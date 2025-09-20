Capturan a 10 presuntos miembros de grupo delincuencial El Dorado: sembraban temor en el centro de Bogotá

El Ejército reveló detalles de la captura de los presuntos delincuentes - crédito Ejército

Diez presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada El Dorado fueron capturados en Bogotá durante una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

La acción, desarrollada en el barrio Paloquemao, en la localidad de Los Mártires, incluyó la incautación de dinero en efectivo y una cantidad significativa de equipos de cómputo y comunicaciones, elementos presuntamente vinculados a actividades delictivas en el centro de la capital.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La operación fue el resultado de varios meses de labores investigativas y de inteligencia, donde participaron tropas del batallón de Artillería de Campaña N° 13 y del batallón de Fuerzas Especiales N° 5, ambos adscritos a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional.

Las autoridades realizaron las capturas tras varios meses de investigación - crédito Ejército

En coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional, los uniformados ejecutaron las órdenes de captura en el sector señalado, logrando desarticular parte de la estructura criminal que operaba en la zona desde hacía varios meses.

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron más de $75 millones en efectivo, así como entre 25 y 26 equipos de cómputo y comunicaciones.

Entre los dispositivos decomisados se encontraba una base de datos que, según la información oficial, contenía registros relevantes sobre las actividades de los presuntos delincuentes.

Estos elementos representan un golpe a la operatividad del grupo El Dorado y afectan directamente las finanzas ilícitas de la organización.

La acción se desarrolló en el Plan Ayacucho Plus, una estrategia del Ejército Nacional orientada a fortalecer la seguridad ciudadana y a debilitar las economías ilegales de estructuras criminales en Bogotá y Cundinamarca.

Este tipo de operativos busca no solo capturar a los responsables de actividades ilícitas, sino también desarticular los mecanismos financieros que sostienen a estos grupos.

El teniente coronel Carlos Andrés García Aponte, comandante del Batallón de Artillería de Campaña N.° 13, destacó el compromiso institucional con la seguridad y la estabilidad del país.

Estas capturas representan un contundente golpe contra la delincuencia común en la capital colombiana - crédito Unsplash

“Con esto, reafirmamos el compromiso y afectamos las economías ilícitas de estos grupos delincuenciales que afectan la seguridad y la estabilidad de nuestro país y nuestra ciudad. El Ejército de Colombia está y estará siempre presto a defender la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad de nuestros conciudadanos”, puntualizó el oficial.

Capturan a cinco integrantes de banda que robó droguería en el norte de Bogotá

Las autoridades de Bogotá detuvieron a cinco miembros de una banda delincuencial señalada de perpetrar un violento robo contra una droguería de cadena en la calle 108 con carrera 15, en el norte de la capital colombiana.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2025 y la captura se concretó el sábado 20 de septiembre, menos de un mes después del caso, en la Carrera Séptima con calle 52.

La Policía Metropolitana, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Sdscj) inició de inmediato las tareas investigativas y de persecución de los presuntos responsables.

Los cinco sujetos tenían azotadas las droguerías de la capital colombiana - crédito Alcaldía de Bogotá

En este proceso, también participaron las jefaturas de seguridad de Colsubsidio y Cruz Verde, que proporcionaron antecedentes, imágenes y reportes de seguridad sobre hechos similares registrados previamente.

Según declaró César Restrepo, secretario distrital de Seguridad, el operativo que derivó en la captura de los cinco sujetos es “el resultado de un preciso trabajo de inteligencia, investigación criminal y operatividad dirigida a su captura”. De acuerdo con la información oficial, la banda estaría involucrada en múltiples robos en las localidades de Teusaquillo, Chapinero, Kennedy y Usaquén.

En relación con la situación general de seguridad, la Sdscj informó que las denuncias por hurtos a comercios en Bogotá han disminuido un 25% en lo que va de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. La Secretaría reiteró su llamado a la ciudadanía para alertar cualquier hecho delictivo a la Línea 123.