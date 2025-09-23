Colombia

Cancillería colombiana pidió a México celeridad en las investigaciones por el asesinato de B-King y Regio Clown

Desde el Gobierno nacional solicitaron a las autoridades del país azteca esclarecer con rapidez los hechos que rodearon la desaparición y posterior asesinato de los cantantes colombianos

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
Desde Colombia pidieron celeridad en
Desde Colombia pidieron celeridad en las investigaciones - crédito @CancilleriaCol/x / Instagram

El hallazgo en Ciudad de México de los cuerpos de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, conmocionó al país por cuenta de los reiterados llamados que se hicieron desde territorio colombiano para que intensificara la búsqueda de los jóvenes.

La Fiscalía de Ciudad de México (Fgjem) confirmó el hallazgo luego de que fueran identificados por medio de las coincidencias con dos personas fallecidas el 17 de septiembre de 2025, por lo que en ese país se abrió formalmente la investigación para esclarecer el doble homicidio del que fueron víctimas los cantantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, así como con su desaparición en extrañas circunstancias, con la muerte se intensificaron los llamados de los familiares y seguidores de los artistas para que el proceso se adelante con celeridad y, asimismo, se pueda dar con los responsables del crimen que enluta al sector del entretenimiento en Colombia.

La petición fue amplificada por el propio Gobierno nacional por medio de la canciller Rosa Villavicencio, que en un diálogo con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, solicitó celeridad y transparencia en las investigaciones, por lo que la funcionaria destacó que desde ese país asumieron el compromiso para esclarecer el trágico hecho.

“El canciller mexicano asumió el compromiso de colaborar a través de las autoridades de ese país en la pronta respuesta oficial al respecto”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un pronunciamiento oficial.

La canciller Rosa Villavicencio conversó
La canciller Rosa Villavicencio conversó sobre el caso con su homólogo mexicano - crédito @CancilleriaCol/x

Los pronunciamientos de la Administración gubernamental también vinieron desde la cuenta oficial de X del inquilino de la Casa de Nariño, que responsabilizó a los carteles y a la política antidrogas internacional por la tragedia que, según él, golpeó a la juventud del país.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, indicó el mandatario.

Paralelamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que el caso está bajo investigación conjunta de diversas instancias federales y locales, y que su administración mantuvo comunicación con las autoridades de Colombia tras la solicitud formal de colaboración que recibió.

Las autoridades mexicanas investigan la
Las autoridades mexicanas investigan la implicación de organizaciones criminales en el doble homicidio - crédito @bkingoficial, @regioclownn/Instagram

Qué hipótesis hay sobre la muerte de los artistas

Luego de la identificación de los cuerpos, se empezaron a adelantar las primeras investigaciones que sugieren la posible implicación de La Familia Michoacana, una organización vinculada al crimen organizado y al narcotráfico en ese país. Dicha hipótesis sería la primera pista para la cooperación de las autoridades mexicanas y colombianas para lograr determinar los hechos que rodearon el deceso de los músicos.

La última vez que se vio a B-King y Regio Clown fue después de salir de un gimnasio en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana. Según informaron sus familiares, tras esa actividad tenían previsto almorzar con conocidos, pero no llegaron a la cita, por lo que se empezó a especular sobre su desaparición.

Frente al caso, la hermana de B-King, Stefanía Agudelo, manifestó su preocupación por la falta de diligencias respecto al entorno cercano del artista y agregó que la última información verificada situaba a ambos en el gimnasio junto a Herrera, pero desde ese momento no tuvieron comunicaciones ni pistas confiables. Hecho que obligó a su núcleo más cercano a solicitar apoyo a las autoridades de ambos países para adelantar la búsqueda.

Los artistas se encontraban en
Los artistas se encontraban en ese país realizando varias presentaciones musicales- crédito Redes Sociales

Los artistas se encontraban realizando una serie de presentaciones en el país azteca desde los primeros días de septiembre de 2025, lo que hizo que se encontraran en la capital de esa nación en compañía de Juan Camilo Gallego, manager de B-King, que detalló la misma versión con la que sus familiares emprendieron la búsqueda.

Temas Relacionados

B-KingCancillería ColombiaRosa VillavicencioCancillería MéxicoDJ Regio ClownMéxicoFamilia MichoacanaCrimen organizadoCiudad de MéxicoColombia-Noticias

Más Noticias

Abogado de Day Vásquez alerta sobre presunta maniobra de la Fiscalía para favorecer a Nicolás Petro

La designación de una fiscal de apoyo y la exclusión de la fiscal que inició el caso generaron inquietud en la defensa, que reclama garantías para la independencia del procedimiento

Abogado de Day Vásquez alerta

Resultados Sinuano Día y Noche lunes 22 de septiembre de 2025: números ganadores de ambos sorteos

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del primer premio

Resultados Sinuano Día y Noche

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy martes 23 de septiembre

A lo largo del día se realizarán obras que provocan recortes de agua potable en diferentes zonas de la ciudad

Estos son los turnos de

Tenga en cuenta: Así regirá el pico y placa en Cali este 23 de septiembre

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Tenga en cuenta: Así regirá

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 23 de septiembre

La restricción vehicular en Medellin cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Así rotara el pico y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos son los temas que

Estos son los temas que están de moda hoy en Apple Colombia

La particular reacción de Silvestre Dangond al ser golpeado por una lata de cerveza durante su concierto en Barranquilla

Blessd la “rompió” en la gala del Balón de Oro: así fue la presentación del antioqueño en el prestigioso evento en París

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Deportes

Dembélé ganó el Balón de

Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y las miradas se trasladaron a la Tricolor: cuál colombiano estuvo más cerca del premio

Cambio de horario para el debut de la selección Colombia en Liga de Naciones Femenina 2025-2026: así quedó la programación

“Este tipo está loco”: así recordaba Juan Fernando Quintero a Ousmane Dembélé, flamante ganador del Balón de Oro

Independiente Santa Fe aclaró la situación de Jorge Bava ante rumores que apuntan a su salida

Neyser Villarreal comanda la convocatoria de la selección Colombia para el mundial sub-20 de Chile: así quedó la lista