Colombia

Así se coordinó la estrategia para que entidades públicas salieran en defensa de Petro: dieron instrucciones claras desde la Casa de Nariño

La salida coordinada de las entidades tenía como principal objetivo dotar al presidente de la autoridad moral para hablar sobre un tema en el que le han llovido cuestionamientos

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
La estrategia en defensa del
La estrategia en defensa del presidente fue liderada directamente por la Casa de Nariño, según la denuncia de Daniel Briceño - crédito Ovidio González/Presidencia / @sgccol/x / @sena/x

Luego de la alocución del presidente Gustavo Petro del 12 de septiembre de 2025, una gran cantidad de entidades públicas salieron en defensa de las palabras pronunciadas por el mandatario en el horario principal de la televisión nacional. La polémica estrategia de la Casa de Nariño incluyó pronunciamientos de entidades cuya gestión tiene poco o nada que ver con el manejo de sistema de salud.

Entre las instituciones que salieron a defender lo dicho por el presidente se destacaron el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Invima, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Sena, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la Dian, así como todos los ministerios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La coordinación de los contenidos en las cuentas oficiales de las entidades públicas fue ampliamente criticada por considerar que era una forma incorrecta de emplear los recursos que le son asignados desde la Presidencia de la República. No obstante, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del Centro Democrático, sacó a relucir lo que sería la planificación de la estrategia.

A través de su cuenta oficial de la red social X, el cabildante uribista divulgó fragmentos de la presentación de la parrilla de contenidos de redes sociales que, desde el Ejecutivo, impusieron a todas las entidades del país para ejercer la defensa del mandatario a partir de la conclusión de la alocución y por los dos días siguientes, es decir, hasta el 14 de septiembre.

Según la denuncia de Briceño, la estrategia de las entidades tuvo como punto de partida el “fraude” en las finanzas de la Nueva EPS que Petro destapó en su alocución. Con este precedente, el objetivo de la coordinación de contenidos no era propiamente informar la verdadera situación financiera del sistema, sino darle autoridad al jefe de Estado en un tema en el que le han llovido señalamientos.

El concejal Briceño reveló la
El concejal Briceño reveló la parrilla de contenidos de la estrategia - crédito @Danielbricen/x

En este sentido, el documento revelado por Briceño dio instrucciones claras del tono en el que se debían estructurar los mensajes en las redes sociales Facebook, Instagram y X de las entidades públicas del país.

“Este contenido instala el punto de partida narrativo: el fraude comprobado. El objetivo no es informar cifras: es darle al presidente la autoridad moral de haber actuado donde otros callaron. Se publica en tono firme, institucional y frontal, para que la audiencia entienda que lo que pasó no fue un error ni un escándalo suelto, sino la consecuencia de un modelo diseñado para fallar", indica la presentación.

Según la exposición, el primer día de la estrategia los contenidos debían girar en torno a los 12 millones de facturas que, según el Gobierno nacional, llevaron al desfalco del sistema de salud. Sin embargo, el énfasis de esta narrativa debía ser que fue el jefe de Estado el que sacó a la luz esa cifra que vulneraba el derecho de los colombianos.

El primer día el discurso
El primer día el discurso debía girar en torno a la divulgación de algunas de las cifras mencionadas por el presidente - crédito @Danielbricen/x

Con esta instrucción, se entregó un texto de referencia para que las entidades lo adaptaran de acuerdo a las instrucciones específicas para cada una, siempre y cuando se mantuviera la narrativa inicial y se concluyera con la etiqueta “#SeRobaronLaSalud”.

“12 millones de facturas fueron ocultadas para tapar el fracaso de la NUEVA EPS. Desfalcaron al estado y afectaron a los colombianos. No fue un error, fue un fraude contra la salud del pueblo. Hoy se destapa y se enfrenta. #SeRobaronLaSalud”, indicó el documento como referencia para los contenidos que serían publicados en la red social X.

Las instrucciones dadas por la presentación revelada por el cabildante establecen que estos mensajes deben ser publicados durante el discurso del presidente, con el fin de “presencia digital sincronizada, aumentar la audiencia simultánea en tiempo real y reforzar la legitimidad del mensaje del Presidente de la República en todas las plataformas digitales”.

El segundo día se debía
El segundo día se debía adoptar un tono "testimonial" - crédito @Danielbricen/x

La estrategia para el segundo día de coordinación de contenidos fue dirigida a divulgar frases puntuales que Petro pronunció durante su discurso, según el Ejecutivo, para darle un tono “testimonial” a los mensajes difundidos por las entidades.

Con esta fase, se pretendía dar al presidente la autoridad de haber advertido el desfalco del sistema de salud que, según las instrucciones, tuvo como consecuencia la perdida de miles de vidas de colombianos.

“La salud fue convertida en un negocio. El resultado: citas que llegaban cuando ya era tarde. Millones lo vieron. Miles murieron. No fui cómplice. Intervine.#SeRobaronLaSalud”, fue el texto de referencia para el segundo día que debía ir acompañado con fotografías del mandatario.

El tercer día se debía
El tercer día se debía posicionar a Petro como líder que busca reconstruir el sistema de salud - crédito @Danielbricen/x

En el tercer y último día de la polémica estrategia de comunicaciones del Gobierno, los contenidos de las entidades debían justificar la intervención a la Nueva EPS por medio de los hallazgos que el mandatario reveló en su alocución.

En este sentido, el objetivo que le dieron al cierre de la coordinación es que esta debía proyectar “acción, justicia y dirección política clara”, por lo que se debía poner al jefe de Estado en una posición de liderazgo que inició la “reconstrucción de un sistema justo, transparente y público”.

El objetivo final de la
El objetivo final de la campaña era posicionar a Petro como una figura de autoridad por intervenir el desfalcó al sistema de salud - crédito @Danielbricen/x

“Intervenir fue el comienzo. Iniciamos la reconstrucción de un nuevo sistema de salud con control público, transparencia y atención oportuna. Se acabó el negocio con la enfermedad. La salud será un derecho.#SeRobaronLaSalud”, fue el texto de referencia para el cierre de la estrategia.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoEntidades públicasNueva EPSCasa de NariñoParrilla de contenidos PresidenciaDefensa de PetroSistema de salud en ColombiaAlocución PetroPetroColombia-Noticias

Más Noticias

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

El reto busca recrear momentos con artistas, aunque muchos lo usaron para volver a estar junto con sus seres queridos

Famosos se unieron al ‘trend’

Consejo de Estado tumbó dos resoluciones clave sobre pagos por erradicación de cultivos ilícitos en Catatumbo: esta fue la razón

La Agencia de Renovación del Territorio fue responsable de emitir las actas; sin embargo, el alto tribunal identificó dos errores importantes en el contenido de ellas y decidió anularlas

Consejo de Estado tumbó dos

Explosión de gas en Madrid: hallan un segundo cuerpo, también de un colombiano, bajo los escombros del bar afectado

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid habían encontrado el cuerpo de una primera víctima, un connacional de 52 años de edad

Explosión de gas en Madrid:

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

El entrenador argentino fue el principal señalado, luego de que el cuadro Verdolaga alineó cuatro extranjeros en el duelo frente a Bucaramanga disputado en Medellín

Javier Gandolfi no sería más

Incendios en Cundinamarca afectan más de 90 hectáreas en ocho municipios: la emergencia persiste

El gobernador advirtió sobre el impacto de la sequía y conductas irresponsables, mientras equipos de respuesta logran controlar la mayoría de emergencias, pero persisten riesgos en zonas vulnerables

Incendios en Cundinamarca afectan más
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Mico, uno de los

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

Atacaron estación de Policía en zona rural de Cajibío, Cauca: habrían lanzado explosivos

Capturan a alias El Indio, cabecilla de las disidencias en la frontera entre Colombia y Ecuador: era la mano derecha de ‘Iván Márquez’

ENTRETENIMIENTO

Famosos se unieron al ‘trend’

Famosos se unieron al ‘trend’ de inteligencia artificial para verse junto a familiares que ya fallecieron

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Bad Bunny anunció el último concierto de su residencia en Puerto Rico: así puede verlo en vivo desde Colombia

Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores por imágenes de su hopsitalización: desató una ola de apoyo en redes sociales

Sofía Vergara explicó por qué no pudo brillar en la alfombra roja de los Emmy: una emergencia médica la dejó por fuera

Deportes

Javier Gandolfi no sería más

Javier Gandolfi no sería más el entrenador de Atlético Nacional: polémica de los extranjeros le habría costado su cargo

Polémica por alinear cuatro extranjeros podría costarle el puesto a Javier Gandolfi en Nacional

Técnico de la selección Colombia sub-20 reveló el futuro de Neyser Villarreal de cara al mundial de la categoría: esto dijo

Hora y dónde ver los partidos de los jugadores colombianos en la fecha 1 de la Champions League

Futbolista profesional colombiano habría filtrado fotos íntimas de una mujer: fue demandado en la Fiscalía