre a las 8:37 a.m. en la red social X ha generado debate.

En su mensaje, Petro planteó la necesidad de una fuerza global capaz de proteger a la población palestina, garantizar la justicia internacional y enfrentar la crisis climática, en respuesta directa a la intervención del presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración, el mandatario colombiano describió este “ejército de la salvación del mundo” como un instrumento para hacer cumplir las órdenes de la justicia internacional y prevenir genocidios y crímenes contra la humanidad.

Petro subrayó que esta fuerza no tendría injerencia en la autodeterminación de los pueblos, sino que su función principal sería salvaguardar los derechos humanos y evitar que se repitan tragedias como las que afectan actualmente a la población palestina.

El ejército de la Salvación del mundo debe proteger de inmediato a la población Palestina del genocidio y asegurar que se habrá de nuevo la diplomacia para la paz entre el pueblo israelí y el pueblo Palestino”, afirmó el presidente en su publicación.

Publicación de Gustavo Petro sobre
Publicación de Gustavo Petro sobre el "Ejército del Mundo" - crédito captura de pantalla / X

El contexto de este pronunciamiento se remonta a la reciente intervención de Prabowo Subianto en la ONU, donde el presidente indonesio ofreció el despliegue de veinte mil o más efectivos para contribuir a la paz en Gaza u otros escenarios de conflicto.

La propuesta de Subianto, orientada a la protección de civiles y la estabilización de la región, motivó la respuesta de Petro, quien amplió el debate hacia la necesidad de una acción multilateral más ambiciosa y coordinada.

Según el mandatario colombiano, los objetivos de este “ejército de la salvación del mundo” van más allá de la intervención militar tradicional.

Petro enfatizó que su propósito sería impedir la adopción de medidas unilaterales violentas en el ámbito internacional y promover la reactivación de la diplomacia para la paz entre israelíes y palestinos.

Además, defendió que el multilateralismo debe construirse sobre la base de una democracia global, donde las decisiones colectivas prevalezcan sobre los intereses particulares de las grandes potencias.

El ejército dela salvación del mundo está para que no se tomen medidas unilaterales violentas en el concierto mundial. El multilateralismo debe construirse en la base de una democracia global”, expresó Petro en su mensaje.

Presidente de Indonesia, Prabowo Subiantof,
Presidente de Indonesia, Prabowo Subiantof, en su intervención en la Organización de las Naciones Unidas - crédito captura de pantalla / X

El presidente también vinculó la creación de esta fuerza internacional con la urgencia de enfrentar la crisis climática. A su juicio, la existencia de un “ejército de la salvación del mundo” se vuelve indispensable si la comunidad internacional permite que la crisis climática avance hacia el colapso.

De este modo, Petro situó la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático como responsabilidades compartidas que requieren mecanismos globales de cumplimiento y protección.

En su mensaje, el mandatario colombiano lanzó una crítica directa al “ejército más poderoso del mundo” y a su gobierno, a quienes acusó de negar la ciencia y la gravedad de la crisis climática. Ante esta inacción, Petro sostuvo que la humanidad debe asumir las funciones que estos actores han dejado de cumplir, subrayando la necesidad de una respuesta colectiva y decidida frente a los desafíos globales.

Petro acusa a Trump de complicidad en genocidio durante Asamblea de la ONU

La intervención del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas generó una reacción inmediata de la delegación de Estados Unidos, que abandonó el recinto en Nueva York durante el discurso, según registró la transmisión oficial.

Mientras avanzaba su intervención, Petro denunció que la migración es utilizada como pretexto “para que una sociedad rica, blanca y racista se crea la raza superior y no mire, de acuerdo con su concepto, que sus dirigentes la llevan con toda la humanidad al abismo de su propia extinción”.

El presidente colombiano, que lanzó duros señalamientos contra el mandatario Donald Trump, de Estados Unidos, provocó la reacción de los diplomáticos norteamericanos - crédito Presidencia

El mandatario también afirmó que “los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren Aragua, ni de Hamas, eran caribeños, posiblemente colombianos”, y sugirió la apertura de un proceso penal contra funcionarios estadounidenses, “así se incluya al funcionario mayor que dio la orden: el presidente Trump”.

El presidente colombiano criticó la política exterior de Donald Trump hacia Colombia, Venezuela y el Caribe, asegurando que “es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”.

Además, Petro sostuvo que fue descertificado por Estados Unidos en la lucha contra las drogas “sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo, ni humano, ni divino, y sin razón mental”, y remarcó: “En Colombia se ha incautado la más alta cantidad de cocaína en toda la historia del mundo, lo hizo este gobierno y me descertifican”.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEjército de la salvación del mundoPoblación palestinaCrisis climáticaJusticia internacionalOrganización de las Naciones UnidasPrabowo SubiantoColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar a pesos colombianos hoy 24 de septiembre: en cuánto abrió el tipo de cambio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar a pesos colombianos hoy

Emergencia en Segovia: rescate de los 23 mineros atrapados ha tardado más de 20 horas, por inestabilidad de terreno

Los trabajadores quedaron atrapados bajo tierra desde el lunes 22 de septiembre en la mina La Reliquia, en Antioquia: han recibido agua, comida y oxígeno

Emergencia en Segovia: rescate de

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

El equipo dirigido por Hernán Darío “el Arriero” Herrera buscar conseguir su cupo en las semifinales del torneo suramericano en su partido como local

Once Caldas vs. Independiente del

Daniel Briceño cuestionó a Margarita Rosa de Francisco por beneficiarse del programa de Matrícula Cero: “¿Necesitaba ese subsidio?"

Según el cabildante, tuvo que interponer una acción de tutela para que la información le fuera remitida por parte de la institución de educación superior

Daniel Briceño cuestionó a Margarita

La Corte Suprema inadmitió por segunda vez la denuncia de Abelardo De la Espriella contra congresistas por la reforma a la salud en 2023

Según la denuncia del hoy precandidato presidencial, los legisladores habrían incurrido en delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito de servidor público

La Corte Suprema inadmitió por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Pareja narró las seis horas

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

ENTRETENIMIENTO

Westcol deja el streaming para

Westcol deja el streaming para lanzarse de lleno a la música y revela el motivo detrás de su decisión

Shakira y Beéle sorprendieron con video juntos y avivan rumores de colaboración: “Al ritmo del carnaval”

Mr. Stiven fue detenido en vivo y directo en Cali: el “streamer” terminó en una estación de Policía

Seguidores de Altafulla le piden precaución por su presentación en México tras lo ocurrido con B King: “Te cubro con la sangre de Cristo”

B King habría estado vinculado sentimentalmente con esta creadora de contenido para adultos venezolana: lo acompañó a su último show en México

Deportes

Once Caldas vs. Independiente del

Once Caldas vs. Independiente del Valle EN VIVO, cuartos de final Copa Sudamericana: estas son las probables alineaciones

Acusan a James Rodríguez de pelearse con el entorno del Club León en México: “No lidera absolutamente nada”

Benfica ya pagó la segunda cuota a Palmeiras por el traspaso de Richard Ríos: esta es la millonada que debía el cuadro Portugués

Así calificaron a James Rodríguez tras el empate del Club León contra Mazatlán: “Magia, delicia, exquisita”

Esto le costaría a Jorge Bava salir de Santa Fe: detalles de la oferta que le hizo Cerro Porteño al hasta ahora técnico ‘cardenal’