Sofía Avendaño lamentó la muerte de B-King y envió desgarrador mensaje a la familia del artista: “Yo creo en la justicia divina”

La modelo, quien ayudo a la difusión de la información tras la desaparición de B-King, lamentó la manera en que fue amigo fue asesinado - crédito Canal RCN - @bkingoficial/ Instagram

La muerte de Byron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, generó conmoción entre la comunidad artística y seguidores en Colombia y México.

La reacción de Sofía Avendaño, una de las primeras en reportar la desaparición del cantante, evidenció el impacto que causó el trágico desenlace.

Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de B-King y del también artista Jorge Luis Herrera el 17 de septiembre, un día después de que ambos fueran reportados como desaparecidos.

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 y figura reconocida en redes sociales, solicitó días antes la colaboración del público para ubicar a B-King, que fue exesposo de la DJ Marcela Reyes.

Avendaño utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y difundir información sobre la búsqueda. Tras confirmarse el fallecimiento, reaccionó en su perfil oficial de Instagram con una publicación en la que decidió no mostrar sus ojos.

La modelo envió un mensaje de fortaleza a la familia del artista asesinado en México - crédito @sofiamodel__/ Instagram

Agradeció a quienes colaboraron, pero lamentó el resultado: “Gracias a todos por hacer visible el favor que les pedíamos para dar con ellos. Lastimosamente, funcionó, pero no con buenas noticias. Qué Dios los tenga en su Gloria. Byron era muy creyente, así que está con Dios. Mucha fortaleza para su mamá y hermana, las quiero y saben que acá sigo para lo que necesiten. Dios los bendiga a todos y mil gracias por ayudarnos a difundir. ¡Yo creo en la justicia divina! Ahora tienen un ángel guardián que las cuida desde el cielo”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que mantiene abierta una investigación por homicidio tras el hallazgo de los cuerpos de Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. El 22 de septiembre, los familiares de B-King reconocieron oficialmente el cuerpo del artista.

Antes de que se reportara la desaparición, B-King y el artista Regio Clown aparecieron juntos en una fotografía difundida en redes. Esta imagen fue una de las últimas en vida de ambos. Mientras la investigación avanza, familiares, amistades y seguidores de B-King continúan brindando muestras de apoyo y piden respuestas sobre el caso.

El asesinato del artista colombiano sigue siendo investigados por las autoridades mexicanas - crédito @bkingoficial/Instagram

Marcela Reyes expresó su dolor tras la muerte de B-King y las redes reaccionaron

El fallecimiento de Byron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, motivó un mensaje público de su exesposa, la DJ Marcela Reyes, quien hizo referencia al dolor que enfrenta tras la noticia y a los recuerdos compartidos con el artista y su hijo. Marcela Reyes afirmó: “¡Estoy devastada!”, en una declaración que marcó su primera reacción tras la confirmación de la muerte del cantante.

La noticia sobre la muerte de B-King y de Jorge Luis Herrera (conocido como Regio Clown) se difundió con fuerza el 22 de septiembre, luego de que ambos artistas fueran hallados sin vida en México, tras permanecer desaparecidos desde el 16 de septiembre. Horas después del anuncio, Marcela Reyes utilizó su cuenta oficial de Instagram para pronunciarse.

Marcela Reyes expresa su dolor y pide fortaleza para la familia de B King tras la trágica noticia - crédito marcelareyes / Instagram

Según sus palabras: “Hoy me cuesta encontrar las palabras. ¡Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, escribió la artista.

La DJ nacida en Antioquia recordó el tiempo que compartió con B-King y su hijo Valentino, reconociendo los vínculos familiares que los unían. Reyes relató: “Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Byron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros”. El fallecimiento de B-King generó mensajes de condolencias y expresiones de apoyo tanto a la artista como a la familia del cantante.

En otra parte del mensaje, Marcela Reyes señaló: “Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Byron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro”. Con estas palabras, la DJ destacó la esperanza de consuelo y la importancia de los afectos en el contexto de la tragedia.

Marcela fue cuestionada en redes sociales por el mensaje que compartió en redes sociales después de haber tenido un encontraron recientemente - crédito Instagram @marcelareyes

“¿Alguien le cree? Esa mujer todo lo quiere monetizar, mínimo el marido lo mando a pelar en México”, “Vea pues, no dijo que maltrataba al niño, que era un consumidor. Que todos sabían que él era un mal esposo con ella y ahora dice que si fueron 7 años de lindo hogar”, “Digamos que ella no lo mandó a hacer, pero sí lo amenazó antes y ahora: “estoy devastada”. Por eso a cuidar las palabras porque vea", son algunas de las reacciones.