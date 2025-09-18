Colombia

Mientras avanzan diálogos con el Gobierno Petro, denuncian que el Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre

La Policía Nacional incrementa operativos y detenciones tras la difusión de panfletos que anuncian toques de queda y admiten crímenes, en medio de una escalada de violencia en la región

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Imagen de referencia
Imagen de referencia - crédito Colprensa

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo, habría lanzado nuevas advertencias sobre sus acciones criminales en el departamento de Sucre, especialmente en la región del Golfo de Morrosquillo.

El grupo armado, que actualmente se encuentra en negociaciones con el Gobierno colombiano en Doha (Qatar), se había atribuido los asesinatos más recientes en el municipio de Tolú (Sucre) y anuncia la continuidad de lo que denomina “limpieza social”, según expresaron en un comunicado revelado por El Tiempo.

Igualmente, la organización armada sostiene que desde hace tiempo lleva a cabo este mecanismo ilegal en el municipio y, en el mismo documento, se impone un toque de queda a partir de las 11:00 p.m., deslindándose de cualquier responsabilidad sobre quienes permanezcan en las calles después de ese horario.

De acuerdo con lo revelado por el diario bogotano, la violencia no se limita a Tolú. En el municipio vecino de Coveñas se han reportado ocho homicidios en lo que va del año, la mayoría de ellos dirigidos a jóvenes presuntamente vinculados a la venta de sustancias ilícitas. A estos hechos se suman otros ocho asesinatos atribuidos a supuestos sicarios, lo que eleva el total de homicidios en la región a 36. La mayoría de las víctimas, según los reportes, tenían antecedentes judiciales y estaban relacionadas con el microtráfico de drogas.

Frente a la circulación de estos panfletos, la respuesta de la fuerza pública ha sido enfática. La Policía Nacional desestima la veracidad de las amenazas y llama a la calma a la población de Ovejas y otras localidades de Sucre.

Frente a la circulación de panfletos atribuidos a grupos armados organizados, sea cual sea su origen, que pretenden generar temor con supuestos toques de queda, la Policía Nacional responde con mayor presencia en el territorio, en articulación con las fuerzas militares y autoridades locales, y con un mensaje claro a la ciudadanía”, señalaron las autoridades.

En la misma línea, la institución policial subrayó que la seguridad y el orden en la región son responsabilidad exclusiva del Estado.

El único garante de la seguridad y el orden es el Estado. Contamos con nuestras capacidades institucionales para enfrentar cualquier situación que pretenda afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana”, precisaron.

Clan del Golfo, Sucre, Golfo de Morrosquillo, Limpieza social, Policia Nacional, Tolu, Coveñas, Toque de queda

