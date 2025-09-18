Enfrentamiento entre el exministro Luis Felipe Henao y el secretario de Transparencia por Ecopetrol: “Todos van a saber lo que está pasando”

El exministro Luis Felipe Henao insistió en que cualquier investigación sobre su papel en Ecopetrol debe ser pública y acompañada por los organismos de control - crédito Presidencia, Reuters y Luis Felipe Henao/X

El reciente cruce de señalamientos entre el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, y el exministro de Vivienda y actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol, Luis Felipe Henao, abrió un debate sobre la gestión de posibles conflictos de interés.

El caso también puso sobre la mesa la necesidad de reforzar la confianza en la principal empresa petrolera del país, que concentra buena parte de las expectativas económicas y energéticas del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se desató después de que Idárraga, a través de sus redes sociales, cuestionara que Henao no hubiera presentado una declaración de impedimento en discusiones relacionadas con el sector del gas.

El señalamiento cobra relevancia porque la esposa de Henao, Luz Estela Murgas, es la actual presidenta de Naturgas, el gremio que agrupa a las empresas de ese sector.

“Le pregunto al señor Luis Felipe Henao: ¿cuántas veces se ha declarado en conflicto de interés?”, escribió Idárraga en su cuenta de X, planteando además interrogantes sobre las actas y los momentos en que el directivo habría debido apartarse de las discusiones.

Idárraga puso sobre la mesa un posible conflicto de interés por la participación de la esposa de Henao, Luz Estela Murgas, en el gremio Naturgas - crédito Andrés Idárraga/X

En entrevista con Caracol Radio, Henao expresó su sorpresa ante el trino de Idárraga y aseguró que el señalamiento resulta “llamativo”, pues el secretario de Transparencia —según dijo— “ha brillado por su ausencia en la investigación de las múltiples denuncias que se han presentado en la entidad”.

Insinuó además que la crítica podría estar motivada por las solicitudes de explicaciones que él mismo ha elevado en la junta directiva de Ecopetrol.

“Uno de los deberes fiduciarios de los miembros de la junta es dejar constancia de cualquier inquietud o voto en contra en las actas. Los directores son juzgados no solo por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer”, señaló el exministro, recalcando que sus intervenciones buscan garantizar transparencia y protección tanto para los accionistas como para el país.

Henao reconoció que su postura crítica en la junta y su posición de oposición —aunque, según él, “respetuosa”— frente al Gobierno podrían haber generado incomodidades. Sin embargo, insistió en que siempre ha actuado con transparencia. “He pedido que cualquier investigación sea pública y acompañada por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”, subrayó.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y miembro de la junta directiva de Ecopetrol, respondió a los señalamientos del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga - crédito @consejodeestado/X

Al responder a la pregunta puntual sobre un posible conflicto de interés por su vínculo con Naturgas, Henao afirmó que nunca ha tenido que declararse impedido en la junta de Ecopetrol. Explicó que antes de cada sesión los miembros deben informar sobre situaciones de este tipo, y que en su caso no se han presentado motivos que lo obliguen.

“El interés de Luz Estela en Naturgas es beneficiar a todos los agremiados, entre ellos Ecopetrol, que es uno de los más relevantes. Por eso no entiendo la pregunta del doctor Idárraga; demuestra, con respeto, un desconocimiento de cómo funciona un gremio”, dijo en la misma entrevista.

Henao también reveló que, al ingresar a la junta, consultó expresamente si su situación podía representar un impedimento y que fue la propia oficina jurídica de Ecopetrol la que descartó tal conflicto. “La misma entidad hizo el estudio que ahora pide el doctor Idárraga”, sostuvo.

Respecto a su relación con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y la presidenta de la junta, Mónica de Greiff, Henao aseguró que se trata de un vínculo estrictamente profesional. “Mi deber es asistir, revisar los temas y cumplir con mi deber fiduciario. En ese marco tenemos la mejor relación”, explicó.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía revisar un posible conflicto de interés en la junta de Ecopetrol - crédito Colprensa

Finalmente, reiteró su llamado a la transparencia y pidió a Idárraga hacer públicas las actas y argumentos de la junta directiva. “La única forma de atacar la corrupción es con transparencia y honestidad”, afirmó Henao, quien además celebró la polémica: “Soy la persona más feliz de que él haya emitido esa publicación en X, porque eso va a generar lo que todo el país está pidiendo: transparencia, y que todo mundo sepa lo que está pasando en Ecopetrol”.