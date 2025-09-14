Colombia

Revelan video de la masacre en la discoteca en Popayán que dejó tres muertos: un sicario les disparó en medio de una multitud que allí departía

El sicario, que vestía chaqueta blanca y pantalón negro, disparó primero hacia el aire y acto seguido se abalanzó contra las víctimas, a las que les propinó varios tiros cuando intentaban defenderse

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

Revelan video de la masacre en una discoteca en Popayán que dejó tres muertos: un sicario les disparó en medio de una multitud que allí departía - crédito @Betonoticiaspop/X

La matanza que dejó tres personas asesinadas y tres más heridas en una discoteca en el barrio Bello Horizonte de Popayán fue confirmada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 58 en lo que va del año en Colombia, y la quinta en el departamento del Cauca.

El hecho ocurrido durante la madrugada del domingo 14 de septiembre de 2025 puso en evidencia la persistente situación de violencia que afecta a la región, tanto en locaciones rurales como urbanas.

Según los reportes iniciales de la comunidad, la confrontación se desató alrededor de las 3:00, cuando una discusión entre varios asistentes de una discoteca escaló hasta convertirse en un enfrentamiento armado. Testigos relataron que, tras el altercado, un hombre extrajo un arma de fuego, realizó disparos al aire y luego dirigió el arma contra quienes se encontraban a su alrededor, provocando la muerte de tres personas e hiriendo a otras tres.

En video quedó registrada la secuencia en la que un sicario, de chaqueta blanca y negra y pantalón negro, accionó su arma en repetidas ocasiones contra tres hombres dentro de una discoteca en Popayán - crédito captura de video @Betonoticiaspop

Un video registrado por una cámara de seguridad del establecimiento nocturno captó la manera en como el sicario ingresó entre una multitud que allí departían: el individuo, que vestía una chaqueta blanca y negra y un pantalón negro, sacó su arma de fuego y efectuó inicialmente un disparo al aire, que sembró el pánico entre los asistentes al local. Acto seguido, el hombre se abalanzó contra las víctimas, que estaban juntas e intentaron defenderse, pero la contundencia de sus disparos acabó con sus vidas.

Al final de la secuencia, el sicario se va caminando entre los asistentes a la discoteca: algunos huyeron entre la zozobra, otros pocos se quedaron en la zona para tratar de auxiliar a las víctimas.

¿Quiénes eran las víctimas de la masacre en la discoteca?

Las víctimas mortales fueron identificadas como Daniel Felipe Zamboni, Iván Orlando Coscué y, posteriormente, Carlos Mauricio Mosquera Vernaza, este último confirmado por Indepaz tras una primera fase de incertidumbre sobre su identidad. Entre los heridos figuran Benedicto Castillo Tuquerres, María Marcela Cerón y César Eduardo Hurtado, que recibieron atención médica inicial en los hospitales Toribio Maya y del Norte, antes de ser remitidos a centros de mayor complejidad.

“En horas de la noche, en el barrio La Paz de la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, tres personas fueron asesinadas en un hecho que, al parecer, estaría relacionado con un acto de intolerancia en un establecimiento comercial, donde un hombre dispara de manera indiscriminada contra las víctimas, identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza”, detalló el director de Indepaz, Leonardo González.

Las víctimas fueron identificadas como Daniel Felipe Samboní Valverde, Orlando Iván Cuscué Guascas y Carlos Mauricio Mosquera Vernaza - crédito Captura de Pantalla Red Social Facebook

Policía informó que la riña, originada en el contexto del consumo de alcohol, derivó en un acto de intolerancia que rápidamente se salió de control. Los disparos interrumpieron el descanso de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a tres personas sin signos vitales y a otras con heridas graves.

La Sijín de la Policía Judicial asumió la investigación para esclarecer las circunstancias y dar con el responsable del crimen. Un elemento relevante para los investigadores es que dos de las víctimas mortales presentaban antecedentes judiciales, aunque hasta el momento no se ha determinado si existe relación entre estos antecedentes y el ataque. Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y no descartan ninguna línea de investigación.

La masacre en la discoteca del barrio Bello Horizonte de Popayán, que dejó tres muertos, es la masacre número 58 en Colombia durante 2025 - crédito Indepaz

Indepaz subrayó que la Defensoría del Pueblo había emitido previamente la Alerta Temprana de Inminencia 004 de 2025, advirtiendo sobre el riesgo para las comunidades rurales de Popayán y municipios cercanos. La alerta señalaba la expansión del Bloque Occidental comandante ‘Jacobo Arenas’ del ELN a través del Frente ‘Jaime Martínez’, estructura armada que, junto a bandas locales, disputa el control de corredores estratégicos en la región.

Esta pugna ha generado amenazas, homicidios y desplazamientos forzados. En el caso específico de Popayán, las autoridades no han atribuido el crimen a grupos armados, aunque no descartan que intereses de estructuras ilegales estén detrás de estos hechos.

