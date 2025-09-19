Colombia

Se viraliza la entrada de Jhon Alex Castaño al concierto de Jhonny Rivera en el Movistar Arena: parecía un fan más

El cantante de música popular asistió al ‘show’ que dio Jhonny en Bogotá y sorprendió cuando se subió al escenario de manera inesperada desde las tribunas

Así fue la entrada de Jhon Alex Castaño al concierto de Jhonny Rivera - crédito @jhonalexcastano/Instagram.

A través de las redes sociales se ha podido conocer que el cantante de música de despecho, Jhon Alex Castaño, participó del concierto que dio Jhonny Rivera en Bogotá el sábado 13 de septiembre de 2025, pero lo que más llamó la atención fue la forma en la que llegó al escenario para presentarse.

La expectativa en torno al regreso de Rivera al Movistar Arena de Bogotá estuvo latente desde el anuncio de la segunda fecha que iba a tener el artista en el recinto, pues el éxito de su primera función dejó entradas agotadas en pocas horas y esto lo impulsó a crear un nuevo show que volviera a conquistar al público,

Es por esto que el sábado 13 de septiembre, el reconocido cantante de música popular celebró por segunda vez sus 20 años de trayectoria con un espectáculo que reunió a miles de seguidores que pudieron disfrutar de un repertorio que abarca los grandes éxitos que han definido su carrera, como Soy Soltero, Me Dejaste sin Nada y El Intenso, y varios invitados especiales.

