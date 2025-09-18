Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Este 18 de septiembre de 2025 terminó la primera ronda de diálogos con el grupo armado en Catar - crédito AFP/Colprensa

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que los combates contra el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también llamado Clan del Golfo, seguirán desarrollándose con normalidad, pese a que hay una mesa de negociaciones activa con el grupo armado en Doha, Catar, que el 18 de septiembre de 2025 culminó con la primera ronda de negociaciones.

“En lo que respecta al Ministerio de Defensa, la orden es continuar la ofensiva contra todos los grupos armados organizados, inclusive el Clan del Golfo. No hay ningún cese al fuego, no hay ninguna suspensión de operaciones militares.“, explicó el jefe de la cartera de Defensa a medios de comunicación.

A continuación, el ministro Sánchez subrayó que se está monitoreado los avances del proceso de negociaciones con el Clan del Golfo

”Y paralelo a ello, hay observadores militares y policiales de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para monitorear cuál es el cumplimiento de los acuerdos que ha definido el Gobierno nacional. Pero, por parte de nosotros, es actuar con total contundencia, porque eso es lo que dice la Constitución Política de Colombia”, explicó el jefe de la cartera de Defensa a medios de comunicación.

Lo que se acordó en la primera ronda de negociaciones con el Clan del Golfo

Durante las jornadas de negociación en el país árabe, se abordaron cuestiones centrales como la renuncia al uso de la violencia, la construcción de paz y los retos estructurales que enfrenta el proceso con el objetivo de alcanzar consensos que protejan los derechos tanto de las partes involucradas, el Gobierno colombiano y el EGC, como de las comunidades afectadas por el conflicto armado.

La primera ronda de diálogos con el EGC se desarrolló entre el 14 y el 18 de septiembre de 2025. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar comunicó oficialmente que el país asume la mediación en este proceso, reafirmando su disposición a resolver conflictos mediante el diálogo y a promover la estabilidad en distintas regiones.

En palabras del ministerio catarí, “El Estado de Qatar anuncia su mediación en el proceso de paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), reafirmando su compromiso continuo de resolver conflictos mediante el diálogo y medios pacíficos, y de promover la paz y la estabilidad en diferentes regiones del mundo”.

El ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, explicó que la operación de construcción de paz en Colombia se ha desarrollado en etapas organizadas, “basados en principios que incluyen la reducción y el cese de la violencia, y el cumplimiento de los acuerdos relacionados con temas humanitarios, con apego a las leyes nacionales e internacionales, y garantizando la participación de todos los actores relevantes, incluidas las comunidades afectadas por el conflicto”.

Uno de los resultados más destacados de esta primera ronda fue el acuerdo para celebrar una nueva serie de diálogos en Doha, cuya fecha aún está pendiente de confirmación. El proceso, denominado formalmente “Proceso para la Desmovilización del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia-(a) EGC y la construcción de paz con el pueblo en los territorios”, quedó consignado en un documento firmado por Álvaro Jiménez Millán, delegado del Gobierno colombiano, y Armando Pérez Castañeda, vocero del Clan del Golfo.

Por parte del Ejecutivo, se asumió el compromiso de implementar un “piloto” para la etapa de construcción de confianza en los municipios de Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). El documento establece que “se implementará un programa piloto de pedagogía para la sustitución total de los cultivos de uso ilícito en los cinco municipios, considerando la participación voluntaria, la asistencia técnica y medios de vida alternativos.

Para ello se constituirá un grupo de trabajo bajo el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI)”. Además, se conformará un grupo de trabajo liderado por Migración Colombia con el objetivo de “desestimular los factores de ilegalidad que afectan los derechos de las personas migrantes y la soberanía del Estado”. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible encabezará un equipo encargado de abordar problemáticas relacionadas con la protección de cuencas, la explotación de madera y fauna, los impactos de la minería y la expansión de la frontera agrícola.