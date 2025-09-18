Envían a prisión a Diana Cabanillas, alcaldesa de Cajibío, por millonarias irregularidades en contratos públicos

La alcaldesa de Cajibío (Cauca), Diana Carolina Cabanillas Valencia, fue enviada a prisión este miércoles por orden de un juez penal de control de garantías. - crédito Fiscalía

La alcaldesa de Cajibío, Cauca, Diana Carolina Cabanillas Valencia, fue enviada a prisión tras ser señalada por presuntas irregularidades en la contratación pública por un valor de 280 millones de pesos. La medida se dictó en la tarde de este miércoles, luego de una serie de audiencias judiciales que sacaron a la luz los detalles sobre el manejo de recursos destinados a la operación logística de eventos municipales.

El caso contra Diana Carolina Cabanillas se centra en la firma de cuatro contratos de mínima cuantía y uno de menor cuantía, todos ellos con el mismo oferente y realizados entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre de 2024.

Las autoridades investigan cómo la mandataria estructuró estos contratos por un total de 280 millones de pesos, en un contexto donde las reglas sobre contratación exigen procedimientos más abiertos y transparentes para garantizar la libre competencia.

La investigación determinó que la alcaldesa habría omitido la obligación de abrir un proceso de selección abreviada, un requerimiento clave en la contratación estatal colombiana, y con ello vulneró principios de planeación, transparencia y selección objetiva. Estas normativas buscan asegurar la gestión eficiente y legal de los recursos públicos.

Los convenios estaban relacionados con proyectos de comercio, turismo y logística de eventos en el municipio. - crédito Fiscalía

Detalles de la acusación y delitos imputados

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que Diana Cabanillas, en su calidad de servidora pública y ordenadora del gasto municipal, tramitó, celebró y liquidó los contratos sin cumplir con los requisitos legales exigidos. De acuerdo con la fiscal del caso, estas actuaciones permitieron que se apropiaran de recursos del municipio que le habían sido confiados por sus funciones.

Los delitos imputados a la alcaldesa son contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público. La mandataria no aceptó ninguno de estos cargos durante el desarrollo de las audiencias judiciales.

Contratación polémica en eventos municipales

Entre los contratos bajo investigación se destacan los relacionados con la “Implementación del Sector Comercio, Industria y Turismo Competitivo en el municipio de Cajibío” y otro dirigido a la celebración del Día de la Familia Campesina en el corregimiento de Carmelo. Ambas iniciativas requerían servicios de operación logística, que fueron adjudicados por Diana Cabanillas al mismo proveedor sin abrir el proceso competitivo que por ley corresponde.

Según la investigación, entre octubre y diciembre de 2024 firmó con un mismo oferente cinco contratos por más de 280 millones de pesos, sin cumplir los requisitos legales. - crédito Pixabay

Las autoridades concluyeron que la fragmentación de los contratos y la falta de transparencia afectaron el patrimonio público, reforzando la tesis de apropiación indebida y la violación de normas básicas de contratación.

Captura y medida de aseguramiento

La captura de Diana Carolina Cabanillas ocurrió el pasado 12 de septiembre, luego de que saliera de las instalaciones de la Alcaldía de Cajibío. Fue aprehendida por funcionarios del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional en el municipio de Piendamó. Tras la presentación del material probatorio, un juez penal de control de garantías le impuso la medida de aseguramiento en centro carcelario, fundamentando su decisión en la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración.

La fiscal del caso expuso durante la audiencia que la alcaldesa era consciente de que permitía la apropiación de recursos del municipio mediante la tramitación y liquidación de contratos sin los requisitos exigidos, contraviniendo las responsabilidades inherentes a su cargo.

La mandataria, del Pacto Histórico, no aceptó los cargos y su defensa anunció que apelará la medida de aseguramiento intramural. - crédito Redes sociales

Reacciones y situación actual

La defensa de la mandataria anunció que apelará la decisión judicial, por lo que ahora será un juez de circuito quien decidirá si la medida de aseguramiento se mantiene o se revoca. Mientras tanto, la exalcaldesa deberá permanecer privada de la libertad en un establecimiento penitenciario.

Este proceso ocurre en un contexto de crisis institucional para Cajibío, municipio que también enfrenta problemas de seguridad por recientes ataques armados a la Fuerza Pública y la población civil. El más reciente, el 14 de septiembre en El Carmelo, dejó un saldo de un policía muerto y varios heridos, acentuando la tensión en la localidad.