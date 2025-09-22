Colombia

Abelardo de la Espriella le tiró a Iván Cepeda por vallas publicitarias y señaló que no fueron hechas por su equipo

El precandidato presidencial afirmó que “para decir que Cepeda es el candidato de las Farc no se necesitan vallas ‘fake’: se le combate y se le vence con la verdad”

Abelardo de la Espriella afirmó
Abelardo de la Espriella afirmó que no tiene nada que ver con las vallas publicitarias donde aparece al lado de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta en X, luego de la aparición de vallas publicitarias que vinculan a Iván Cepeda con las Farc, una acción que ha generado polémica y debates en el panorama político nacional.

En su mensaje, De la Espriella se desligó por completo de la autoría de dichas piezas y defendió la transparencia en el debate electoral.

“Sin recurrir al engaño: al enemigo, al terrorismo y la guerrillerada de clóset los derrotaremos. ¡Con firmeza, transparencia y amor por la patria ganaremos!”, escribió el precandidato presidencial.

En otro fragmento del mismo mensaje, afirmó que para su proyecto no es necesario apelar a prácticas engañosas: “No es necesario hacer campaña sucia; eso se lo dejamos a los perdedores que, con trampas y maña, pretenden confundir a los colombianos. Nosotros no haremos lo que hizo Petro; nosotros no tendremos a un Guanumen en nuestras filas. Esta pieza no fue hecha por mi campaña.

Las vallas en cuestión hacen referencia a Iván Cepeda, a quien se ha señalado en la publicidad como “el candidato de las Farc”.

En respuesta, De la Espriella manifestó que: “para decir que Cepeda es el candidato de las Farc no se necesitan vallas fake; se le combate y se le vence con la verdad: de frente”.

