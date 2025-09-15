Colombia

Tiquetes aéreos en Colombia podrían bajar de precio dentro de muy poco: esto es lo que tendría que suceder

Una iniciativa del Centro Democrático busca impulsar la competitividad del sector turístico y generar empleo en medio de una alta inflación y altos costos para los viajeros

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Esteban Quintero, senador por el Centro Democrático, dice que es necesario reducir el IVA en los tiquetes aéreos, ya que viajar por Colombia no puede ser un lujo, debe ser accesible para todos - crédito @estebanquincar/X

El Congreso de la República de Colombia reactivó el debate sobre una propuesta que busca transformar el acceso al transporte aéreo y dinamizar el turismo en Colombia: la reducción del IVA tiquetes aéreos del 19% al 5%. Impulsada por el Centro Democrático, la iniciativa pretende aliviar el costo de los viajes y estimular la economía, teniendo en cuenta que el precio de los pasajes se convirtió en una barrera para millones de colombianos.

La medida tendría vigencia hasta diciembre de 2028 y replica el alivio fiscal que se aplicó de manera temporal durante la pandemia de COVID-19.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta, presentada formalmente ante el Congreso, plantea que la reducción del IVA beneficiaría a los viajeros y también serviría como motor para la reactivación del turismo, considerado una de las principales fuentes económicas del país.

El turismo en Colombia en
El turismo en Colombia en 2025 podría aportar más de USD$21.600 millones al PIB, según proyecciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo - crédito Colprensa

El documento del proyecto que lidera el senador Esteban Quintero sostiene que el alto costo de los tiquetes responde a factores coyunturales, en especial la inflación, y no a problemas estructurales del sector. Los impulsores del proyecto argumentan que una disminución del impuesto podría generar un efecto positivo en toda la cadena de valor del turismo, desde las agencias de viajes hasta los servicios asociados.

Emergencia por el covid-19

Como antecedente más reciente de esta política se remonta a la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, cuando el Gobierno aplicó una reducción temporal del IVA para apoyar a la industria aérea y fomentar los viajes internos. Ahora, la nueva propuesta busca extender este beneficio fiscal hasta finales de 2028, con el objetivo de consolidar la recuperación del sector y mantener la competitividad frente a otros destinos de la región.

Dicha medida se presenta en un momento en el que la inflación en el transporte aéreo alcanzó cifras históricas: en febrero de 2022, la inflación anual en el segmento de transporte de pasajeros y equipaje en avión llegó al 42,8%, según datos incluidos en el documento del proyecto de ley.

El precio promedio de los
El precio promedio de los tiquetes aéreos varía según el destino, la aerolínea y la temporada.- crédito Freepik

Turismo, el nuevo petróleo

El senador Esteban Quintero, uno de los principales voceros de la iniciativa, insistió en la urgencia de adoptar medidas que permitan al turismo colombiano alcanzar su potencial. “Queda claro que el turismo en Colombia tiene todo el potencial para ser nuestro nuevo petróleo, pero hoy enfrenta graves riesgos. La inseguridad, la informalidad y los impuestos excesivos están frenando un sector que genera miles de empleos y mueve nuestra economía”, afirmó.

También insistió en que “viajar por Colombia no puede ser un lujo, debe ser accesible para todos” y señaló la necesidad de combatir la informalidad, a la que calificó como “el verdadero cáncer del turismo”, por su impacto negativo en la calidad, el empleo y la competitividad del país.

Así las cosas, el congresista advirtió que, si a estos desafíos se suman la Reforma Laboral y la nueva carga tributaria para los turistas extranjeros, el resultado sería “menos empleo, más informalidad y pérdida de competitividad frente a países vecinos”.

El Congreso de la República
El Congreso de la República será el que defina si aprueba o no la reducción del IVA en los tiquetes aéreos - crédito Luisa González/Reuters

La vigencia propuesta para la reducción del IVA hasta diciembre de 2028 busca dar estabilidad y previsibilidad al sector, lo que permitiría que el turismo colombiano se consolide como un motor de desarrollo económico.

Atractivo turístico de Colombia

Los impulsores de la medida consideran que esta política es fundamental para que Colombia mantenga su atractivo frente a otros destinos y logre aprovechar plenamente su potencial turístico.

Esteban Quintero destacó que el país cuenta con las condiciones necesarias para sobresalir en el turismo mundial, siempre que existan seguridad, reglas claras y políticas que impulsen el sector. Con este compromiso, los promotores de la iniciativa esperan que el Congreso avance en la aprobación de la reducción del IVA, apostando por un turismo más accesible y competitivo.

Temas Relacionados

Tiquetes AéreosTurismoTurismo ColombiaIVAImpuestosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Netflix Colombia: Estas son las

Tribunal Superior de Bogotá dio luz verde a interceptaciones en caso contra Andrés Julián Rendón que pueden destapar caso de corrupción

En una resolución clave, el alto tribunal avaló las medidas que se tomaron en la investigación contra el gobernador de Antioquia, concluyendo que eran necesarias para avanzar en las pesquisas que adelanta la Fiscalía

Tribunal Superior de Bogotá dio

Policía capturó a tres hombres que comercializaban armas de fuego ilegales en Bogotá

La detención de los delincuentes fue resultado de una investigación que inició con una denuncia ciudadana en el CAI de un barrio de la ciudad

Policía capturó a tres hombres

Maduro estalló contra expresidentes colombianos por la presencia de bases militares de EE. UU.: “Oligarquía corrupta, vendida, apátrida”

Durante su intervención televisada, el dictador venezolano señaló que las bases militares estadounidenses en Colombia provocaron un aumento en la producción de droga, y cuestionó la efectividad de este modelo

Maduro estalló contra expresidentes colombianos

Gustavo Petro calificó como una “medida homofóbica” fallo que suspendió provisionalmente a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

El presidente de la República, con un mensaje en sus redes sociales, rechazó la determinación del alto tribunal, en relación con la designación de este funcionario en una de las carteras más cuestionadas del Gobierno nacional

Gustavo Petro calificó como una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny anunció el último

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Así fue el ‘coffee party’ de Feid en Chile: quebró estructura de la fachada, los fans se subieron a los techos y dejó cinco infracciones para el local

Abogado aseguró que Karina García confesó lavado de activos al aceptar que ha salido con “empresarios de alto riesgo”: “Les doy una sugerencia”

Deportes

Polémica por alinear cuatro extranjeros

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía

Jhon Jader Durán se dejó ver sin muletas y ya tiene fecha de regreso a las canchas con Fenerbahce de Turquía