Gobierno Petro tiene listo el decreto con el cual la EPS Famisanar seguirá intervenida por el Estado hasta septiembre de 2026

La prórroga de la intervención estatal sobre Famisanar EPS se extenderá hasta septiembre de 2026, según lo dispuesto en el borrador de decreto que aguarda la firma del presidente Gustavo Petro.

Esta decisión responde a la persistencia de deficiencias en la atención a los afiliados y al incumplimiento de los compromisos asumidos en el plan de estabilización, lo que ha impedido alcanzar los objetivos planteados durante los dos años previos de administración forzosa.

La Superintendencia Nacional de Salud intervino Famisanar en septiembre de 2023, motivada por problemas financieros y un aumento en las quejas de los usuarios.

Desde entonces, la entidad promotora de salud, que cuenta con 3 millones de afiliados, ha permanecido bajo control estatal. En septiembre de 2024, la intervención fue prorrogada por un año, con vigencia hasta el 15 de septiembre de 2025.

Sin embargo, la normativa vigente limita a la Superintendencia de Salud la facultad de ordenar prórrogas a un máximo de dos años, por lo que la extensión hasta 2026 debe ser decretada directamente por la Presidencia de la República.

La medida será formalizada mediante un decreto del Ministerio de Salud o del Gobierno nacional, dado que la Supersalud ya agotó sus competencias para nuevas prórrogas.

De este modo, la administración de Famisanar permanecerá bajo control gubernamental al menos hasta poco después de la conclusión del mandato de Gustavo Petro.

La situación de Famisanar no es aislada. Actualmente, ocho EPS se encuentran bajo intervención forzosa administrativa para administrar, no para liquidar. Además de Famisanar, integran este grupo Nueva EPS (10,8 millones de afiliados), Coosalud (3,1 millones), Servicio Occidental de Salud (0,75 millones), Savia Salud (1,6 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones) y Capresoca (0,17 millones).

De todas ellas, solo Emssanar fue intervenida antes del actual Gobierno, en junio de 2022, durante la administración de Iván Duque.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, Famisanar ha incurrido en incumplimientos financieros y administrativos que comprometen la prestación de los servicios de salud. Entre las irregularidades detectadas figuran el incumplimiento del capital mínimo y del patrimonio adecuado, retrasos en los pagos a la red de prestadores, inconsistencias en la información financiera y un aumento de las pérdidas acumuladas.

La interventoría de la aseguradora, al evaluar la primera prórroga en septiembre de 2024, reconoció que no se lograron cumplir las metas del plan de acción, por lo que se establecieron “unas órdenes expresas que nos llevan a cumplir durante este nuevo año mediante un ajuste a nuestro plan de actividades”.

El presidente Gustavo Petro ratificó recientemente la postura del Gobierno frente a la crisis de las EPS, al declarar que “las EPS seguirán quebrándose, no las voy a salvar”, según lo expresado por el mandatario.

Famisanar y Marcazsalud bajo vigilancia por retrasos en entrega de medicamentos en Ibagué: anunciaron que garantizarán el servicio

Famisanar asumió el compromiso de garantizar la entrega de medicamentos a los usuarios en Ibagué tras una mesa técnica en la que participaron la Secretaría de Salud Municipal, la Supersalud y entidades de control.

Entre los acuerdos, la farmacia Marcazsalud deberá entregar en un plazo máximo de 24 horas los medicamentos pendientes a quienes asistieron a la reunión y, en 48 horas, presentar un plan de acción para los demás pacientes.

Durante el encuentro, al que asistieron entre 250 y 300 personas, los usuarios manifestaron dificultades no solo en la dispensación de medicamentos, sino en el acceso a citas médicas y transporte especializado.

La EPS Famisanar se comprometió a responder directamente si la farmacia no cumple con las entregas, incluso a través de otros prestadores, y a acatar las órdenes de tutela relacionadas con la entrega de medicamentos.

Entre los compromisos adicionales, se acordó ampliar el personal de atención, mejorar el trato a los usuarios, habilitar el baño del establecimiento y asegurar la entrega de medicamentos para tratamientos como quimioterapias, hipertensión, diabetes y tiroides.

La secretaria de Salud, Liliana Ospina, indicó que se realizarán mesas similares con otras EPS y que la Supersalud hará seguimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos.