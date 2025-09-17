El cruce de mensajes en redes sociales entre Gustavo Petro y Jennifer Pedraza: “El feminismo no existe para complacerlo, presidente”

El presidente Gustavo Petro y la representante Jennifer Pedraza protagonizaron un intercambio en X tras la polémica por el nombramiento de Juan Carlos Florián, con críticas sobre el papel del feminismo en el Gobierno - crédito redes sociales - Presidencia

El presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Jennifer Pedraza intercambiaron mensajes en la red social X tras las críticas vinculadas a la designación de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad.

Durante el cruce la congresista le dijo al primer mandatario; “El feminismo no existe para complacerlo, presidente”.

La discusión entre Gustavo Petro y la representante Jennifer Pedraza se originó cuando el presidente respondió a un mensaje de la congresista Catherine Juvinao en la red social X. En su mensaje, Petro defendió su facultad para designar a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad y vinculó el feminismo con la defensa de la libertad humana.

El mandatario afirmó: “La demanda y la sentencia es inocua, para qué defienden el feminismo sino (sic) son capaces de defender la libertad humana. Feminismo es sinónimo de libertad humana. La decisión del congreso o la justicia de quitarle al presidente la decisión autónoma de escoger el gabinete, solo está limitada por la ley o la convención americana. El nombramiento de Florián no rompe la ley ni la convención americana”.

Gustavo Petro cuestionó la demanda en contra de su ministro de Igualdad - crédito @petrogustavo

Jennifer Pedraza respondió al mensaje del presidente Petro con un reclamo directo sobre su postura y decisiones en la designación de cargos públicos. La congresista cuestionó que desde el Gobierno se dieran “clases de feminismo”, mientras se favorece la presencia de personas señaladas por conductas violentas o de acoso en el poder.

Pedraza expresó: “Estoy agotada de las ‘clases de feminismo’ del Presidente machito, que nombra a acosadores y violentos en cargos de poder. Lo único que lo complace es un movimiento feminista silencioso. El verdadero: ‘calladita te ves más bonita’”.

Jennifer Pedraza le contestó al presidente Gustavo Petro - crédito @JenniferPedraz

Ante la crítica de Jennifer Pedraza, Gustavo Petro replicó enfocando su mensaje en la necesidad de un feminismo más inclusivo y popular. El presidente resaltó que su interés va más allá de los privilegios y aboga por una igualdad real para todas las mujeres, especialmente las de sectores vulnerables.

“Lo que me complace, es un movimiento feminista que no solo mire el techo de cristal para mujeres privilegiadas, sino mire la igualdad plena para las mujeres jóvenes, las mujeres campesinas, las mujeres que tienen que vender su cuerpo, las mujeres trabajadoras. Necesitamos un feminismo plebeyo”, respondió el presidente de la República en su publicación de la red social X.

La representante Pedraza respondió al mensaje de Gustavo Petro señalando que el feminismo no existe para satisfacer a figuras del poder y enfatizó la importancia de la autocrítica y la humildad en los líderes políticos. Pedraza criticó la falta de disposición del presidente para escuchar y rectificar, además de recordarle su vínculo con los movimientos sociales.

“El punto es ese: el feminismo no está hecho para complacerlo a usted, Pdte. Lo mínimo de parte de los hombres poderosos es la disposición a la crítica y a rectificar, pero usted está hundido en su ego y la palabra ‘humildad’ no la recuerda. Ni con el mov. social que lo puso ahí”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Jennifer Pedraza dijo que el feminismo no está hecho para complacer el presidente - crédito @JenniferPedraz

En relación con el tema, la suspensión provisional de Juan Carlos Florián en el cargo de ministro de Igualdad, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, motivó una fuerte reacción por parte del presidente Gustavo Petro. El jefe de Estado cuestionó directamente al tribunal, al que reprochó la adopción de una decisión que calificó como “homofóbica” en el contexto de la designación de Florián. Además, el mandatario reafirmó su respaldo a las elecciones que ha realizado para su equipo de gobierno, en una etapa final de gestión a la que le restan 326 días.

“Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, afirmó Petro en un mensaje difundido en su perfil de X.