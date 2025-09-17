Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

El alcalde rechazó el atentado del ELN contra su escolta - crédito Juan Qüenza/Facebook

El alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza Ramos, denunció que la falta de apoyo estatal lo ha llevado a asumir con recursos propios funciones que le corresponden al Estado, en medio de una crisis de seguridad que cobró la vida de su escolta, el subintendente Jorge Armando Tapias Pinto.

Según el mandatario local, en declaraciones a Blu Radio, ante la ausencia de presupuesto oficial para la fuerza pública, habría tenido que financiar personalmente el suministro de gasolina para los vehículos de patrullaje, con el objetivo de no interrumpir las operaciones de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada en un territorio marcado por la violencia.

Qüenza Ramos explicó que los recortes presupuestales que afectan a las entidades de seguridad en Arauca no son resultado de decisiones municipales, sino de disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, lo que ha limitado la capacidad operativa de las fuerzas desplegadas en la región.

El alcalde de Arauca despidió a su escolta, el subintendente Jorge Tapias - crédito Juan Qüenza/Facebook

El municipio, ubicado en la frontera con Venezuela, enfrenta amenazas constantes de grupos irregulares que aprovechan la zona limítrofe para refugiarse y operar con relativa impunidad.

En este contexto, en la noche del sábado 13 de septiembre, su jefe de seguridad fue víctima de un ataque armado en un establecimiento comercial del casco urbano de Arauca.

Según versiones del hecho, los agresores emplearon armas largas y habrían disparado en 23 ocasiones contra la integridad de la víctima, lo que generó alarma entre los presentes y evidenció la gravedad de la situación de seguridad en la zona.

El alcalde atribuyó el atentado al frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización con presencia histórica en la región y señalada de múltiples acciones violentas en los últimos años.

No obstante, Qüenza Ramos también responsabilizó al Gobierno nacional, al que acusó de abandonar a las autoridades regionales y a la población civil en medio de un conflicto que se agrava por la falta de soluciones estructurales y la presencia de actores ilegales transnacionales.

El mandatario local aseguró que ha tenido que costear de su bolsillo la gasolina para el transporte de la fuerza pública en la ciudad - crédito Juan Qüenza/Facebook

Según el mandatario, la desatención estatal ha facilitado el fortalecimiento de redes criminales con capacidad de control territorial y acceso a rentas ilícitas.

Además de financiar el combustible para la fuerza pública, el alcalde habría realizado inversiones adicionales en seguridad, como la compra de camionetas y un fusil con tecnología antidrones, con el objetivo de reforzar la defensa ante la actividad de grupos armados ilegales.

“Como alcalde de una ciudad capital, nunca en la historia habíamos sacado recursos públicos para entregarle 20 motos al Ejército. Un fusil, un antidrón, camionetas y de todo. Y ahora lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darles combustible a mi fuerza pública, porque el recorte presupuestal al Gobierno, especialmente a nuestra fuerza pública, es impresionante”, señaló el mandatario local en la entrevista.

También habría pagado el vuelo de traslado a Cúcuta

Tras el asesinato del subintendente Tapias Pinto, Qüenza Ramos indicó a medios locales que asumió los gastos del traslado aéreo del cuerpo y de su familia a la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), luego de que la Policía Nacional supuestamente no dispusiera de recursos para este fin.

El alcalde relató que, pese a haber coordinado con el director Nacional de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, el avión institucional nunca llegó, lo que lo llevó a contratar un vuelo chárter para evitar que el traslado se realizara por vía terrestre.

Asesinaron a Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza - crédito @JetSetCriollo/X

“Es lamentable que esta institución policial no cuente con recursos, me tocó cancelar el vuelo chárter para poder trasladar al subintendente Jorge Armando Tapias, con su familia a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, para que no los llevaran vía terrestre”, habría indicado el alcalde, citado por TSM Noticias.

La crisis que atraviesa Arauca no es nueva. El departamento ha sido históricamente golpeado por el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales, situación que se ha visto agravada por el debilitamiento institucional y la falta de apoyo del Gobierno central, según la denuncia del alcalde Qüenza Ramos.