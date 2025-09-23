Colombia

El desgarrador mensaje de la novia de B-King tras su asesinato en México: “No puedo con este dolor en mi pecho”

La actriz y cantante venezolana, que mantenía una relación sentimental con el artista colombiano, expresó su devastación en redes tras confirmarse el hallazgo sin vida de Bayron Sánchez y Regio Clown en Cocotitlán


Las autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo sin vida de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown), desaparecidos en Ciudad de México desde el 16 de septiembre - crédito Instagram

La confirmación oficial de la muerte de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown en México generó conmoción en el mundo del espectáculo y abrió espacio a un pronunciamiento que destacó por su tono personal y directo.

Angie Miller, que sería la más reciente pareja sentimental de B-King y figura activa en redes sociales, compartió un mensaje que sintetizó el impacto de la noticia en el círculo cercano de las víctimas: “No puedo con este dolor en mi pecho. Estábamos felices y con muchos proyectos en puerta. En donde quiera te llevaré conmigo. Estoy con tu familia y su dolor”.

La Fiscalía General de México confirmó el descubrimiento de los cuerpos de Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera (DJ Regio Clown) en el municipio de Cocotitlán.

Ambos artistas habían sido reportados como desaparecidos tras su última visita a un gimnasio en la colonia Polanco de Ciudad de México. De acuerdo con los registros, fue la propia Fiscalía mexicana la que notificó el hallazgo luego de varios días sin noticias de su paradero.


Angie Miller, pareja de B-King, expresó su dolor y frustración en redes sociales tras la tragedia - crédito soyangiemilleroficial_ / Instagram

En el entorno próximo de los músicos, la reacción de la actriz de contenido para adultos, de origen venezolano, cobró relevancia tanto entre los seguidores de los artistas como dentro de la comunidad del entretenimiento.

Desde el momento de la desaparición, Miller mantuvo una campaña activa en sus redes sociales solicitando colaboración para obtener pistas sobre el paradero de B-King y Regio Clown. Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento de ambos, la influenciadora compartió en sus historias de Instagram una frase que reflejó su estado emocional.

“Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo lo que está pasando”. Esta manifestación, rápidamente replicada por medios y usuarios, evidenció el dolor y la frustración experimentados por quienes compartieron proyectos y vida con las víctimas.


La actriz venezolana Angie Miller mantuvo una campaña activa en redes para localizar a los artistas desaparecidos - crédito soyangiemilleroficial_ / Instagram

El carácter público del vínculo entre Angie Miller y B-King quedó reflejado en el material audiovisual que Miller decidió publicar, poco después de confirmarse la tragedia. En el video, donde se observa a B-King recostado sobre las piernas de la actriz, ambos comparten un momento cercano, el cual concluye en un beso.

Miller acompañó la secuencia con un mensaje: “El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria, qué dolor todo esto. Te voy a querer siempre Bayron”. La difusión de estas imágenes resignificó la relación entre ambos y generó múltiples reacciones desde diferentes ámbitos, incluida la respuesta de seguidores de los artistas en varios países de Latinoamérica.


“El recuerdo más lindo que guardaré en mi memoria”: la actriz venezolana despidió a B-King con un emotivo video en redes - crédito soyangiemilleroficial_ / Instagram

Es de mencionar que DJ Regio Clown mantenía junto a B-King una estrecha colaboración profesional que los llevó hasta Ciudad de México para presentarse en diferentes escenarios. En una de las últimas transmisiones en redes sociales aparecen ambos, acompañados por el mánager de B-King y por Rogelio Mastracci, amigo cercano de Regio Clown, promocionando un evento reciente en la capital mexicana.

El 12 de septiembre, la cuenta de Instagram de Regio Clown publicó un video invitando a sus seguidores a acudir a una presentación conjunta, reflejando el ambiente previo a la tragedia. “Nos vemos el domingo en este gran evento, sin censura. Una noche mágica, no te lo puedes perder, México hermoso”, decía el mensaje.


La relación entre B-King y DJ Regio Clown incluía una estrecha colaboración profesional y presentaciones en México - crédito regioclown / Instagram

Por su parte, Angie Miller, con más de 100.000 seguidores en redes sociales, se encontraba en la capital mexicana participando en actividades artísticas junto a los dos músicos colombianos. La también cantante actuó junto a ellos el domingo anterior a la desaparición, en un conocido antro de la ciudad.

La venezolana, en sus publicaciones posteriores, insistió en que los proyectos planeados junto a B-King y Regio Clown iban más allá de lo estrictamente profesional y que la violencia truncó sus planes comunes.

