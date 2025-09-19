Germán Vargas Lleras estalló contra la política antidrogas que vende Petro ante la descertificación a Colombia: “Nada de nada”

Gustavo Petro defendió su estrategia de erradicación voluntaria al afirmar que esta ha reducido el número de heridos - crédito @infopresidencia/X

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Colombia y líder del partido Cambio Radical, lanzó una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro, tras las declaraciones que este último hizo durante su alocución televisada del 17 de septiembre.

En su intervención, el jefe de Estado defendió su política de lucha contra el narcotráfico, basada en la erradicación voluntaria de cultivos de hoja de coca, y descartó completamente la erradicación forzada. Las palabras del presidente no tardaron en generar polémica, en especial por parte de quienes ven con preocupación el avance del narcotráfico en diversas regiones del país.

El punto más álgido de la intervención presidencial llegó cuando el mandatario afirmó que su método es más humano y efectivo que el implementado en gobiernos anteriores. “2020, 107 heridos. El año de la erradicación forzada más grande. En mi Gobierno seis 2024, cuatro 2025, cero 2023; mi método no hiere tanto a la sociedad colombiana, no hiere tanto a los policías de Colombia”.

Petro advirtió que Colombia no permitirá más agresiones disfrazadas de cooperación internacional, al señalar a Estados Unidos - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Luego añadió: “La erradicación forzada mata policías en Colombia. Solo en esta cifra van aproximadamente más de ciento veinte policías muertos, colombianos. Y solo en estas cifras, entre el 2011 y el 2022, van aproximadamente trescientos a cuatrocientos policías heridos colombianos”.

Estas cifras fueron utilizadas por el presidente para justificar su decisión de no continuar con la erradicación forzada, incluso si esto implica entrar en contradicción con las políticas que durante años promovió Estados Unidos.

“Le voy a demostrar, a Colombia sí, porque toca demostrarlo, pero a usted, señor Trump, que es mucho más eficaz para erradicar cultivos de hoja de coca la erradicación voluntaria, que la erradicación forzada, a la cual ustedes nos quieren obligar y que solo deja sangre y veneno en Colombia”, aseveró el presidente.

El exvicepresidente señaló que prohibir la aspersión y la erradicación forzada deja a Colombia en la nada - crédito Colprensa

Sin embargo, para Vargas Lleras, estas afirmaciones no tienen sustancia, por lo que el exvicepresidente utilizó su cuenta de X para compartir su inconformidad con la postura del mandatario.

En una publicación que no tardó en ser notoria, Vargas Lleras escribió: “Prohibida la aspersión. Prohibida la erradicación. Quedamos en manos de las hectáreas que, voluntariamente, decidan dejar de cultivar las estructuras criminales. O sea: nada de nada, como todo lo de Petro”.

Estas palabras revelan el profundo escepticismo del dirigente político frente a la estrategia oficial. Para él, el abandono de la erradicación forzada y la negativa a usar métodos más directos frente a los cultivos ilícitos, deja al país a merced de las decisiones de los grupos ilegales que controlan amplias zonas de producción.

Germán Vargas Lleras respondió a las declaraciones de Petro afirmando que su política antidrogas es “nada de nada” crédito @German_Vargas/X

Vargas Lleras es una de las voces más constantes en contra del actual Gobierno, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con seguridad, salud y relaciones internacionales. La disputa entre ambos tiene un trasfondo personal y político, debido a que Petro acusó en varias ocasiones al exvicepresidente y a su familia de tener responsabilidad en la crisis del sistema de salud.

El líder de Cambio Radical, por su parte, responde con críticas frontales, enfocadas en lo que él ve como una absoluta ausencia de logros reales por parte del Gobierno. Además, salió en defensa propia y de su familia, incluso recurrió a la justicia para exigir una rectificación por parte del presidente; sin embargo, con cada nueva intervención y acusación del mandatario, el conflicto sigue escalando a niveles más altos.

Por el momento, el debate sobre la conducción de las políticas contra las drogas continúa abierto, especialmente después de la descertificación emitida por el Gobierno de Donald Trump. La forma en que se desarrolla la llamada Paz Total con grupos criminales, varios de ellos vinculados al narcotráfico, también alimenta las críticas y refleja parte de la crisis que enfrenta el país en esta lucha.