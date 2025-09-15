Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Sofía Vergara sorprende al revelar la emergencia médica que la dejó fuera de los premios Emmy - crédito @sofiavergara/IG

La noche de los Premios Emmy 2025 transcurrió sin la presencia de una de sus figuras más esperadas: Sofía Vergara.

La actriz colombiana, de 53 años, tuvo que cancelar su participación como presentadora tras sufrir una reacción alérgica ocular que la obligó a acudir a una sala de urgencias, según relató ella misma en sus redes sociales.

“No llegué a los Emmy, pero sí llegué a la sala de emergencias”, publicó Vergara en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con imágenes que mostraban la inflamación en su ojo izquierdo y la tristeza que le dejó la situación.

La organización del evento había confirmado previamente que Sofía Vergara formaría parte del grupo de presentadores, junto a personalidades como Elizabeth Banks, Angela Bassett, Jason Bateman, Kristen Bell, Sterling K. Brown, Jennifer Coolidge, Colman Domingo, Tina Fey, Mariska Hargitay, Jude Law, Sarah Paulson, Sydney Sweeney, Jesse Williams y Catherine Zeta-Jones, pero la barranquillera fue una de las pocas que no pudo llegar a la cita.

De acuerdo con lo compartido por la actriz, horas antes de la gala tuvo que comunicar que una “alergia ocular de locos” le impidió asistir.

La inesperada alergia de Sofía Vergara que la llevó directo al hospital y no a los premios Emmy - crédito @sofiavergara/IG

“¡Lo siento, tuve que cancelar! ¡Una alergia ocular de locos justo antes de subirme al carro!”, escribió en la publicación, en la que también compartió videos desde la camilla del consultorio médico y durante el lavado de su ojo.

La ausencia de Vergara no fue la única de la velada, pues Eric Dane, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, tampoco pudo asistir, pese a haber sido anunciado entre los presentadores.

Tras dar a conocer su situación, la protagonista de Modern Family recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad de colegas y seguidores a través de las redes sociales y aunque no detalló el tratamiento recibido, ni lo que tendrá que hacer por los siguientes días en recuperación, las imágenes difundidas confirmaron la urgencia que la apartó de una de las galas más relevantes para la industria televisiva.

A pesar de estas ausencias, la edición 77 de los Premios Emmy mantuvo su programa original y la participación de los presentadores restantes. El evento, conducido por el comediante Nate Bargatze, nominado al Grammy, reunió a múltiples figuras del mundo del espectáculo y la televisión.

Sofía Vergara explica por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una reacción alérgica la detuvo - crédito @sofiavergara/IG

La gala celebró a las producciones y artistas más destacados del año, otorgando el premio a Mejor Serie Dramática a The Pitt.

Noah Wyle fue reconocido como Mejor Actor en Drama por su papel en la misma serie, mientras que Britt Lower obtuvo el galardón a Mejor Actriz en Drama por su trabajo en Severance.

En la categoría de actor de reparto en drama, Tramell Tillman hizo historia al convertirse en el primer hombre negro en recibir este reconocimiento por su actuación en Severance.

En el ámbito de la comedia, The Studio fue distinguida como Mejor Serie, y Seth Rogen recibió el premio a Mejor Actor en Comedia, mientras que Jean Smart fue galardonada como Mejor Actriz en Comedia por su interpretación en Hacks y los premios a actores de reparto en comedia recayeron en Jeff Hiller por Somebody Somewhere y Hannah Einbinder por Hacks.

En el rubro de miniseries o antologías, Adolescencia se llevó la principal distinción, junto a los premios interpretativos para Stephen Graham y Erin Doherty. Owen Cooper, con 15 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir un Emmy como actor de reparto en una miniserie o serie antológica y el reconocimiento al Mejor Programa de Habla o Variedades fue para The Late Show With Stephen Colbert, mientras que el reality The Traitors sobresalió en su categoría.

Owen Cooper, con 15 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir un Emmy - crédito Richard Shotwell/Invision/AP

En cuanto a los premios técnicos, Dan Gilroy fue distinguido por el Mejor Guion en Serie Dramática por Andor, y el equipo de The Studio, liderado por Seth Rogen, recibió el galardón en comedia. Philip Barantini fue premiado por la dirección en serie limitada por Adolescencia.