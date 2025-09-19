Colombia

Imputan al padrastro del niño de cuatro años asesinado en Medellín: alcalde acompañó a la familia en el entierro

Tras la muerte del menor, la Fiscalía modificó los cargos iniciales y acusó formalmente a Cristian Alexis González Gallego, conocido como alias Lámpara, de homicidio agravado consumado

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El sujeto tendría más de
El sujeto tendría más de una década de actividad delictiva - crédito Medellín Oscura/Facebook

El viernes 19 de septiembre de 2025 se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó por homicidio agravado a Cristian Alexis González Gallego, que asesinó a Nairkel Aldrin Botia Manrique, a sus cuatro años.

Tras la muerte del menor, que fue víctima de una brutal golpiza en el barrio Castilla, en la comuna cinco de Medellín (Antioquia), la Fiscalía modificó los cargos iniciales y acusó formalmente a González Gallego, conocido como alias Lámpara, de homicidio agravado consumado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El proceso judicial tuvo una modificación tras el fallecimiento del niño el 16 de septiembre. En un primer momento, el presunto agresor, de 28 años, fue judicializado por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, ya que la víctima permanecía en cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

En una emotiva ceremonia fue
En una emotiva ceremonia fue despedido Nairkel Aldrin Botia Manrique - crédito Somos Oriente/Facebook

Sin embargo, tras confirmarse la muerte del menor, la Fiscalía reformuló la imputación y presentó nuevos cargos. González Gallego, capturado el 14 de septiembre, no aceptó el delito durante la audiencia ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Abuela del menor asesinado pide justicia

El dolor de la familia se ha hecho público a través de los testimonios de la madre y la abuela del niño. La madre relató que también era víctima de maltrato y que intentó proteger a su hijo durante la agresión.

Por su parte, la abuela, desde la sede de Medicina Legal, expresó su indignación y exigió justicia en el homicidio de su nieto: “Que no tengan compasión con él como él no la tuvo con el bebé. Solamente lo que le puedo decir es que exijo justicia por mi bebé, era una personita que no se podía defender”. Además, denunció que el mismo hombre la había amenazado previamente y pidió que el responsable reciba un castigo ejemplar.

El impacto social del caso se reflejó en la reacción de las autoridades y la comunidad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asistió a la ceremonia de despedida del menor y reiteró su consternación ante medios de comunicación: “Uno ver una familia destruida, uno ver como un niño es vilmente asesinado por su padrastro, más que como alcalde, como ciudadano, y como padre de familia, genera un gran un dolor. Uno ver un ataúd de ese tamaño por Dios”. Gutiérrez instó a la justicia a imponer la condena más severa y llamó a la sociedad a proteger a la infancia.

El criminal entraba y salía
El criminal entraba y salía de la cárcel, a pesar del contundente acervo probatorio - crédito Policía Valle de Aburrá

La despedida de Nairkel Aldrin Botia Manrique tuvo lugar el 18 de septiembre en la parroquia Jesús Nazareno de Medellín, tras una velación en el barrio Villanueva. Familiares, vecinos, autoridades y miembros de la comunidad acompañaron el sepelio, que culminó con la inhumación en el Cementerio Universal de la ciudad.

Así ocurrió el ataque contra Neirkel Botia

La cronología de los hechos expone una secuencia de violencia extrema. La mañana del 13 de septiembre, en una vivienda del noroccidente de Medellín, el padrastro se disgustó porque el niño no dormía.

Según la reconstrucción de los hechos, tomó al menor del brazo y lo golpeó, mientras la madre intentaba intervenir y también fue atacada. El agresor continuó el ataque, despojando al niño de su pantalón y propinándole varios golpes con un machete.

La madre, al intentar defender nuevamente a su hijo, fue insultada y amenazada con el arma. El hombre siguió golpeando al menor en el tórax, la cabeza y el pecho, hasta dejarlo inconsciente. La madre trasladó al niño a un centro hospitalario, donde permaneció tres días en cuidados intensivos antes de fallecer.

El niño murió luego de
El niño murió luego de tres días de estar en la UCI a raíz de la fuerte golpiza - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

La investigación de la Policía judicial indica que tanto el menor como su madre eran víctimas de un ciclo de violencia intrafamiliar. El historial de maltrato incluía amenazas y agresiones previas, según los testimonios recogidos en el proceso.

Cristian Alexis González Gallego, además de ser señalado como el responsable directo del crimen, es identificado por las autoridades como integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, donde es conocido como alias Lámpara. La captura de González Gallego se produjo un día después de la agresión, inicialmente por violencia intrafamiliar y lesiones personales, cargos que luego evolucionaron tras la muerte del menor.

Temas Relacionados

Homicidio agravadoCristian Alexis González GallegoNairkel Aldrin Botia ManriqueMedellínFederico GutiérrezColombia-Noticias

Más Noticias

Ganadería colombiana rompió récord: más de 216 millones de dólares en exportaciones en solo seis meses

Egipto, China y Estados Unidos se destacan entre los compradores de bovinos, carne y derivados lácteos colombianos

Ganadería colombiana rompió récord: más

Pruebas Saber 11 del Icfes: esta es la fecha en la que estarán habilitados los resultados y así podrá consultarlos

Los resultados permiten a los participantes conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades en asignaturas como matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y competencias ciudadanas

Pruebas Saber 11 del Icfes:

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las 10 películas más exitosas

Director del programa antidrogas de Estados Unidos envió un mensaje a Petro: “Que venga a hablar conmigo”

Dan Neill reconoció que su país tiene un problema de consumo de droga que el Gobierno Trump quiere solucionar

Director del programa antidrogas de

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Desde el partido ante el Deportivo Cali, los rojos han sufrido por la ausencia de simpatizantes, por lo que tomó una medida que causó polémica en el fútbol colombiano

América de Cali “le hizo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcaldía de Amalfi decretó toque

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más exitosas

Las 10 películas más exitosas de Netflix en Colombia para disfrutar este fin de semana

Shakira concretó su récord en el estadio GNP Seguros en una noche de lágrimas y mariachi

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Colombia hoy

Periodista reveló curiosa broma que le hizo a un amigo haciéndose pasar por Álvaro Uribe: “Se salió de la ropa el presidente”

Marcela Reyes salió al paso de los señalamientos por supuesta responsabilidad en la desaparición de B-King

Deportes

América de Cali “le hizo

América de Cali “le hizo el feo” a sus hinchas: dura decisión por protestas de los aficionados

Conmebol desautorizó al árbitro colombiano Andrés Rojas: revirtió polémica decisión contra Flamengo en la Copa Libertadores

Once Caldas le habría prometido una millonada a los jugadores por avanzar en la Copa Sudamericana: esta sería la cifra

Esta sería la fecha para el regreso de Carlos Bacca en Junior de Barranquilla: habría un problema en la Liga BetPlay

Video: Golazo del “Cucho” Hernández abrió el camino para la victoria del Real Betis en la liga española