Maleja Restrepo reveló a su mamá la intención de tatuarse el rostro de Tatán Mejía y grabó su reacción: “Qué cosa tan horrible”

La actriz y presentadora compartió el momento en el que le revela a su mamá el deseo de tatuarse al motociclista Tatán Mejía: la reacción fue espontánea y divertida

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La presentadora mostró en video
La presentadora mostró en video el momento en que su madre se opone a su idea de tatuarse al motociclista, generando comentarios y risas entre sus seguidores - crédito @maleja_restrepo/ Instagram

Maleja Restrepo sorprendió a su mamá Nelly Tafur al anunciarle sus planes de tatuarse la cara de Tatán Mejía en una pierna, según mostró en un video compartido en sus redes sociales.

La reacción fue inmediata: mientras elogiaba la imagen de su hija con el cabello liso, “Se ve linda, limpia, organizada, presentable hermosa”, la madre de Restrepo expresó su desacuerdo con la idea del tatuaje.

Durante la conversación, Maleja Restrepo explicó su intención de plasmar la imagen de Tatán, argumentando que lo hacía para “llevar a ‘Sebas’ a todos lados y tenerlo presente”.

“Mira lo que piensa mi mamá, pero mira que me voy a hacer otro tatuaje…”, reveló Maleja a lo que madre en una rápida reacción, comentó: “¡Ay, no!, ¿dónde?, ¡ay, qué horror!“, dijo Nelly Tafur con un gesto que desató la risa de la presentadora.

Cuando mostró el lugar específico donde desea hacerse el tatuaje, su madre respondió: “Ay, no, nena, no se lo haga, chiquita, deme ese gusto, cuando me vaya de este mundo haga lo que quiera”, dijo la mamá ante la idea de la cara de Tatán tatuada en la pierna de su hija.

La presentadora sorprendió a su madre al anunciar que planea tatuarse el rostro de Tatán Mejía en la pierna, generando una respuesta emotiva y viral en redes sociales tras la inesperada confesión - crédito @maleja_restrepo/ Instagram

La mamá de Restrepo insistió en que no está de acuerdo con el diseño, calificando la decisión como “horrible, no haga eso… Y para recordarlo, lo tiene en cuerpo presente”.

Mientras tanto, la creadora de contenido mantuvo el tono humorístico que caracteriza muchas de sus publicaciones, utilizando la ocasión para compartir un momento familiar divertido con sus seguidores.

La publicación desató reacciones en redes sociales, donde los internautas calificaron de graciosa la reacción de la mamá. “Cómo le va a decir que se ve limpia jajajaj”, “no la deje, esa idea esta mala”, “la demora es que se lo tatué y terminan”, “la señora piensa igual que yo”, fueron las reacciones.

