Colombia

Video captó el momento exacto en el que un motoladrón se estrelló tras robar un celular en el sur de Bogotá

Las comunidades de los barrios Palenque y Timiza, en la localidad de Kennedy, pidieron mayores acciones, sobre todo a la Fiscalía, para que no dejen libres a los criminales que captura la Policía

Sebastián Vargas Rueda

Los vecinos de los barrios
Los vecinos de los barrios Palenque y Timiza, en Kennedy, aseguraron que están siendo afectados por los motoladrones - crédito archivo Colprensa

Los hechos de inseguridad en Bogotá siguen dando de qué hablar en redes sociales, luego de que se conocieron los rostros de cinco integrantes de un banda de ladrones a tiendas de barrio en Bogotá.

Ahora, sumado a ellos, se conoció el caso de un motoladrón quedó captado en medio de su intento de huida tras robarle el celular a una mujer.

Lo único con lo que no contaba el ratero era que una distracción suya al no frenar en una de las intersecciones del barrio Palenque, en la localidad de Kennedy, suroccidente de la capital, frustró su malévolo plan.

La comunidad aseguró estar cansada, ya que, como denunciaron varios de los residentes de la zona en entrevista con Citynoticias de las 8, esta modalidad de hurto se ha convertido en parte de su cotidianidad y genera una sensación irrefutable de inseguridad.

En la grabación compartida por el mismo medio, se puede observar a la víctima del hurto sentada en uno de los costados de la calle, junto a una de las fachadas. A menos de veinte metros estaba el ladrón, y cerca de él se ve a otra persona.

La joven advierte que el
La joven advierte que el motoladrón está ahí, pero no se imagina lo que segundos más tarde viene - crédito captura de pantalla Citynoticias de las 8 / CityTv / YouTube

Así fue el robo que no le salió como esperaba al motoladrón en el barrio Palenque

Cuando el motoladrón advirtió que la mujer tenía el celular en la mano, aprovechó un momento de descuido para arremeter contra ella y se dirigió por el andén hacia su ubicación, tal y como lo explicó Edwin Godoy, uno de los testigos del hecho.

“La moto estuvo estacionada como diez minutos antes, porque casualmente yo estaba pasando. Vi a la chica, ella volteó a mirar, pero cuando yo le pegué el grito, ya desafortunadamente la moto arrancó, le hizo el estudio y le rapó el celular”, relató el vecino.

Sin embargo, el análisis de la situación no fue completo por parte del delincuente —o al menos así lo demostró al momento de huir—, pues en medio de su escape, que duró pocos segundos, al llegar al cruce de la calle en la esquina, no frenó y siguió de largo. Justo en ese momento, otra moto venía en sentido contrario y tampoco frenó.

Esto ocasionó que el ‘pillo’ perdiera el control del vehículo y se cayera, dejando el celular en el suelo. Lo único que pudo hacer fue salir corriendo para salvar su vida, ya que, como lo dijeron los mismos residentes de la zona, quienes están “mamados” —término que en Colombia se usa para expresar cansancio o hartazgo extremo—, por poco le queman la moto.

El motoladrón acelera y le
El motoladrón acelera y le rapa el celular, y sale hacia el fondo del callejón en el barrio Palenque - crédito captura de pantalla Citynoticias de las 8 / CityTv / YouTube

“El hombre (ladrón) botó la moto, huyó, cogió por la cuadra de la (calle) 41G (sur) hacia la (avenida) Primera de Mayo, porque se evidenció, y al rato se volvió a ver por ahí (al mismo sujeto) dando vueltas a ver si podía recuperar la moto, pero ahí para allá no sabemos”, mencionó Godoy.

‘Modus operandi’ de los motoladrones en Bogotá: vecinos en Kennedy están “cansados de los robos”

Cuando iban a quemar el vehículo hicieron presencia los uniformados del cuadrante, que presta su servicio al barrio Palenque y Timiza, otro de los puntos que los mismos habitantes de Kennedy, dicen que está siendo azotados por los robos bajo la modalidad de los motoladrones.

“Mucho raponeo de celulares, en moto, placa levantada, y hacen el raponazo y como no se ve la placa no se le puede tomar foto ni nada, entonces esto es muy seguido aquí en el barrio Palenque”, agregó en declaración al mismo medio otro de los moradores de la zona.

El motoladrón choca con un
El motoladrón choca con un motero, y cae, pero al tratar de recoger su vehículo, la joven que robó alcanza a llegar hasta la esquina y recoge, su teléfono. Al verse ya con la comunidad encima, el ratero huyó a pie, pero habría seguido merodeando - crédito captura de pantalla Citynoticias de las 8 / CityTv / YouTube

Es tal la indignación que otro de los habitantes del barrio le dejó un mensaje a la Fiscalía General de la Nación: “Que realmente no sigamos soltando a la gente porque desafortunadamente se pierde el trabajo de judicialización de la Policía Nacional que todos los días captura, pero los fiscales dicen ‘no, no son un peligro para la sociedad, y vuelven y lo sueltan’”.

El mismo vecino concluyó a la espera de que se tomen acciones pertinentes para impactar esta problemática: “Ellos (los ladrones) ya saben que eso es un trabajo, siguen robando; esas personas que se dedican a robar tienen 8 anotaciones, 9 anotaciones en la Fiscalía y pues ya es normal verlos por las calles robando y riéndoseles en la cara a la Policía”.

