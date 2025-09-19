Imputan al padrastro del niño de cuatro años asesinado en Medellín: alcalde acompañó a la familia en el entierro

El sujeto tendría más de una década de actividad delictiva - crédito Medellín Oscura/Facebook

El viernes 19 de septiembre de 2025 se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputó por homicidio agravado a Cristian Alexis González Gallego, que asesinó a Nairkel Aldrin Botia Manrique, a sus cuatro años.

Tras la muerte del menor, que fue víctima de una brutal golpiza en el barrio Castilla, en la comuna cinco de Medellín (Antioquia), la Fiscalía modificó los cargos iniciales y acusó formalmente a González Gallego, conocido como alias Lámpara, de homicidio agravado consumado.

El proceso judicial tuvo una modificación tras el fallecimiento del niño el 16 de septiembre. En un primer momento, el presunto agresor, de 28 años, fue judicializado por tentativa de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, ya que la víctima permanecía en cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, tras confirmarse la muerte del menor, la Fiscalía reformuló la imputación y presentó nuevos cargos. González Gallego, capturado el 14 de septiembre, no aceptó el delito durante la audiencia ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Abuela del menor asesinado pide justicia

El dolor de la familia se ha hecho público a través de los testimonios de la madre y la abuela del niño. La madre relató que también era víctima de maltrato y que intentó proteger a su hijo durante la agresión.

Por su parte, la abuela, desde la sede de Medicina Legal, expresó su indignación y exigió justicia en el homicidio de su nieto: “Que no tengan compasión con él como él no la tuvo con el bebé. Solamente lo que le puedo decir es que exijo justicia por mi bebé, era una personita que no se podía defender”. Además, denunció que el mismo hombre la había amenazado previamente y pidió que el responsable reciba un castigo ejemplar.

El impacto social del caso se reflejó en la reacción de las autoridades y la comunidad. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, asistió a la ceremonia de despedida del menor y reiteró su consternación ante medios de comunicación: “Uno ver una familia destruida, uno ver como un niño es vilmente asesinado por su padrastro, más que como alcalde, como ciudadano, y como padre de familia, genera un gran un dolor. Uno ver un ataúd de ese tamaño por Dios”. Gutiérrez instó a la justicia a imponer la condena más severa y llamó a la sociedad a proteger a la infancia.

La despedida de Nairkel Aldrin Botia Manrique tuvo lugar el 18 de septiembre en la parroquia Jesús Nazareno de Medellín, tras una velación en el barrio Villanueva. Familiares, vecinos, autoridades y miembros de la comunidad acompañaron el sepelio, que culminó con la inhumación en el Cementerio Universal de la ciudad.

Así ocurrió el ataque contra Neirkel Botia

La cronología de los hechos expone una secuencia de violencia extrema. La mañana del 13 de septiembre, en una vivienda del noroccidente de Medellín, el padrastro se disgustó porque el niño no dormía.

Según la reconstrucción de los hechos, tomó al menor del brazo y lo golpeó, mientras la madre intentaba intervenir y también fue atacada. El agresor continuó el ataque, despojando al niño de su pantalón y propinándole varios golpes con un machete.

La madre, al intentar defender nuevamente a su hijo, fue insultada y amenazada con el arma. El hombre siguió golpeando al menor en el tórax, la cabeza y el pecho, hasta dejarlo inconsciente. La madre trasladó al niño a un centro hospitalario, donde permaneció tres días en cuidados intensivos antes de fallecer.

La investigación de la Policía judicial indica que tanto el menor como su madre eran víctimas de un ciclo de violencia intrafamiliar. El historial de maltrato incluía amenazas y agresiones previas, según los testimonios recogidos en el proceso.

Cristian Alexis González Gallego, además de ser señalado como el responsable directo del crimen, es identificado por las autoridades como integrante de la estructura criminal Los Mondongueros, donde es conocido como alias Lámpara. La captura de González Gallego se produjo un día después de la agresión, inicialmente por violencia intrafamiliar y lesiones personales, cargos que luego evolucionaron tras la muerte del menor.