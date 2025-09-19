Colombia

Bruce Mac Master se refirió a fallo del Consejo de Estado en contra de Petro por llamarlo “esclavista”: “El Presidente debería disculparse”

El Consejo de Estado exigió al mandatario eliminar un mensaje en redes sociales y ofrecer disculpas públicas por considerar que sus afirmaciones afectaron la reputación de Bruce Mac Master y de la Andi

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

El presidente de la Andi,
crédito Andi

El reciente fallo del Consejo de Estado que ordena al presidente Gustavo Petro eliminar un mensaje en redes sociales y retractarse públicamente puso en el centro del debate la responsabilidad en el uso de la palabra por parte de las figuras públicas, especialmente del presidente de la república.

La decisión, que debe cumplirse en un plazo de 48 horas, responde a una tutela interpuesta por Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), que consideró que el trino presidencial era “lesivo, producía daño, era calumnioso”.

Así lo expresó Bruce Mac Master en declaraciones a La FM.

“Digamos, en términos de comunicación y en términos de mensaje a través de las redes sociales, en particular, ese trino era lesivo, producía daño, era calumnioso. Entonces, sí, eso fue lo que le pedimos al Consejo de Estado, de manera que nos produce, por supuesto, satisfacción que haya tutelado nuestros derechos”.

La controversia se originó tras un mensaje publicado por Gustavo Petro en el que vinculaba a Mac Master con supuestos intentos de sabotear al Gobierno “por odio étnico”.

El Consejo de Estado ordena
crédito @petrogustavo/X

Ante la negativa de la Casa de Nariño a rectificar, el dirigente gremial acudió a la justicia, que ahora le da la razón.

El Consejo de Estado consideró que el mensaje presidencial “constituye una imputación de hecho sin sustento fáctico ni probatorio y con capacidad lesiva para la reputación de la parte actora”, según el fallo citado en el expediente.

En entrevista con Blu Radio, Bruce Mac Master subrayó la importancia de la palabra en la vida pública.

“La palabra hay que cuidarla porque, además, puede producir mucho daño. El mal uso de la palabra produce violencias y afecta la armonía en la discrepancia”, enfatizó el líder gremial.

Para él, el alcance de los mensajes presidenciales no tiene comparación en el país.

“No hay nadie en Colombia que tenga una capacidad de divulgación más grande que la del presidente. Además, este presidente tiene un alcance aún mayor por sus redes sociales y su presencia en televisión”, afirmó Mac Master a Blu Radio.

El dirigente de la Andi también advirtió sobre la falta de controles en el entorno digital: “Las redes sociales se han venido convirtiendo en terreno sin justicia, sin ley, y creemos que vale la pena que se comience a exigir un comportamiento responsable en ellas también”, sostuvo Bruce Mac Master en diálogo con La FM.

El mensaje del presidente Gustavo
crédito @petrogustavo/X

En su opinión, la ausencia de límites en el debate público puede derivar en la estigmatización y la desinformación, especialmente cuando los mensajes provienen de la máxima autoridad del país.

Así mismo, se le consultó sobre la posibilidad de que el presidente Petro no acate el fallo, ante esta posibilidad Mac Master fue categórico.

Yo diría que ese es un problema de él con la justicia. Nosotros, en realidad, lo que le pedimos a la justicia fue que emitiera un concepto sobre lo que se estaba diciendo de nosotros y si eso ameritaba o no ameritaba pedir una rectificación y pedir, como en este caso, que se retirara el trino. El Consejo de Estado nos acaba de decir que sí, nos acaba de decir eso en segunda instancia. Yo diría que si el presidente lo hace o no lo hace, es un problema mucho más de él con la justicia. Yo no pienso meterme mucho más en eso”, declaró el presidente de la Andi a La FM.

El fallo del Consejo de Estado rechaza la tesis de la Casa de Nariño, que defendía la libertad de expresión presidencial como parte del debate democrático.

El dirigente de la Andi,
crédito @Andi_Colombia/X

Para Mac Master, el debate político debe tener reglas claras: “El debate político no puede ser ese sitio en el cual cualquier cosa vale. Tiene que haber límites que protejan la reputación de las personas y las organizaciones”, afirmó en entrevista con Blu Radio.

El líder gremial también abordó el impacto de la desinformación en redes sociales: “No puede ser que los delitos de injuria y calumnia, tan antiguos en nuestros códigos, no apliquen en redes sociales. Eso tiene un peligro importante, y mucho más si proviene de alguien como el Presidente de la República”, advirtió Bruce Mac Master a Blu Radio.

En cuanto a la discusión pública, Mac Master insistió en la necesidad de exigir responsabilidad a los líderes: “Los ciudadanos y las organizaciones de Colombia tienen derecho a exigirle a todos sus líderes que exista una conversación pública veraz, que sea leal y que no produzca daño”, sostuvo en diálogo con La FM.

Al referirse al contenido de los mensajes presidenciales, el dirigente empresarial evitó repetir los señalamientos, pero reconoció que se utilizaron expresiones como “esclavistas” o alusiones a “odio étnico”. Según explicó, “parte de lo que he solicitado es que justamente esas cosas no se digan”, declaró Bruce Mac Master.

Norberto Peluffo recordó tensa conversación con el capo del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, en su época como jugador del América: “Gracias a Dios no me pasó nada”