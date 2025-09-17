Colombia

Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

La premiación estrenó dos nuevas categorías para celebrar las raíces latinas y un acto colombiano está nominado

Guardar
Estos son los nominados de
Estos son los nominados de la gala y los colombianos que destacaron en las categorías - crédito @Latin grammys / YouTube

La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados a la veintiseisava entrega Anual del Latin Grammy, el principal reconocimiento internacional a la excelencia en la música latina, el listado completo fue revelado en la mañana del 17 de septiembre.

Este anuncio marca el inicio del proceso que destaca a una amplia diversidad de artistas y creadores musicales, seleccionados por miembros votantes que representan distintos géneros, compositores, productores e ingenieros de audio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la categoría Álbum del Año, el galardón más prestigioso de la gala reconoció a figuras como Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz. Estos postulados representan la variedad de propuestas sonoras y la creciente influencia cultural que ejerce la música latina a nivel global.

La edición 2025 incorpora una nueva área, Medios Visuales, y suma dos galardones: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

El proceso de selección abarcó 60 categorías y contempla canciones publicadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, siempre que al menos el 60% de la letra esté en español, portugués o lenguas autóctonas regionales.

La votación final que definirá a los ganadores comenzará el 1 de octubre de 2025. La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en Estados Unidos.

Las nominaciones de los colombianos

Grabación del Año

  • Baile inolvidable – Bad Bunny
  • DtMF – Bad Bunny
  • El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Si antes te hubiera conocido – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Ao teu lado – Liniker
  • Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

Canción del Año

  • Baile inolvidable - Bad Bunny
  • Bogotá – Andrés Cepeda
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • DtMF – Bad Bunny
  • El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Otra noche de llorar – Mon Laferte
  • Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
  • Si antes te hubiera conocido – Karol G
  • #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Veludo marrom - Liniker

Mejor Canción de Raíces

  • Aguacero- Luis Enrique, C4 Trío
  • Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
  • El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
  • Ella - Anita Vergara, Tato Marenco
  • Jardín del Paraíso - Monsieur Periné con Bejuco
  • Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Mejor álbum pop tradicional

  • Bogotá, Andrés Cepeda
  • Cursi, Zoe Gotusso
  • Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
  • Después De Los 30, Raquel Sofía

Mejor canción pop

  • Bogotá - Andrés Cepeda
  • El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Querida Yo - Yami Safdie Featuring Camilo
  • Soltera - Shakira
  • Te Quiero - Nicole Zignago

Mejor interpretación urbana/fusión urbana

  • Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki
  • DtMF - Bad Bunny
  • De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
  • La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beéle & Ovy On The Drums
  • Roma - Jay Wheeler

Temas Relacionados

Latin Grammy 2025Nominados Latin Grammy 2025Latin Grammy 2025 nominacionesKarol GShakiraBeeleAndrés CepedaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

La película colombiana, dirigida por Simón Mesa Soto y ganadora del premio del jurado en la sección ‘Una cierta mirada’, del Festival de Cannes, empieza su recorrido para conquistar al público internacional

‘Un poeta’: la cinta que

Ordenan frenar el concurso de méritos del ICA por exclusión de ingenieros agrónomos

El fallo judicial determina que fueron vulnerados los derechos colectivos al excluir a profesionales en ingeniería agronómica de varios cargos de nivel universitario y especializado en el Instituto Colombiano Agropecuario

Ordenan frenar el concurso de

Tras meses de seguimiento fue rescatado con éxito un jaguar en la cuenca baja del río Bogotá: “Se encuentra a salvo”

El felino, monitoreado durante meses con cámaras trampa, fue rescatado sin incidentes y sometido a exámenes clínicos y genéticos para determinar su origen y estado de salud para posteriormente ponerlo en libertad en su hábitat

Tras meses de seguimiento fue

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

El cuadro azul no logró clasificar a la siguiente fase del torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división, y esto causó la molestia de algún sector de la prensa

Periodista deportivo reaccionó con furia

Dólar hoy a peso colombiano, precio de apertura miércoles 17 de septiembre 2025

La moneda estadounidense parece estabilizarse frente a las pérdidas que registró ante la mayoría de las divisas en los últimos días

Dólar hoy a peso colombiano,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

‘Un poeta’: la cinta que

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

Paulina Vega impulsa debate sobre licencia de maternidad en Colombia, con mensaje en redes: “Es un crimen a la humanidad”

Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, denunció discriminación dentro del certamen por ser trans

Tiktoker español confesó cuáles son las primeras impresiones que se llevan de Colombia cuando la visitan

Tito el Bambino le dedicó a Dayro Moreno una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños: “Goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Periodista deportivo reaccionó con furia tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”

Paro camionero dificultó la llegada de hinchas de Once Caldas a Quito: muchos llegaron caminando y por carreteras destapadas

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga