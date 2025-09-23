Vicky Dávila criticó política de ‘paz total’ de Petro: “El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones frenadas”

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter) cuál será su primera reacción como presidenta, en el caso de ganar las elecciones en 2026.
“El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones que están aprobadas por la Corte y que están frenadas por la paz total. El Estado no va a proteger más a los bandidos. A todos esos narcos como ‘Araña’, ‘Mordisco’ y muchos más los vamos a capturar y a enviar en un avión de la DEA”, expresó.
Con este mensaje, Dávila aseguró que no se dará protección estatal a narcotraficantes y que, a partir de esa fecha, firmará las extradiciones avaladas por la Corte que se encuentran suspendidas bajo el argumento de paz total.
Además, enfatizó que individuos señalados como “Araña” y “Mordisco”, junto con otros, serán capturados y enviados a Estados Unidos en aviones de la DEA, reflejando una postura firme contra la criminalidad organizada.
Vicky Dávila llama a derrotar a Petro y la corrupción en 2026
Las recientes declaraciones de Vicky Dávila en sus redes sociales han reconfigurado el debate político en Colombia, al identificar abiertamente al presidente Gustavo Petro como su “enemigo” y llamar a derrotarlo en las elecciones de 2026, junto con las mafias y la corrupción.
La periodista y precandidata presidencial sostuvo que, durante el actual Gobierno, estos flagelos “se fortalecieron”, y subrayó la necesidad de impedir que cualquier persona vinculada a prácticas corruptas acceda al poder en el próximo ciclo electoral.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, Vicky Dávila afirmó: “Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”.
La precandidata insistió en que el país debe rechazar a quienes han estado involucrados en actos de corrupción, advirtiendo sobre la presencia de figuras políticas recicladas que, a su juicio, representan una amenaza para la integridad institucional.
“Muchos son reciclados. Todo eso hay que derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026. No se puede elegir a ningún corrupto”, aseveró Dávila en declaraciones dadas en su cuenta oficial de X, antes Twitter.
La postura de Vicky Dávila no se limitó a la crítica al actual mandatario. En otra publicación, reiteró su oposición tanto a Gustavo Petro como a todos los corruptos, argumentando que han causado un daño profundo a Colombia.
En sus palabras, “Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?”.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Diversos usuarios cuestionaron la persistencia del enfrentamiento público entre Vicky Dávila y otros candidatos, sugiriendo que el debate debería orientarse hacia temas de mayor trascendencia para el país.
Entre los comentarios destacados, uno de los usuarios expresó: “Vicky, hay que soltar este tema y moverse con celeridad a cosas más trascendentes. Creo que le genera mucho desgaste y cero beneficio a la campaña y al discurso que usted quiere llevarle a los colombianos”.
Otros participantes en la discusión enfatizaron la necesidad de buscar la unidad y evitar la polarización, señalando que los aspirantes presidenciales deben esforzarse por representar a todos los colombianos y dejar de lado las confrontaciones.
Un mensaje puntualizó: “Se supone que usted, al igual que los otros candidatos, va a ser la gobernante de todos los colombianos. Hay que esforzarse un poco más en buscar la unión”.