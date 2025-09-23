Ozuna está en Colombia: estas son las publicaciones que hizo el puertorriqueño desde dos ciudades importantes del país

Ozuna está en Colombia - crédito cortesía Ozuna

El reguetonero Ozuna sorprendió con su presencia en Bogotá, lo que de inmediato encendió los rumores sobre nueva música.

Aunque el artista no ha hecho ningún anuncio oficial, las imágenes que circulan de su visita a la capital colombiana han desatado la expectativa entre sus seguidores, quienes especulan que podría estar trabajando en proyectos inéditos.

De acuerdo con lo publicado en su perfil de Instagram, en primer lugar estuvo en la capital colombiana visitando el cerro de Monserrate, en donde indicó que estaba en suelo colombiano y que “amaba al país”.

En esa postal usó como música de fondo la canción de Diomedes Díaz, Tú eres la reina, mientras indicaba que estaría paseando y conociendo.

Ozuna visitó el cerro de Monserrate - crédito @ozuna/IG

Después, se dejó ver surfeando por el mar, en la mañana del martes 23 de septiembre, y aunque no específico el lugar en el que se encuentra, varios usuarios en internet indicaron que podría tratarse de Cartagena teniendo en cuenta las edificaciones de fondo, el mar y detalles similares en los se fijaron.

Asimismo, los comentarios de los fanáticos expresaron que su visita podría tratarse de creaciones musicales porque más tarde compartió un video en el que va andando dentro de un carro, mientras corren los árboles, y el cantante puertorriqueño decidió cantar la letra de una canción que no se conoce ni ha salido al público.

“Para que no se me olvide”, escribió el artista en el texto del video, indicando que estaría grabando el tema de tal forma que quedara registrada su inspiración y que en cualquier momento la pudiera volver a tomar.

Ozuna estaría disfrutando de las playas de Cartagena - crédito @ozuna/IG

“A lo mejor sin ti me acomodo. Da igual cuando pelean por todo. Quién quita más tarde te lloró. Dicen que uno se hace más fuerte estando solo. Ay, sirenita está buscando otro mar. Tiene derecho a experimentar. Ay, no me busques cuando te vaya mal. Por cambiarse mira cómo le fue a Neymar. Y que nunca te engañen, tu vida no empañen. Que te vaya bien y que Dios te acompañe. Cuidado con quien duermes. Recuerda que el karma siempre vuelve. Tú tranquila, que yo veo qué hago. Aunque haga bien, siempre soy el que pago. Ya te guardé en la carpeta del pasado. Y ahogo toas las penas cuando hablo con mis tragos. Y tú tranquila, que yo veo qué hago”, dicen la parte de la canción que estaría creando en Colombia el artista.

Sin embargo, por ahora, todo queda en el terreno de las conjeturas, mientras que la expectativa entre los seguidores del puertorriqueño crece.

Recientemente, Ozuna también fue noticia importante en Colombia porque el 15 de mayo de 2025, durante el concierto de Shakira en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se unió a la artista colombiana para interpretar juntos la canción Monotonía.

Esta fue la primera vez que ambos cantaron en vivo ese tema, una bachata lanzada en 2022 sobre el desgaste emocional de una relación.

Ozuna estaría creando nueva música en Colombia - crédito @ozuna/IG

El encuentro sorprendió al público y fue recibido con entusiasmo por más de 80 mil asistentes. Tras la presentación, Ozuna expresó en redes sociales el nerviosismo y la emoción que sintió al compartir escenario con Shakira, mientras la cantante describió la noche como “inolvidable” y agradeció a Ozuna por aportar un momento especial al show.

La última vez que Ozuna se presentó en Colombia fue el 27 de abril de 2019, en el Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. El concierto tuvo lugar en el Parque de la Leyenda Vallenata y contó con miles de asistentes. Desde entonces, no se han reportado nuevas presentaciones públicas de Ozuna en el país.