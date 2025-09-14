Colombia

Boom inesperado: la oferta de inmuebles usados crece en Colombia pese a la desaceleración económica

La preferencia por oficinas y locales usados refleja cómo empresas e inversionistas buscan estabilidad y costos más bajos en medio de la incertidumbre económica

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El mercado de inmuebles usados
El mercado de inmuebles usados en Colombia crece pese a la desaceleración económica - crédito Colprensa

En el panorama inmobiliario colombiano, la fotografía de mitad de año mostró un detalle inesperado, el mercado de usados volvió a expandirse. Las cifras recopiladas por Asobancaria en su Informe Trimestral del Mercado de Leasing revelan que, al cierre de junio de 2025, había 50.536 inmuebles usados disponibles en el país, una señal de que este segmento sigue ganando terreno pese a la cautela general de la economía.

El desglose explica por qué el dato llamó la atención. De ese total, 33.440 estaban en arriendo, 16.652 en venta y 444 ofrecían ambas modalidades, lo que sugiere que propietarios y empresas buscan mayor flexibilidad para colocar sus activos. La capital mantiene un peso abrumador, Bogotá concentra el 73,9% de las propiedades en venta, muy por encima de Medellín (20,3%) y Cali (5,8%). En la oferta por tipo de inmueble destacan las oficinas (46,5%), seguidas de locales comerciales (27,3%), bodegas (21,3%), edificios de oficinas (2,9%) y consultorios (1,9%).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Bogotá lidera la oferta de
Bogotá lidera la oferta de propiedades en venta, seguida de Medellín y Cali - crédito Colprensa

La dinámica de los usados contrasta con un entorno económico que no termina de despegar. El mismo informe advirtió que, en el segundo trimestre, la industria del leasing mostró una variación real de -3,8%, reflejo de la prudencia de empresas y hogares para comprometerse con nuevas operaciones. Aun así, el volumen administrado por este negocio sigue siendo considerable, la cartera total alcanzó $72,7 billones, consolidándose como el cuarto producto con mayor valor en el sistema financiero.

Dentro de esa cartera, el leasing financiero, que cubre desde oficinas hasta maquinaria, registró un crecimiento real anual de -3,86%. Por clase de activo, los saldos a junio se repartieron así, inmuebles por $10,36 billones, maquinaria y equipo con $7,96 billones, y vehículos por $5,15 billones. Si se mira el tamaño de las empresas, las Pymes representaron el 29% del total (unos $10,5 billones), mientras el segmento corporativo acumuló el 30,6% ($11,1 billones).

No todo fue retroceso. El leasing operativo logró repuntar con fuerza y cerró el trimestre con una variación real anual de 20,98%. Esta modalidad, usada para rentar bienes sin transferir su propiedad, mantiene como principales activos los inmuebles ($10,36 billones), seguidos de maquinaria y equipo ($7,96 billones), vehículos ($5,15 billones) y equipo de computación ($883.517 millones). El repunte sugiere que varias compañías prefieren alquilar recursos estratégicos en lugar de comprarlos, estrategia que reduce riesgos y libera liquidez.

El leasing operativo muestra un
El leasing operativo muestra un repunte anual del 20,98% en el segundo trimestre de 2025 - crédito Colprensa

En cuanto al leasing habitacional, el balance fue menos sombrío que en marzo, registró un crecimiento real anual de -2,51%, lo que supone una mejora de 1,56 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Además, aumentaron tanto el número de clientes como los contratos vigentes, un signo de que las familias continúan viendo en esta herramienta una vía para acceder a vivienda sin endeudarse de inmediato por el valor total.

El contexto ayuda a dimensionar estas cifras. Aunque la economía avanza con paso lento, la rotación de inmuebles usados —sobre todo oficinas y locales— refleja la búsqueda de eficiencia de muchas empresas. Algunas se trasladan a espacios más pequeños para optimizar costos; otras aprovechan los precios de oportunidad que deja un mercado aún marcado por los cambios del teletrabajo y la digitalización.

También influye el comportamiento de los inversionistas individuales, que encuentran en las propiedades arrendadas un refugio relativamente estable frente a la volatilidad de otros activos. En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los corredores reportan mayor movimiento en zonas con buena conectividad y cercanía a transporte público, factores que pesan más que la superficie o la antigüedad del edificio.

Las oficinas y locales comerciales
Las oficinas y locales comerciales dominan la oferta de inmuebles usados en el país - crédito En Otro Ángulo / X

Mientras tanto, el leasing sigue siendo un termómetro de la confianza empresarial. Cuando la economía se desacelera, la firma de nuevos contratos tiende a enfriarse; pero en segmentos como el operativo, la demanda puede reaccionar con rapidez cuando surgen oportunidades. Los analistas consultados por el gremio coinciden en que los próximos meses dependerán de variables como la inflación, las tasas de interés y la velocidad con que se ejecuten proyectos de infraestructura que incentiven el uso de bodegas, maquinaria y flotas.

Temas Relacionados

InmueblesArriendo en ColombiaLeasingArriendosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los modelos de moto más robados en Bogotá: un estudio revela cuáles prefieren los ladrones y por qué

Las motos más comunes en las calles de Bogotá son también las más codiciadas por los ladrones. Un estudio reveló cuáles son y cómo enfrentarlo

Estos son los modelos de

Claudia López aseguró que es “patético” que Álvaro Uribe aspire de nuevo Senado: “Dios mío, jubílense”

La precandidata presidencial y exalcaldesa afirmó que su aspiración sería una estrategia para alcanzar la “impunidad”. El exmandatario fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria

Claudia López aseguró que es

Un niño de cuatro años permanece en estado crítico tras brutal golpiza a manos de su padre: Policía busca al agresor

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer el caso y pidió que caiga todo el peso de la ley para el sujeto responsable de la agresión al menor de edad

Un niño de cuatro años

El mercado automotor entró en alerta: los carros híbridos perderían beneficios y pagarían hasta 35% de arancel

La medida está en un borrador del Ministerio de Comercio, que busca derogar el Decreto 1116 de 2017. Expertos advierten un retroceso en movilidad sostenible

El mercado automotor entró en

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

Pese a que el volante venía de una buena presentación con la selección Colombia en eliminatorias, el técnico Eduardo Berizzo tomó una decisión que llamó la atención de los aficionados

Sorpresa en León con James
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

El ranking de lo más

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

En imágenes: Karol G hizo historia al ser la primera colombiana que canta ante el papa en el Vaticano

Lil Pump, rapero estadounidense, se enamoró de una policía colombiana: ahora pide a sus seguidores encontrar su perfil en redes sociales

Hassam mostró a su actual pareja: esta fue la reacción de Valentina Taguado

Mateo Carvajal compartió la conversación que tuvo una fan con su abuela, presentándolo a él como su novio: así fue su reacción

Deportes

Sorpresa en León con James

Sorpresa en León con James Rodríguez: esto pasó con el volante para enfrentar a Tigres por el Torneo Apertura

La selección Colombia sub-20 termina su preparación antes del Mundial de Chile: estos serán sus últimos amistosos

Referente venezolano culpó a las nuevas generaciones de la derrota contra Colombia: “Creen que un iPhone los hace”

Tras póker con la selección Colombia, Luis Suárez volvió a anotar en el fútbol portugués

James Rodríguez reveló el futuro que quisiera para su hijo Samuel, esta no sería una opción: “No, no quiero. Es mucha presión”