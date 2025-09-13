Colombia

Sergio Fajardo se despachó contra Gustavo Petro por polémico discurso que dio en Cauca: “La verdad, vergüenza ajena”

El aspirante a la Presidencia de la República criticó comentarios que hizo el presidente sobre la ilegalidad, las funcionarias de su Gobierno y el rol que cumple ante el trabajo de los alcaldes

Carol Salazar

Carol Salazar

El exgobernador y precandidato aseguró que el jefe de Estado erró en el trato que le dio a una funcionaria del Gobierno en el evento en Cauca - crédito @sergio_fajardo/X

El exgobernador de Antioquia y precandidato presidencial Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro debido a la intervención que hizo en un evento llevado a cabo el 11 de septiembre en el departamento del Cauca. El aspirante publicó un video en sus redes sociales para expresar su desacuerdo con el tono y el contenido de los mensajes emitidos por el jefe de Estado.

“Me contaron que el presidente en el Cauca la sacó del estadio. Increíble. Yo dije: ‘No puede ser, me están mamando gallo’. No era mamando gallo”, indicó Fajardo.

Sergio Fajardo calificó como una “vergüenza” las declaraciones del presidente Petro en Cauca - crédito Jesús Avlies/Infobae

Uno de los puntos que motivó la reacción del precandidato fue una afirmación que hizo el presidente, en relación con la ilegalidad: “Lo ilícito se acaba quitando la letra I y se vuelve lícito”. Frente a esta declaración, el exgobernador hizo un comentario a manera de burla, haciendo énfasis en la sencillez de la “fórmula” que expuso el jefe de Estado para poner fin a la delincuencia en el país.

“El presidente Petro descubrió la fórmula para acabar con lo ilícito. ¿Qué otras fórmulas tendrá el presidente para acabar con la criminalidad en Colombia? Esperemos el próximo capítulo, pero este, increíble”, señaló.

Petro también generó controversia por un comentario que ha sido catalogado como sexista y ofensivo, el cual hizo mientras lo acompañaba en tarima la Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis). Petro quiso hacer una crítica a los medios de comunicación, pero su intervención terminó generando disgusto entre las mujeres.

El presidente Gustavo Petro causó indignación por comentario que hizo en referencia a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos - crédito Presidencia

Todas las ministras y funcionarias del Gobierno de Cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías”. Ante esto, Sergio Fajardo criticó la actitud del mandatario y el trato que tuvo con la servidora pública. Calificó lo ocurrido como un hecho vergonzoso.

“¿Qué lección nos dio el presidente sobre el amor y sobre feminismo? ¿Vieron cómo trató a esta mujer? La verdad, vergüenza ajena. Así no se puede tratar a una persona que trabaja con uno”, dijo.

En otro momento de su discurso, el presidente se quejó porque el alcalde de Cali, Alejandro Éder, extendió unos agradecimientos al ministro de Defensa, pedro Arnulfo Sánchez, excluyéndolo a él como jefe de Estado y de Gobierno. En su crítica, recalcó la falta de reconocimiento de su gestión, dando a entender que eso no debería pasar teniendo en cuenta que, a su juicio, es el jefe de todos los alcaldes y alcaldesas del país.

No, no quieren a Petro. Yo siendo el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del Ejército. Soy el jefe de alcalde, jefe de Ejército. Blanquitos que no quieren a Petro. Si fuera café con leche, traqueto, me invitaban y me presentaban todas sus hijas y novias incluidas”, aseveró el primer mandatario.

El presidente Gustavo Petro causó revuelo por asegurar que es el jefe de los alcaldes - crédito Ovidio González/Presidencia

El exgobernador de Antioquia reaccionó a este comentario, afirmando que, aunque pudo tratarse de un lapsus en su discurso, este tipo de intervenciones afectan negativamente su imagen ante la opinión pública. Además, así como otros políticos, aseguró que Gustavo Petro no es jefe de los mandatarios locales, puesto que estos ejercen sus funciones con autonomía.

Yo creo que es muy difícil caer más bajo con lo que acabamos de ver. ¿Cómo le parece, presidente? No es el jefe del alcalde. Pero digamos que fue un lapsus. No, presidente, pongámosle seriedad a esto, es que el presidente de la República de Colombia. Seguramente alguien lo aplaudió y le parecerá muy chistoso, pero eso es una vergüenza. Hay una cosa que se llama la dignidad, no la pierda, presidente. Pero bueno, ya es tarde”, señaló.

