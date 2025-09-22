Abelardo de la Espriella le tiró a Iván Cepeda por vallas publicitarias y señaló que no fueron hechas por su equipo

Abelardo de la Espriella afirmó que no tiene nada que ver con las vallas publicitarias donde aparece al lado de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, luego de la aparición de vallas publicitarias que vinculan a Iván Cepeda con las Farc, una acción que ha generado polémica y debates en el panorama político nacional.

En su mensaje, De la Espriella se desligó por completo de la autoría de dichas piezas y defendió la transparencia en el debate electoral.

“Sin recurrir al engaño: al enemigo, al terrorismo y la guerrillerada de clóset los derrotaremos. ¡Con firmeza, transparencia y amor por la patria ganaremos!”, escribió el precandidato presidencial.

En otro fragmento del mismo mensaje, afirmó que para su proyecto no es necesario apelar a prácticas engañosas: “No es necesario hacer campaña sucia; eso se lo dejamos a los perdedores que, con trampas y maña, pretenden confundir a los colombianos. Nosotros no haremos lo que hizo Petro; nosotros no tendremos a un Guanumen en nuestras filas. Esta pieza no fue hecha por mi campaña”.

Las vallas en cuestión hacen referencia a Iván Cepeda, a quien se ha señalado en la publicidad como “el candidato de las Farc”.

En respuesta, De la Espriella manifestó que: “para decir que Cepeda es el candidato de las Farc no se necesitan vallas fake; se le combate y se le vence con la verdad: de frente”.