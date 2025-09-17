Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

Estos son los nominados de la gala y los colombianos que destacaron en las categorías - crédito @Latin grammys / YouTube

La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados a la veintiseisava entrega Anual del Latin Grammy, el principal reconocimiento internacional a la excelencia en la música latina, el listado completo fue revelado en la mañana del 17 de septiembre.

Este anuncio marca el inicio del proceso que destaca a una amplia diversidad de artistas y creadores musicales, seleccionados por miembros votantes que representan distintos géneros, compositores, productores e ingenieros de audio.

En la categoría Álbum del Año, el galardón más prestigioso de la gala reconoció a figuras como Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz. Estos postulados representan la variedad de propuestas sonoras y la creciente influencia cultural que ejerce la música latina a nivel global.

La edición 2025 incorpora una nueva área, Medios Visuales, y suma dos galardones: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

El proceso de selección abarcó 60 categorías y contempla canciones publicadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, siempre que al menos el 60% de la letra esté en español, portugués o lenguas autóctonas regionales.

La votación final que definirá a los ganadores comenzará el 1 de octubre de 2025. La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en Estados Unidos.

Las nominaciones de los colombianos

Grabación del Año

Baile inolvidable – Bad Bunny

DtMF – Bad Bunny

El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao teu lado – Liniker

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Canción del Año

Baile inolvidable - Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DtMF – Bad Bunny

El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra noche de llorar – Mon Laferte

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Si antes te hubiera conocido – Karol G

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo marrom - Liniker

Mejor Canción de Raíces

Aguacero- Luis Enrique, C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara, Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné con Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Mejor álbum pop tradicional

Bogotá, Andrés Cepeda

Cursi, Zoe Gotusso

Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade

Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor canción pop

Bogotá - Andrés Cepeda

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo - Yami Safdie Featuring Camilo

Soltera - Shakira

Te Quiero - Nicole Zignago

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki

DtMF - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beéle & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler