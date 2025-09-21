Colombia

“El nuevo gobierno tendrá que reconstruir puentes con Washington”: Exministro de Hacienda José Manuel Restrepo sobre la descertificación de Colombia

Estados Unidos retiró la certificación a Colombia en la lucha antidrogas, generando preocupación por el futuro de la cooperación bilateral y el impacto en sectores clave como seguridad, comercio y desarrollo, según advierte José Manuel Restrepo

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El exministro José Manuel Restrepo
El exministro José Manuel Restrepo alertó sobre la necesidad de restablecer el diálogo con Estados Unidos luego de la descertificación, advirtiendo riesgos para la economía y la seguridad si no se recupera la confianza bilateral - crédito Colprensa

Estados Unidos retiró la certificación a Colombia en materia de combate contra el narcotráfico, según un documento oficial firmado por el presidente Donald Trump. Esta acción, que no se activaba desde el periodo presidencial de Ernesto Samper en 1997, marca la primera ocasión en casi tres décadas que Washington recurre a este recurso en relación con Colombia.

En una columna de opinión, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo se refirió a la decisión de Estados Unidos de retirar la certificación a Colombia en la lucha antinarcóticos. Restrepo sostuvo que “el nuevo gobierno tendrá que reconstruir puentes con Washington” tras este señalamiento, advirtiendo sobre la necesidad de restablecer las relaciones y la cooperación con el Gobierno estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su columna publicada en El Heraldo, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo analizó el impacto de la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos y criticó la gestión del actual gobierno.

Restrepo expresó: “El gobierno Petro se ha caracterizado por arrasar con cuanto encuentra a su paso. La seguridad se ha deteriorado y la salud y la educación tambalean; las finanzas públicas están en rojo; la vivienda social quedó paralizada; el sector energético va a la deriva; y ahora la relación con USA pende de un hilo”.

José Manuel Restrepo habló de
José Manuel Restrepo habló de la descertificación de Colombia- crédito @jrestrp

Agregó que “la reciente descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, aunque mitigada por un ‘waiver’ gracias a gremios y alcaldes, es un campanazo de alerta sobre la deriva del gobierno”.

Restrepo también abordó las consecuencias de la decisión estadounidense, señalando que “la descertificación nos equipara con países fracasados en la lucha antidrogas”. En su análisis, sostuvo que el gobierno de Petro mostró un retroceso en las acciones contra el narcotráfico, con aumentos en los cultivos de coca, la reducción de la erradicación manual y menores incautaciones en proporción a la producción.

Además, afirmó que la administración actual “pareció más interesada en pactar con narcotraficantes que en combatirlos”, haciendo referencia a la gestación de una “Paz Narca” que habría fortalecido a las organizaciones criminales.

Restrepo cuestionó la respuesta del presidente tras la decisión de Estados Unidos, describiéndola como una reacción sin autocrítica. Según el exministro, Petro optó por confrontar a Washington y sugirió “descertificar” a Estados Unidos por su nivel de consumo, además de ordenar la suspensión de compras de armas estadounidenses.

Restrepo cuestionó la respuesta del
Restrepo cuestionó la respuesta del presidente tras la decisión de Estados Unidos, describiéndola como una reacción sin autocrítica - crédito Colprensa

El exministro del Gobierno de Iván Duque advirtió que esta actitud constituye “un impulso tan miope como patear la lonchera”, ya que no afecta a Estados Unidos, sino que pone en riesgo para los colombianos apoyos estratégicos en seguridad y desarrollo, comprometiendo una alianza por motivos ideológicos.

Y agregó: “El sector privado exige cabeza fría y un plan con metas claras para reducir cultivos, reactivar la cooperación judicial y extradición, y golpear las finanzas criminales. Solo con resultados, en un año se podrá revertir la descertificación y evitar sanciones. De lo contrario, vendrán restricciones de ayuda, trabas comerciales, crédito más caro y golpe al empleo”.

Restrepo destacó que el gobierno entrante enfrenta el reto de restablecer el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, enfatizando que el vínculo bilateral abarca temas mucho más amplios que el combate al narcotráfico. Resaltó la importancia de impulsar áreas como el comercio, la inversión, la tecnología, la ciencia y el emprendimiento y sugirió aprovechar oportunidades como el nearshoring y el fortalecimiento de las exportaciones de servicios basados en conocimiento.

Restrepo destacó que el gobierno
Restrepo destacó que el gobierno entrante enfrenta el reto de restablecer el diálogo y la cooperación con Estados Unidos, enfatizando que el vínculo bilateral abarca temas mucho más amplios que el combate al narcotráfico - crédito José Manuel Restrepo

“La relación con USA abarca más que narcotráfico: comercio, cultura, ciencia, innovación, emprendimiento, inversión y tecnología. Debemos además capitalizar el nearshoring y fortalecer nuestra exportación de servicios basados en conocimiento”, comentó el exfuncionario público.

Restrepo concluyó su análisis instando al presidente a abandonar posturas ideológicas y concentrarse en la gestión efectiva del país. Advirtió que enfrentarse a Estados Unidos sin atender los problemas internos podría traer consecuencias negativas para Colombia. En sus palabras: “Petro debe bajarse de la nube ideológica y gobernar en serio. No gana nada peleando con USA mientras descuida la casa; solo nos expone a sanciones y aranceles que pagaremos todos los colombianos”.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoDescertificación ColombiaRelaciones de Estados Unidos y ColombiaEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato del hombre que esperaba bus en Guaduas

José Edwin González Ibargüen se encontraba esperando el bus para dirigirse para Bogotá, cuando fue abordado por dos hombres en moto

Autoridades capturaron al presunto responsable

Iván Cepeda se pronunció tras las acusaciones que lo califican de “guerrillero”: “Termina en atentados políticos y muertes”

El precandidato presidencial Iván Cepeda ya había anunciado que interpondrá una denuncia contra el periodista que compartió una foto alterada en la que aparece el senador con traje de guerrillero

Iván Cepeda se pronunció tras

María Fernanda Cabal criticó estreno del polémico documental que resalta la vida de Gustavo Petro: “Millones de pesos derrochados para calmar el narcisismo”

La senadora del Centro Democrático cuestionó que se hayan utilizado recursos públicos para, según ella, exaltar la vanidad del mandatario nacional

María Fernanda Cabal criticó estreno

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Linda Caicedo es la única colombiana nominada al premio, aunque no asistiría por disposición del Real Madrid, que mantiene una pelea institucional con France Football, organizadores de la ceremonia

Ceremonia del Balón de Oro:

Indignación en El Santuario, Antioquia: Tras funeral masivo asistentes vandalizaron algunas zonas del cementerio

Los asistentes rompieron lápidas, dejaron botellas en el lugar y destruyeron flores pertenecientes a otras tumbas

Indignación en El Santuario, Antioquia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comandante del Ejército reveló una

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

ENTRETENIMIENTO

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Deportes

Ceremonia del Balón de Oro:

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino