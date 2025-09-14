Boom inesperado: la oferta de inmuebles usados crece en Colombia pese a la desaceleración económica

El mercado de inmuebles usados en Colombia crece pese a la desaceleración económica - crédito Colprensa

En el panorama inmobiliario colombiano, la fotografía de mitad de año mostró un detalle inesperado, el mercado de usados volvió a expandirse. Las cifras recopiladas por Asobancaria en su Informe Trimestral del Mercado de Leasing revelan que, al cierre de junio de 2025, había 50.536 inmuebles usados disponibles en el país, una señal de que este segmento sigue ganando terreno pese a la cautela general de la economía.

El desglose explica por qué el dato llamó la atención. De ese total, 33.440 estaban en arriendo, 16.652 en venta y 444 ofrecían ambas modalidades, lo que sugiere que propietarios y empresas buscan mayor flexibilidad para colocar sus activos. La capital mantiene un peso abrumador, Bogotá concentra el 73,9% de las propiedades en venta, muy por encima de Medellín (20,3%) y Cali (5,8%). En la oferta por tipo de inmueble destacan las oficinas (46,5%), seguidas de locales comerciales (27,3%), bodegas (21,3%), edificios de oficinas (2,9%) y consultorios (1,9%).

La dinámica de los usados contrasta con un entorno económico que no termina de despegar. El mismo informe advirtió que, en el segundo trimestre, la industria del leasing mostró una variación real de -3,8%, reflejo de la prudencia de empresas y hogares para comprometerse con nuevas operaciones. Aun así, el volumen administrado por este negocio sigue siendo considerable, la cartera total alcanzó $72,7 billones, consolidándose como el cuarto producto con mayor valor en el sistema financiero.

Dentro de esa cartera, el leasing financiero, que cubre desde oficinas hasta maquinaria, registró un crecimiento real anual de -3,86%. Por clase de activo, los saldos a junio se repartieron así, inmuebles por $10,36 billones, maquinaria y equipo con $7,96 billones, y vehículos por $5,15 billones. Si se mira el tamaño de las empresas, las Pymes representaron el 29% del total (unos $10,5 billones), mientras el segmento corporativo acumuló el 30,6% ($11,1 billones).

No todo fue retroceso. El leasing operativo logró repuntar con fuerza y cerró el trimestre con una variación real anual de 20,98%. Esta modalidad, usada para rentar bienes sin transferir su propiedad, mantiene como principales activos los inmuebles ($10,36 billones), seguidos de maquinaria y equipo ($7,96 billones), vehículos ($5,15 billones) y equipo de computación ($883.517 millones). El repunte sugiere que varias compañías prefieren alquilar recursos estratégicos en lugar de comprarlos, estrategia que reduce riesgos y libera liquidez.

En cuanto al leasing habitacional, el balance fue menos sombrío que en marzo, registró un crecimiento real anual de -2,51%, lo que supone una mejora de 1,56 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Además, aumentaron tanto el número de clientes como los contratos vigentes, un signo de que las familias continúan viendo en esta herramienta una vía para acceder a vivienda sin endeudarse de inmediato por el valor total.

El contexto ayuda a dimensionar estas cifras. Aunque la economía avanza con paso lento, la rotación de inmuebles usados —sobre todo oficinas y locales— refleja la búsqueda de eficiencia de muchas empresas. Algunas se trasladan a espacios más pequeños para optimizar costos; otras aprovechan los precios de oportunidad que deja un mercado aún marcado por los cambios del teletrabajo y la digitalización.

También influye el comportamiento de los inversionistas individuales, que encuentran en las propiedades arrendadas un refugio relativamente estable frente a la volatilidad de otros activos. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los corredores reportan mayor movimiento en zonas con buena conectividad y cercanía a transporte público, factores que pesan más que la superficie o la antigüedad del edificio.

Mientras tanto, el leasing sigue siendo un termómetro de la confianza empresarial. Cuando la economía se desacelera, la firma de nuevos contratos tiende a enfriarse; pero en segmentos como el operativo, la demanda puede reaccionar con rapidez cuando surgen oportunidades. Los analistas consultados por el gremio coinciden en que los próximos meses dependerán de variables como la inflación, las tasas de interés y la velocidad con que se ejecuten proyectos de infraestructura que incentiven el uso de bodegas, maquinaria y flotas.