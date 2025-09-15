Colombia

Escándalo en el vallenato: acusaciones de violencia de género contra Rafa Roncallo encienden las redes sociales

El acordeonero Óscar Bonilla dirigió un mensaje directo a Roncallo, en el que lo señala de agredir físicamente a su sobrina. El músico afirmó tener pruebas de los hechos

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Este es el audio que circula en redes sociales del acordeonero Óscar Bonilla a Rafa Roncallo - crédito @Televallenato/Tiktok

La filtración de audios en los que Óscar Bonilla, reconocido acordeonero y tío de Fabiola Gutiérrez, pareja del cantante vallenato Rafa Roncallo, lo acusa de maltrato físico y anuncia acciones legales, ha desatado un escándalo en el mundo artístico de este género.

En los audios conocidos el sábado 13 de septiembre, Bonilla dirigió un mensaje directo a Roncallo, en el que lo señala de agredir físicamente a su sobrina. El acordeonero afirma tener pruebas de los hechos y asegura que, tras conversar con Gutiérrez, decidió intervenir.

“Acabo de hablar con ella. Tengo pruebas de todo el maltrato que ha habido, que le has hecho a ella. Cómo te has expresado del papá de ella”, expresa Bonilla en uno de los fragmentos. Además, cuestiona la justificación de Roncallo sobre el consumo de alcohol como causa de los presuntos episodios de violencia y recalca: “No existe un hombre más cobarde que el que le pega a una mujer”.

Óscar Bonilla, tío de Fabiola
Óscar Bonilla, tío de Fabiola Gutiérrez, difundió audios donde denuncia agresiones contra su sobrina y advierte acciones legales, mientras el cantante responde con el lanzamiento de una nueva canción - crédito La Doble R/Instagram

Bonilla no solo expone las acusaciones, también anunció su intención de llevar el caso ante la justicia. En sus declaraciones, advirtió: “Te voy a colocar inicialmente con la firma de abogados que yo tengo, te voy a colocar en la Fiscalía una denuncia penal y voy a pedir una medida cautelar porque no quiero que la vuelvas a ver ni en las fotos”.

El tío de Gutiérrez insistió en que busca proteger a su sobrina y que no permitirá que Roncallo vuelva a acercarse a ella, ni siquiera por teléfono o mensajes. A lo largo de su mensaje, Bonilla hizo referencia a su fe cristiana y a la importancia de la familia, comparando la situación con pasajes bíblicos y destacando su determinación: “El primer ministerio mío es la familia. Y Fabiolita es mi sobrina”.

La respuesta de Roncallo no se hizo esperar, aunque eligió un camino distinto al de la confrontación directa. El cantante anunció públicamente el lanzamiento de una nueva canción, iniciando con la frase: “Ella no sabe que es la reina de mis sueños”.

En mensajes de WhatsApp, Óscar
En mensajes de WhatsApp, Óscar Bonilla señala al artista de agredir a Fabiola Gutiérrez y anuncia denuncia penal, mientras crecen dudas sobre la veracidad de los hechos y la reacción del cantante - crédito La Doble R/Instagram

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Roncallo expresó: “Han querido apagar mi voz con calumnias y polémicas, pero mi respuesta siempre será la música. Muy pronto conocerán mi nueva canción… y ahí entenderán que nada ni nadie me detiene bajo la bendición de Dios”. Con este pronunciamiento, el artista evitó referirse de manera explícita a las acusaciones, optando por centrar la atención en su carrera musical.

La controversia generó un intenso debate entre seguidores y observadores del género vallenato. Mientras algunos consideran que se trata de un caso grave de violencia de género que debe investigarse a fondo, otros plantean la posibilidad de que todo forme parte de una estrategia de marketing para promocionar el nuevo tema de Roncallo.

El reconocido acordeonero salió en
El reconocido acordeonero salió en defensa de su sobrina, quien sería pareja de Rafa Roncallo - crédito ÓscarBonillaoficial/Instagram

“Le doy un me encanta y no es apoyar la violencia es que así es q se le pone un tatequieto a un bandido de esos acostumbrados a maltratar...es correcto que se ponga con un hombre de tu a tu a ver si da sinvergüenza atrevido narcisista mujeres no permitamos el maltrato de esos pocohombres“; “Lo quiere hacer ver como si estaban haciendo marketing 😂“; ”Empezó bien el señor pero se las embarro al hacer esa fuerte amenaza puede terminar enrejado es el..“; ”Ahora pegarle a las mujeres se les llama marketing?“; ”Excelente no esperar que la mate porque queda muerta asi son las cosas”; “No veo la necesidad de tener que divulgar eso en redes ahora quieren vivir es de protagonismo....a nadie le interesa la vida de los demas (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

