Colombia

Vicky Dávila criticó política de ‘paz total’ de Petro: “El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones frenadas”

La precandidata presidencial anunció que no habrá protección estatal para criminales como ‘Araña’ y ‘Mordisco’, si llega a la Presidencia en las elecciones del 2026

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

La aspirante a la presidencia
La aspirante a la presidencia afirmó que, de ser elegida, capturará y enviará a Estados Unidos a líderes del narcotráfico, dejando sin efecto la suspensión de extradiciones por acuerdos de paz - crédito Colprensa

La periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila expresó a través de su cuenta de X (antes Twitter) cuál será su primera reacción como presidenta, en el caso de ganar las elecciones en 2026.

“El 7 de agosto del 26 firmaré todas extradiciones que están aprobadas por la Corte y que están frenadas por la paz total. El Estado no va a proteger más a los bandidos. A todos esos narcos como ‘Araña’, ‘Mordisco’ y muchos más los vamos a capturar y a enviar en un avión de la DEA”, expresó.

Con este mensaje, Dávila aseguró que no se dará protección estatal a narcotraficantes y que, a partir de esa fecha, firmará las extradiciones avaladas por la Corte que se encuentran suspendidas bajo el argumento de paz total.

Además, enfatizó que individuos señalados como “Araña” y “Mordisco”, junto con otros, serán capturados y enviados a Estados Unidos en aviones de la DEA, reflejando una postura firme contra la criminalidad organizada.

Publicación realizada por Vicky Dávila
Publicación realizada por Vicky Dávila sobre la firma de las órdenes de extradición "frenadas por la Paz Total" - crédito captura de pantalla / X

Vicky Dávila llama a derrotar a Petro y la corrupción en 2026

Las recientes declaraciones de Vicky Dávila en sus redes sociales han reconfigurado el debate político en Colombia, al identificar abiertamente al presidente Gustavo Petro como su “enemigo” y llamar a derrotarlo en las elecciones de 2026, junto con las mafias y la corrupción.

La periodista y precandidata presidencial sostuvo que, durante el actual Gobierno, estos flagelos “se fortalecieron”, y subrayó la necesidad de impedir que cualquier persona vinculada a prácticas corruptas acceda al poder en el próximo ciclo electoral.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, Vicky Dávila afirmó: “Sí, el enemigo es Gustavo Petro. Hay que derrotarlo y derrotar todo lo que representa. Pero resulta que también las mafias y los corruptos, que no nacieron en este Gobierno, pero se fortalecieron”.

La precandidata insistió en que el país debe rechazar a quienes han estado involucrados en actos de corrupción, advirtiendo sobre la presencia de figuras políticas recicladas que, a su juicio, representan una amenaza para la integridad institucional.

Vicky Dávila cuestionó al presidente
Vicky Dávila cuestionó al presidente Gustavo Petro y lo tildó de "enemigo" - crédito @VickyDavilaH/X

“Muchos son reciclados. Todo eso hay que derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026. No se puede elegir a ningún corrupto”, aseveró Dávila en declaraciones dadas en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

La postura de Vicky Dávila no se limitó a la crítica al actual mandatario. En otra publicación, reiteró su oposición tanto a Gustavo Petro como a todos los corruptos, argumentando que han causado un daño profundo a Colombia.

En sus palabras, “Yo estoy contra Petro y su Gobierno y contra todos los corruptos, por el daño que le han hecho al país. No hay corruptos buenos y malos. No hay corrupción buena y mala. ¿Estoy equivocada?”.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Diversos usuarios cuestionaron la persistencia del enfrentamiento público entre Vicky Dávila y otros candidatos, sugiriendo que el debate debería orientarse hacia temas de mayor trascendencia para el país.

Entre los comentarios destacados, uno de los usuarios expresó: “Vicky, hay que soltar este tema y moverse con celeridad a cosas más trascendentes. Creo que le genera mucho desgaste y cero beneficio a la campaña y al discurso que usted quiere llevarle a los colombianos”.

Vicky Dávila sobre la corrupción
Vicky Dávila sobre la corrupción en Colombia - crédito @VickyDavilaH/X

Otros participantes en la discusión enfatizaron la necesidad de buscar la unidad y evitar la polarización, señalando que los aspirantes presidenciales deben esforzarse por representar a todos los colombianos y dejar de lado las confrontaciones.

Un mensaje puntualizó: “Se supone que usted, al igual que los otros candidatos, va a ser la gobernante de todos los colombianos. Hay que esforzarse un poco más en buscar la unión”.

Vicky DávilaEstado ColombianoAlias ArañaAlias MordiscoDEAElecciones presidenciales 2026Elecciones ColombiaPrecandidatos presidencialesColombia-Noticias

