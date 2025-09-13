Defensora del Pueblo cuestionó a Petro por comportamiento “machista” con directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda

Iris Marín cuestionó la actitud del jefe de Estado con la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en alocución pública - crédito @MarnIris/X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, tampoco vio con buenos ojos las recientes declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la directora de la entidad de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, en las que se refirió a su situación sentimental tras hacer referencia a su apariencia física, en un acto público en el departamento del Cauca.

Las palabras de Petro fueron consideradas por internautas e incluso funcionarios públicos como “machismo estructural”, aunque el tono del jefe de Estado al pronunciar sus palabras fue un tanto laxo, con risas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, al considerar que su intervención fue hecha durante un evento público para presentar las cifras y el desempeño de Gloria Miranda, y que la funcionaria, al parecer, estaba incómoda mientras el primer dignatario pasaba su brazo izquierdo sobre ella como señal de confianza o familiaridad, las opiniones del acto no han bajado de calificativos como “grotesco” y “machista”

De hecho, la defensora Iris Marín se pronunció en sus redes sociales: “Les propongo imaginar esta situación, únicamente como un ejercicio hipotético: Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera: «Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó»”.

Iris Marín sugirió que este tipo de comportamientos no son propios de funcionarios con altos cargos - crédito redes sociales/X

Las palabras del presidente Petro sobre la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos fueron las siguientes:

“Las funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías ¿Qué tal? (...) Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país“, dijo Petro.

El video, que también fue publicado por él mismo, fue acompañado por un texto en el que Petro manifestó que “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto”.

Irene Vélez, en el foco: su reacción genera críticas por validar actitud de Petro

Vélez también generó un debate sobre su aparente respaldo a comportamientos considerados machistas en el Gobierno, debido a su reacción.

El episodio fue trasmitido por la Presidencia de la República y desató una cascada de críticas en redes sociales por la actitud tanto del mandatario como de Vélez, que fue vista sonriendo tras el momento.

El evento tuvo lugar cuando Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, fue llamada al escenario por Gustavo Petro para comentar los avances de los programas de erradicación en zonas rurales del país.

En redes sociales no le perdonan a Gustavo Petro haberse mostrado muy cercano a Gloria Miranda - crédito redes sociales/X

La reacción de Irene Vélez quedó captada en video. Uno de los comentarios más replicados en redes advirtió: “Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”, mientras otros calificaron el episodio como una “expresión burda de machismo”.

Las críticas hicieron énfasis en la incomodidad visible de Gloria Miranda, al tiempo que cuestionaron el impacto de este tipo de declaraciones en el clima laboral de las instituciones públicas.

Otro mensaje ampliamente compartido en redes sintetizó el sentir de parte de la ciudadanía: “Esto es claramente acoso, utilizando su figura de poder para hacer sentir a una funcionaria incómoda, escondiendo detrás de la broma una expresión burda de machismo. El lenguaje corporal lo dice todo en este video”.

La periodista Ana Cristina Restrepo también criticó la actitud de Petro con Gloria Miranda - crédito @anacrisrestrepo/X

La repercusión no se limitó a usuarios anónimos. La precandidata presidencial Vicky Dávila se sumó públicamente a los señalamientos. En X, la periodista escribió: “Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso!!! Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”.

Una usuaria comentó: “Si esto hace frente a una cámara y se atreve a publicar el vídeo, no imagino lo desagradable y abusivo que es este señor en privado. Presidente, ¡deje de tocar a las mujeres con las que trabaja! Quítele las manos de encima a sus funcionarias. Atrevido".