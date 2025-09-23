Cancillería colombiana pidió a México celeridad en las investigaciones por el asesinato de B-King y Regio Clown

Desde Colombia pidieron celeridad en las investigaciones - crédito @CancilleriaCol/x / Instagram

El hallazgo en Ciudad de México de los cuerpos de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como Regio Clown, conmocionó al país por cuenta de los reiterados llamados que se hicieron desde territorio colombiano para que intensificara la búsqueda de los jóvenes.

La Fiscalía de Ciudad de México (Fgjem) confirmó el hallazgo luego de que fueran identificados por medio de las coincidencias con dos personas fallecidas el 17 de septiembre de 2025, por lo que en ese país se abrió formalmente la investigación para esclarecer el doble homicidio del que fueron víctimas los cantantes.

No obstante, así como con su desaparición en extrañas circunstancias, con la muerte se intensificaron los llamados de los familiares y seguidores de los artistas para que el proceso se adelante con celeridad y, asimismo, se pueda dar con los responsables del crimen que enluta al sector del entretenimiento en Colombia.

La petición fue amplificada por el propio Gobierno nacional por medio de la canciller Rosa Villavicencio, que en un diálogo con su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, solicitó celeridad y transparencia en las investigaciones, por lo que la funcionaria destacó que desde ese país asumieron el compromiso para esclarecer el trágico hecho.

“El canciller mexicano asumió el compromiso de colaborar a través de las autoridades de ese país en la pronta respuesta oficial al respecto”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un pronunciamiento oficial.

Los pronunciamientos de la Administración gubernamental también vinieron desde la cuenta oficial de X del inquilino de la Casa de Nariño, que responsabilizó a los carteles y a la política antidrogas internacional por la tragedia que, según él, golpeó a la juventud del país.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, indicó el mandatario.

Paralelamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que el caso está bajo investigación conjunta de diversas instancias federales y locales, y que su administración mantuvo comunicación con las autoridades de Colombia tras la solicitud formal de colaboración que recibió.

Qué hipótesis hay sobre la muerte de los artistas

Luego de la identificación de los cuerpos, se empezaron a adelantar las primeras investigaciones que sugieren la posible implicación de La Familia Michoacana, una organización vinculada al crimen organizado y al narcotráfico en ese país. Dicha hipótesis sería la primera pista para la cooperación de las autoridades mexicanas y colombianas para lograr determinar los hechos que rodearon el deceso de los músicos.

La última vez que se vio a B-King y Regio Clown fue después de salir de un gimnasio en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la capital mexicana. Según informaron sus familiares, tras esa actividad tenían previsto almorzar con conocidos, pero no llegaron a la cita, por lo que se empezó a especular sobre su desaparición.

Frente al caso, la hermana de B-King, Stefanía Agudelo, manifestó su preocupación por la falta de diligencias respecto al entorno cercano del artista y agregó que la última información verificada situaba a ambos en el gimnasio junto a Herrera, pero desde ese momento no tuvieron comunicaciones ni pistas confiables. Hecho que obligó a su núcleo más cercano a solicitar apoyo a las autoridades de ambos países para adelantar la búsqueda.

Los artistas se encontraban realizando una serie de presentaciones en el país azteca desde los primeros días de septiembre de 2025, lo que hizo que se encontraran en la capital de esa nación en compañía de Juan Camilo Gallego, manager de B-King, que detalló la misma versión con la que sus familiares emprendieron la búsqueda.