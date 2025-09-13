Colombia

Defensora del Pueblo cuestionó a Petro por comportamiento “machista” con directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda

Ya varios líderes políticos se han sumado a criticar las controversiales palabras que dijo el mandatario, incluso, cuando afirmó sobre la funcionaria que “la perdimos”, porque se casó

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Iris Marín cuestionó la actitud
Iris Marín cuestionó la actitud del jefe de Estado con la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, en alocución pública - crédito @MarnIris/X

La defensora del Pueblo, Iris Marín, tampoco vio con buenos ojos las recientes declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro sobre la directora de la entidad de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, en las que se refirió a su situación sentimental tras hacer referencia a su apariencia física, en un acto público en el departamento del Cauca.

Las palabras de Petro fueron consideradas por internautas e incluso funcionarios públicos como “machismo estructural”, aunque el tono del jefe de Estado al pronunciar sus palabras fue un tanto laxo, con risas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, al considerar que su intervención fue hecha durante un evento público para presentar las cifras y el desempeño de Gloria Miranda, y que la funcionaria, al parecer, estaba incómoda mientras el primer dignatario pasaba su brazo izquierdo sobre ella como señal de confianza o familiaridad, las opiniones del acto no han bajado de calificativos como “grotesco” y “machista”

De hecho, la defensora Iris Marín se pronunció en sus redes sociales: “Les propongo imaginar esta situación, únicamente como un ejercicio hipotético: Cómo verían que una mujer en un alto cargo, por ejemplo yo, en tarima con uno de los hombres que trabaja en la Defensoría dijera: «Todos los hombres que trabajan conmigo son guapos y la prensa chismosa dice que son novios míos. Pero lo perdimos porque se casó»”.

Iris Marín sugirió que este
Iris Marín sugirió que este tipo de comportamientos no son propios de funcionarios con altos cargos - crédito redes sociales/X

Las palabras del presidente Petro sobre la directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos fueron las siguientes:

“Las funcionarias del gobierno de cambio son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del gobierno del cambio son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos, escriben que son novias mías ¿Qué tal? (...) Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país“, dijo Petro.

El video, que también fue publicado por él mismo, fue acompañado por un texto en el que Petro manifestó que “Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto”.

Irene Vélez, en el foco: su reacción genera críticas por validar actitud de Petro

Vélez también generó un debate sobre su aparente respaldo a comportamientos considerados machistas en el Gobierno, debido a su reacción.

El episodio fue trasmitido por la Presidencia de la República y desató una cascada de críticas en redes sociales por la actitud tanto del mandatario como de Vélez, que fue vista sonriendo tras el momento.

El evento tuvo lugar cuando Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos, fue llamada al escenario por Gustavo Petro para comentar los avances de los programas de erradicación en zonas rurales del país.

En redes sociales no le
En redes sociales no le perdonan a Gustavo Petro haberse mostrado muy cercano a Gloria Miranda - crédito redes sociales/X

La reacción de Irene Vélez quedó captada en video. Uno de los comentarios más replicados en redes advirtió: “Vieron la risita de Irene Vélez, qué horror! Validando el acoso”, mientras otros calificaron el episodio como una “expresión burda de machismo”.

Las críticas hicieron énfasis en la incomodidad visible de Gloria Miranda, al tiempo que cuestionaron el impacto de este tipo de declaraciones en el clima laboral de las instituciones públicas.

Otro mensaje ampliamente compartido en redes sintetizó el sentir de parte de la ciudadanía: “Esto es claramente acoso, utilizando su figura de poder para hacer sentir a una funcionaria incómoda, escondiendo detrás de la broma una expresión burda de machismo. El lenguaje corporal lo dice todo en este video”.

La periodista Ana Cristina Restrepo
La periodista Ana Cristina Restrepo también criticó la actitud de Petro con Gloria Miranda - crédito @anacrisrestrepo/X

La repercusión no se limitó a usuarios anónimos. La precandidata presidencial Vicky Dávila se sumó públicamente a los señalamientos. En X, la periodista escribió: “Petro no respeta a las mujeres. Es misógino y machista. Y ahora, morboso!!! Qué asco lo que le hizo en público a esta mujer, funcionaria de su Gobierno”.

Una usuaria comentó: “Si esto hace frente a una cámara y se atreve a publicar el vídeo, no imagino lo desagradable y abusivo que es este señor en privado. Presidente, ¡deje de tocar a las mujeres con las que trabaja! Quítele las manos de encima a sus funcionarias. Atrevido".

Temas Relacionados

Gustavo PetroGloria MirandaIris MarínMachismoCaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Representante Carolina Giraldo denunció escándalo por más de $1.000 millones en proyecto de vivienda en Risaralda

La representante se refirió a las presuntas irregularidades en la ejecución de un plan habitacional, señalando la pérdida de recursos públicos y la falta de transparencia en la devolución del anticipo entregado a la contratista

Representante Carolina Giraldo denunció escándalo

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con una goleada “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz reportándose con gol

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Vocero estudiantil rechazó actos de vandalismo en la Universidad Nacional: “Son unos capuchos, son actores del conflicto armado”

En vista de estos hechos, también se vuelve a cuestionar la implementación de la seguridad en cada una de las entradas del campus, así como el libre albedrío de la universidad con respecto al ingreso de cualquier ciudadano

Vocero estudiantil rechazó actos de

Conmoción en España: colombiano se habría valido de sus conocimientos sobre construcción para ocultar los cuerpos de dos ecuatorianos

Los dos cuerpos fueron encontrados en el patio de una vivienda okupa situada en Mazarrón, en la región de Murcia, y el connacional fue identificado como Carlo P.

Conmoción en España: colombiano se

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

El modelo y deportista aclaró de una vez por todas los comentarios sobre su vida privada y aprovechó para hablar de su relación con la modelo y cantante rusa Yana Karpova

Así le contestó Marlon Solórzano,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Así le contestó Marlon Solórzano,

Así le contestó Marlon Solórzano, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, a internauta que le pidió “salir del closet”

Westcol someterá sus dientes a una drástica intervención: “No me importa, si es posible, límeme todo”

Valentino filtra supuesta lista de participantes para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: estos son los nombres

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

Adriana Romero debutó como directora de cine y eligió a su hija como protagonista en una historia muy colombiana

Deportes

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Técnico del Wolverhampton arropa a Jhon Arias en su comienzo de temporada en Inglaterra: “Tiene muchas cualidades”

Periodista venezolano lloró durante transmisión en vivo tras eliminación de la Vinotinto del repechaje al Mundial en la goleada ante Colombia

Etapa 20, Vuelta a España: Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard es el campeón virtual y así le fue a los ciclistas colombianos

Así fue la divertida reacción de los jugadores de Atlético Nacional al conocer sus cartas en videojuego: “Muy abajo”