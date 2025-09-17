Comienza la carrera por la Contraloría de Bogotá: son 100 aspirantes y ya hay nombres fuertes para el cargo

La elección del contralor de Bogotá está llena de apuestas políticas - crédito Canva

El domingo 21 de septiembre, a partir de las 8:00 a. m., 100 aspirantes se concentrarán en la Universidad Sergio Arboleda para participar en una de las pruebas más esperadas y cruciales del año; se trata del examen de conocimiento para el cargo de contralor Distrital de Bogotá.

Esta prueba no es solo una evaluación de méritos, sino una confrontación directa entre las principales fuerzas políticas de la capital. Los 100 participantes tendrán la oportunidad de lograr un puesto entre los tres finalistas que conformarán la terna definitiva para la elección del próximo contralor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La contienda por el liderazgo en la Contraloría de Bogotá adquirió una relevancia que va mucho más allá de una simple selección administrativa. En juego está el poder que implica controlar la auditoría y vigilancia de los recursos públicos de la ciudad.

100 aspirantes competirán por un lugar en la terna final para elegir al próximo contralor Distrital - crédito Freepik

Cada candidato llega a este proceso con un respaldo político fuerte, y los apoyos y alianzas son clave para garantizar un lugar en la terna final. Este entorno de competencia elevó la intensidad del proceso y llevó a varios concejales de la ciudad a calificarlo como una prueba de fuego para la política local.

Figuras influyentes, apuestas políticas por la puja a la Contraloría de Bogotá

Las primeras figuras que sobresalen en este mar de aspirantes están vinculadas estrechamente a personajes clave del ámbito político y administrativo del país.

Uno de los nombres más mencionados es el de Juan Camilo Zuluaga, que sería cercano al actual contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez. Esta relación es vista como un factor de influencia para su candidatura, sobre todo, porque cuenta con una trayectoria que lo posiciona como uno de los favoritos entre los expertos.

Figuras clave del ámbito político como Juan Camilo Zuluaga (foto), Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas se destacan entre los principales candidatos, respaldados por fuertes alianzas - crédito @juankzumo/X

En paralelo, se encuentran los nombres de Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas, que se relacionan directamente con la administración del contralor Distrital, Julián Ruiz. Ambos tienen el respaldo del precandidato presidencial Felipe “Pipe” Córdoba, lo que refuerza la percepción de que esta carrera no es solo local, sino que está conectada con los intereses políticos de un ámbito nacional.

A estos se suman otras figuras de peso, como Roberto Fuentes, que está asociado estrechamente con Samir Abisambra, presidente del Concejo de Bogotá, por lo que dentro del círculo del poder en la capital colombiana se rumora la carta estratégica para la coalición que tiene vínculos con el poder legislativo en la ciudad.

Juan Miguel Durán, vinculado estrechamente a Simón Gaviria —hijo del expresidente César Gaviria y que no fue aceptado en la contienda—, es otro de los nombres en la contienda. Se le reconoce por su red de influencias políticas, que podría jugar un papel crucial en su candidatura.

La prueba de conocimiento para Contralor Distrital será una de las más determinantes del proceso - crédito Contraloría de Bogotá

Un proceso con reglas claras, pero con alta carga política

La selección del nuevo contralor de Bogotá se realiza a través de un proceso público y de méritos que tiene como objetivo garantizar la transparencia y la idoneidad del candidato; sin embargo, aunque las etapas del proceso están bien definidas, la verdadera disputa estaría en las negociaciones y alianzas fuera de los salones de examen.

El proceso comienza con la convocatoria pública, que es emitida por el Concejo de Bogotá a través de una resolución; esta resolución establece las reglas del juego, los plazos y las condiciones de la convocatoria, invitando a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos a presentar sus candidaturas.

Los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos, tener un título profesional y demostrar experiencia en el ámbito fiscal. Asimismo, deben certificar que no tienen inhabilidades legales para ocupar el cargo.

El cargo de contralor Distrital no solo se define por méritos, también por el apoyo político - crédito Contraloría Bogotá

Una vez cumplido este primer paso, se procede a la verificación de requisitos, en la que se revisa que toda la documentación presentada sea válida y que se cumplan todas las exigencias. Posteriormente, se publican las listas de aspirantes admitidos y no admitidos, lo que deja claro quiénes avanzan en el proceso.

La siguiente fase, la prueba de conocimiento, se presenta como una de las más decisivas, allí se examina el conocimiento de los aspirantes sobre control fiscal, gestión pública y normatividad relacionada con la función pública. Es una prueba eliminatoria y tiene un peso considerable en la calificación final.

Además de la prueba de conocimiento, se evalúa la trayectoria profesional, académica y docente de los candidatos. Después, se realiza una entrevista a los finalistas, que no otorga puntaje, pero sí proporciona elementos clave para evaluar la idoneidad de los aspirantes.

Después de la prueba de conocimiento, se valorará la trayectoria de los aspirantes, se realizarán entrevistas y finalmente, el Concejo de Bogotá decidirá al nuevo contralor - crédito Concejo de Bogotá

Así, la Plenaria del Concejo de Bogotá es la encargada de elegir al contralor Distrital de entre los tres finalistas. La elección se hace a través de una votación pública en la que se tiene en cuenta el perfil, la idoneidad y el respaldo político de los candidatos.