Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

La investigación señala que el sospechoso John Jairo García Murillo se encargaba de coordinar millonarios envíos de cocaína desde Colombia hacia Norteamérica

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Alias ‘Bendecido’ era solicitado en
Alias ‘Bendecido’ era solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional de Colombia anunció la captura de John Jairo García Murillo, conocido como alias Bendecido, señalado cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) también conocido como Clan del Golfo.

Así lo confirmó el director de la institución, general Carlos Fernando Triana, detallando que la detención se produjo en la Montería, departamento de Córdoba, en una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Incluso, en un video publicado por el alto funcionario, se observa que, en medio de los seguimientos realizados por los uniformados a este sujeto, había cambiado de vehículo particular para supuestamente andar más discreto y evitar ser requerido por las autoridades.

La captura se realizó en Montería gracias a la cooperación entre Policía, Fiscalía y DEA - crédito Policía Nacional

El vehículo, según información revelada por El Tiempo, era una camioneta de marca Toyota Hilux de color plateado, con placas DSX451, y que estaría avaluada en cerca de 169 millones de pesos, bajo la propiedad de Luz Mery Madariaga Mejía.

No obstante, la Policía aseguró al diario bogotano que se adelanta una investigación por si el carro particular tendría nexos con el líder de la red del Clan del Golfo o si se estaría efectuando alguna ilegalidad por medio de terceros.

Perfíl criminal de alias Bendecido

La investigación resalta que el detenido era solicitado en extradición por la Corte del Distrito Este de Texas, en Estados Unidos, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Además, las autoridades señalaron que este sujeto desempeñaba un papel clave en la estructura del Clan del Golfo, operando bajo la modalidad de outsourcing en las regiones de Urabá antioqueño y Córdoba.

“El extraditable, un narcotraficante que delinquía en outsourcing criminal con el ‘Clan del Golfo’, en el Urabá Antioqueño y Córdoba, tenía la capacidad de enviar una tonelada de cocaína mensual a Centroamérica y Estados Unidos, mediante lanchas Gofast”, indicó el alto oficial en su cuenta de X.

El detenido coordinaba envíos mensuales
El detenido coordinaba envíos mensuales de una tonelada de cocaína hacia Centroamérica y EE.UU - crédito Policía Nacional

Además, el general Triana recalcó que este flujo constante de droga generaba aproximadamente treinta millones de pesos mensuales para las finanzas ilícitas de la organización. “Se evitó que continuara comercializando 2,5 millones de dosis mensuales”, agregó el director de la Policía.

Para el general Triana, la captura de García Murillo no solo interrumpe una de las rutas más importantes del Clan del Golfo hacia el norte del continente, sino que refuerza la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico.

Por el momento, alias Bendecido fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente judicialización.

“Con este nuevo y contundente golpe, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”, puntualizó el general.

El general Carlos Triana resaltó
El general Carlos Triana resaltó la importancia de la cooperación internacional contra el narcotráfico - crédito @DirectorPolicia/X

Capturan a 38 integrantes del Clan del Golfo en el Caribe y el Urabá antioqueño

La captura de alias Bendecido se suma a otros operativos efectuados por la fuerza pública para contrarrestar las acciones criminales de los grupos armados en el país.

Entre ellos, se destaca la detención de 38 miembros del Clan del Golfo, en un operativo efectuado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en seis departamentos de la región Caribe y en el Urabá antioqueño.

Según informó la Policía, entre los detenidos, cuatro tenían notificaciones judiciales vigentes y uno ya había sido imputado por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas de fuego, así como cinco sicarios que, además de sus funciones habituales, se dedicaban a identificar a menores de edad susceptibles de ser reclutados en colegios de zonas vulnerables.

38 miembros del Clan del
38 miembros del Clan del Golfo fueron capturados - crédito Policía Nacional

La institución destacó la captura de alias Carlos, señalado como responsable de coordinar los envíos de narcóticos en diversas zonas bajo control del grupo. Según la Policía Nacional, este individuo también se encargaba de infiltrar a funcionarios públicos para obtener información sobre movimientos y ubicaciones de dispositivos policiales, y tenía la capacidad de consolidar hasta seis toneladas de cocaína al mes destinadas a Centroamérica.

Otro de los capturados es alias Prasca, identificado como cabecilla financiero del Clan del Golfo en el Urabá antioqueño. De acuerdo con la información oficial, este sujeto podía recaudar hasta 900 millones de pesos mensuales mediante extorsiones a campesinos. Además, ejercía control sobre actividades de microtráfico, minería ilegal y financiaba la adquisición de explosivos, intendencia y víveres para la organización.

La imputación de estos individuos podría contribuir al esclarecimiento de hasta 11 homicidios. En el operativo, las autoridades incautaron 58 cartuchos de armamento, 29 teléfonos celulares, tres motocicletas, un arma de fuego, una máquina contadora de billetes y varios dispositivos electrónicos.

Dos importantes cabecillas del grupo
Dos importantes cabecillas del grupo armado fueron capturados - crédito Policía Nacional

