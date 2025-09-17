Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados a la veintiseisava entrega Anual del Latin Grammy, el principal reconocimiento internacional a la excelencia en la música latina, el listado completo fue revelado en la mañana del 17 de septiembre.
Este anuncio marca el inicio del proceso que destaca a una amplia diversidad de artistas y creadores musicales, seleccionados por miembros votantes que representan distintos géneros, compositores, productores e ingenieros de audio.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
En la categoría Álbum del Año, el galardón más prestigioso de la gala reconoció a figuras como Rauw Alejandro, Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz. Estos postulados representan la variedad de propuestas sonoras y la creciente influencia cultural que ejerce la música latina a nivel global.
La edición 2025 incorpora una nueva área, Medios Visuales, y suma dos galardones: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
El proceso de selección abarcó 60 categorías y contempla canciones publicadas entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025, siempre que al menos el 60% de la letra esté en español, portugués o lenguas autóctonas regionales.
La votación final que definirá a los ganadores comenzará el 1 de octubre de 2025. La ceremonia de premiación tendrá lugar el jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas en Estados Unidos.
Las nominaciones de los colombianos
Grabación del Año
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DtMF – Bad Bunny
- El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si antes te hubiera conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao teu lado – Liniker
- Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
Canción del Año
- Baile inolvidable - Bad Bunny
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- DtMF – Bad Bunny
- El día del amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra noche de llorar – Mon Laferte
- Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- Si antes te hubiera conocido – Karol G
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo marrom - Liniker
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero- Luis Enrique, C4 Trío
- Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
- El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
- Ella - Anita Vergara, Tato Marenco
- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné con Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Cursi, Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
- Después De Los 30, Raquel Sofía
Mejor canción pop
- Bogotá - Andrés Cepeda
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Querida Yo - Yami Safdie Featuring Camilo
- Soltera - Shakira
- Te Quiero - Nicole Zignago
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- Capaz (Merenguetón) - Alleh, Yorghaki
- DtMF - Bad Bunny
- De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05 - W Sound Featuring Beéle & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler