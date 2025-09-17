Colombia

El gobernador de Antioquia le respondió a Petro por mensaje sobre descertificación de Colombia: “La verdad pelea sola”

Andrés Julián Rendón responde en redes sociales al jefe de Estado, luego de que el presidente defendiera la gestión del Gobierno ante la descertificación anunciada por Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El mandatario departamental y el
El mandatario departamental y el presidente intercambian mensajes en X tras la acusación de Rendón sobre la gestión nacional, mientras crece la polémica por la postura de Colombia frente a Estados Unidos - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro respondió al gobernador Andrés Julián Rendón tras las declaraciones del mandatario departamental, quien lo señaló como el único responsable de la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas, según el reciente anuncio de Estados Unidos.

Petro, activo en redes sociales la tarde del martes 16 de septiembre de 2025, contestó al gobernador con un mensaje dirigido a aclarar su postura frente al tema y a defender las acciones del Gobierno nacional.

Frente a la respuesta de Gustavo Petro, Rendón no se quedó callado y replicó a través de su cuenta de X: “Presidente, la verdad pelea sola”. Con este mensaje, el mandatario departamental reafirmó su postura en medio del cruce de declaraciones sobre la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

A través de su cuenta en X, Petro respondió a los señalamientos de Rendón, quien lo culpó por la reciente descertificación del país y por el incremento de los cultivos ilegales. “Deje de mentir gobernador. El departamento más inundado de hoja de coca se llama Putumayo y se debe a que la cocaína ahora va por los ríos amazónicos hacia las ciudades del cono sur suramericano, Europa y África”, escribió.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro le respondió al gobernador de Antioquia, que hizo fuertes críticas tras la descertificación proferida por Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Tras la respuesta de Gustavo Petro, Rendón le respondió nuevamente en X, cuestionando las afirmaciones del mandatario y defendiendo la efectividad de la aspersión aérea en la reducción de cultivos ilícitos. El gobernador señaló que, bajo la actual administración, la cifra de hectáreas de coca en Antioquia ha crecido de forma alarmante en comparación con años anteriores.

“Presidente, la verdad pelea sola. Dígame si es mentira: la aspersión aérea ha sido la política más exitosa y la que representa menos riesgos para la vida de Soldados, Policías y campesinos. Antioquia en 2013 alcanzó menos de mil hectáreas de coca; hoy tenemos cerca de 20 mil hectáreas bajo su gobierno”, dijo.

A lo anterior el político antioqueño comentó lo siguiente: “Dígame si es mentira: durante la paz total las disidencias Farc crecieron en Antioquia 70% y el clan del golfo 60%. Usted lleva tres años contemporizando con criminales. Esto lo reafirma el documento de EEUU en la descertificación: “El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”“.

Andrés Julián Rendón no se
Andrés Julián Rendón no se quedó callado y le contestó de regreso a Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC

Y agregó: “Dígame si es mentira: usted se ufana de estar incautando mucha cocaína. Lo cierto es que eso es como tener la casa inundada y celebrar porque saca muchos baldes de agua, pero la casa sigue inundada”.

En la parte final de su respuesta, Rendón subrayó que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad asignada por la Constitución al presidente. Además, sostuvo que, si el Gobierno nacional no cumple con ese deber, él mismo está dispuesto a asumir el reto desde el ámbito departamental, siempre que cuente con el aval del Congreso y las Cortes.

“La Constitución le dio el mandato a usted, como Presidente, de combatir el narcotráfico, no es esta una competencia directa de los Gobernadores. Pero, como eso le quedó grande, tenga la certeza que, si el Congreso y las Cortes nos lo permiten, nosotros nos echamos esa tarea al hombro y la sacamos adelante con firmeza”, concluyó el mandatario departamental.

En la parte final de
En la parte final de su respuesta, Rendón subrayó que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad asignada por la Constitución al presidente - crédito prensa gobernador de Antioquia

Y es que, en la noche del lunes 15 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió la resolución presidencial que retira a Colombia el reconocimiento por su desempeño en la lucha contra el narcotráfico. La decisión se fundamentó en el incumplimiento, durante el último año, de los compromisos internacionales sobre control de drogas, aunque se dejó abierta la posibilidad de revisar esta postura en el futuro.

Según la administración de Trump, bajo la gestión de Petro en Colombia, el país ha alcanzado niveles récord en el cultivo de coca y la elaboración de cocaína. El informe señala que la estrategia de Paz Total promovida por el gobierno colombiano no ha traído avances y la coyuntura empeoró notablemente.

