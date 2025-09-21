Laura Tobón reveló sus inseguridades en el embarazo: “Rabo gigante, las piernas gigantes, los brazos grandes”

La comparación constante con estándares de perfección física propios de la industria en la que ha trabajado desde joven se tradujo en ansiedad - crédito @floresdeprimaverapodcast / TikTok

A lo largo de los últimos años, Laura Tobón se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la televisión en Colombia.

Su presencia en formatos de éxito como La voz kids, La vuelta al mundo en 80 risas y Estilo RCN la han posicionado no solo como una presentadora influyente, sino como una figura cercana y admirada por amplios sectores del público.

Paralelamente a su presencia en la pantalla, Laura ha sabido construir una comunidad sólida en redes sociales, donde interactúa de forma activa con sus seguidores y comparte tanto sus logros profesionales como episodios de su vida personal.

El alcance digital de Laura no solo se limita a compartir su trabajo como presentadora y modelo; también ofrece un vistazo a su experiencia en la maternidad, rol que asumió en 2021 con el nacimiento de su hijo Lucca, fruto de su relación con el empresario Álvaro Rodríguez. La llegada de su hijo marcó una etapa de profundos cambios no solo en su entorno doméstico y profesional, también en su percepción de sí misma y de su cuerpo.

Inseguridades en el embarazo

En una reciente participación en el pódcast Flores de Primavera, liderado por Juliana Velásquez, Laura Tobón abordó de manera abierta y honesta los desafíos emocionales y las inseguridades que enfrentó durante su embarazo. En un fragmento difundido en la cuenta oficial del programa en Instagram, la presentadora confesó que, al acercarse el final de la gestación, comenzó a experimentar un fuerte conflicto interno al notar transformaciones físicas, como el aumento de peso y el cambio en la figura que había cultivado durante años como modelo.

“Llego yo al octavo, noveno mes, me miro al espejo y tengo ese rabo gigante, las piernas gigantes, los brazos grandes, ¿pues normal, sabes? Embarazada, normal, pero yo como vengo con esa huella que te conté en mi cabeza del metro, las medidas, la perfección”, compartió, explicando que las presiones sociales y del entorno profesional contribuyeron a aumentar sus preocupaciones. La comparación constante con estándares de perfección física propios de la industria en la que ha trabajado desde joven se tradujo en ansiedad, especialmente al anticipar la posibilidad de perder el cuerpo que consideraba ideal.

Ante este escenario de fluctuaciones emocionales y dudas sobre cómo asimilar los cambios, Laura admitió que sentía una tendencia a comer más y que la ansiedad alimentaba una relación poco saludable con la comida. Este conflicto se presentó como una dicotomía dolorosa entre la responsabilidad de mantenerse saludable para su hijo en gestación y el malestar con su imagen corporal. “Mi embarazo también se convirtió en atracones, en esa angustia de tengo que estar sana por mi hijo, pero a la vez que hambre, pero a la vez odio como me estoy viendo”, detalló, ilustrando cómo la presión interna y el temor a la transformación física a menudo iban de la mano.

Acompañamiento profesional

Para enfrentar estos sentimientos, Laura recurrió al acompañamiento terapéutico, encontrando en el diálogo profesional un espacio seguro para procesar y comprender el origen de sus inseguridades. “Eso yo también lo trabajé mucho con mi terapeuta, el tema de mi cuerpo”, relató, indicando que la terapia fue clave para poder reconciliarse con las transiciones propias de la maternidad.

Pensando en el futuro, la presentadora enfatizó la importancia de alcanzar mayor serenidad respecto a su imagen, especialmente si decide convertirse en madre nuevamente. Laura expresó su deseo de construir una relación más armónica con su cuerpo, teniendo en cuenta que, en caso de tener una hija, no quiere transmitir patrones de insatisfacción o preocupación excesiva por el aspecto físico. Reconoció que la relación con la comida puede ser compleja para muchas mujeres, y subrayó la necesidad de abordar este asunto con honestidad y empatía, tanto en su entorno familiar como en el debate público.