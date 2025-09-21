Así recordaron a la Gorda Fabiola sus compañeros en ‘Sábados Felices’, a un año de su muerte: “Todos éramos los hijos de ella”

La Gorda Fabiola, miembro del elenco de "Sábados Felices" fue recordada por sus compañeros a un año de su fallecimiento - crédito @gorditafabiola/Instagram

El primer aniversario de la muerte de Fabiola Posada, conocida como la Gorda Fabiola, se convirtió en un momento de profunda evocación para el mundo del humor en Colombia, y en particular para los compañeros y amigos con los que compartió durante años en Sábados Felices.

Una muestra de ello se vio cuando su viudo, el también humorista Nelson Polanía, organizó una ceremonia conmemorativa en el Centro Comercial Gran Estación, justo frente al local de la marca de ropa ‘By la Gorda Fabiola’. El evento, que reunió a familiares, amigos y colegas, tuvo como propósito central “orar y agradecer su memoria y legado”, según expresó Polilla en la invitación pública que difundió para la ocasión.

Pero incluso fuera del evento, los recuerdos afloraron para los que fueron sus más cercanos en el programa de Caracol Televisión. Así quedo patente cuando varios de ellos se refirieron al recuerdo que tienen de la Gorda, en diálogo con La Red.

El recuerdo más recurrente entre los compañeros de la Gorda Fabiola es su capacidad inagotable de hacer reír, de envolver a cada uno con su alegría y de convertirse, casi sin proponérselo, en una madre colectiva para el elenco de Sábados Felices. “Su corazón tan grande, su alegría, su don de gentes y su maternidad, porque nosotros todos éramos los hijos de ella. ‘Hijitos, ¿cómo están?’, preguntaba”, recordó Don Jediondo.

Obvidio también recordó el lado más maternal de la Gorda. “Ella era como esa madre que todos necesitábamos en el elenco. Era la que llegaba y decía: ‘Hola, muchachos. Bueno, hoy está de cumpleaños tal persona, vamos a hacer una vaca, vamos a recoger esto, vamos a comprarle tortica’. Ella era como la encargada de toda esa parte humana del elenco”, comentó.

Jesús Emilio Vera, conocido como “Chumillo” agregó una anécdota pintoresca que resume el espíritu generoso y jocoso de Fabiola: “Tenía uno que venir con cien mil pesos en el bolsillo porque hacía recolectas para hacerle mercado a todos”.

Lo anterior hizo que el primer programa que hicieron luego de su fallecimiento el 19 de septiembre de 2024, no se sintiera igual. “Cuando llegamos a grabación y no está la Gordita, es como si faltara la mitad del corazón, de esa alegría. Al interior del equipo se siente brutal”, confesó Junifero, con un suspiro.

“Ella podía estar enferma, podía estar con su corazón en el piso, podía estar sintiendo los dolores que se sintiera, pero siempre esa era una mujer que daba abrazos, que daba calor, que daba cariño a todos, a todos, a todos”, añadió.

Por su parte, el presentador Humberto “El Gato” Rodríguez resaltó no solo la atención que ponía en todos los miembros del elenco, sino la faceta espiritual de Fabiola Posada. “Antes de salir al aire, extraño las oraciones que hacía con Poli o con alguno de los integrantes que hacía rutina. Me parecía increíble y muy lindo porque nos llenaba de muy buena energía y muy buen espíritu”, expresó.

Polilla reveló que está trabajando en un libro narrando su historia con la Gorda Fabiola

Nelson Polanía “Polilla”, su pareja durante 28 años, los recuerdos son profundamente personales y están marcados por los hábitos cotidianos construidos durante esa etapa. “Hacerle los masajes en las noches. Todas las noches le hacía masajitos en los pies con crema. De las cosas que más extraño. Su risa y, y su presencia en los sketches”, confiesa con una voz cargada de nostalgia.

La rutina de trabajo tampoco escapaba a esa marca indeleble: “Siempre estar pendiente de ella sobre el almuercito, llevarle su tinto, qué quería almorzar, si quería... Todo eso es un, un todo, ¿no?”, explica Polilla, describiendo lo natural que era anticipar los gustos y necesidades de Fabiola, quien siempre correspondía con un gesto de gratitud, una palabra amable o una risa contagiosa.

Polilla también advirtió que estaba trabajando en llevar esa historia a un libro. “Estamos precisamente pensando ya en ese proceso tan bonito de organizar absolutamente todo eso. Estoy con un cronograma para poder lograrlo y para poder escribir una historia bonita. Es una historia de amor, una historia sincera... No pretendo hacer una novela, no pretendo hacer un best seller ni nada de eso, sino simplemente contar una historia desde el corazón y una historia real”, advirtió.