Colombia

Aplicaron extensión de dominio a 31 bienes al Clan del Golfo en Antioquia, valorados en más de $9.000 millones

El operativo afectó las finanzas de la subestructura Edwin Román Velásquez, con la extinción de dominio de inmuebles, vehículos y sociedades adquiridos con recursos ilegales provenientes de la explotación de oro

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Las autoridades decomisaron bienes muebles
Las autoridades decomisaron bienes muebles e inmuebles, entre ellos un eco-hotel y vehículos de alta gama, en acciones que buscan debilitar las fuentes ilícitas de la organización - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional realizó un operativo de extinción de dominio sobre 31 bienes muebles e inmuebles vinculados al Clan del Golfo en Antioquia, con un avalúo superior a los 9.000 millones de pesos.

Según la información oficial, la acción tuvo lugar en los municipios de Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia, donde las autoridades ubicaron propiedades, vehículos, sociedades y títulos valor que, según las investigaciones, se encontraban al servicio de las economías ilícitas de esta estructura criminal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El reporte policial detalla que “estos bienes, entre los que se encontraban un eco-hotel, casa fincas de lujo, apartamentos, predios rurales, sociedades comerciales y vehículos de alta gama, fueron adquiridos con finanzas criminales provenientes de la explotación ilegal de oro; además, estas estructuras se valían de socavones y el uso indiscriminado de explosivos para sus actividades ilícitas”, comentó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.

La Policía Nacional actuó en Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia, interviniendo patrimonios usados por estructura criminal para operaciones de minería ilegal y extorsión - crédito Policía Nacional

Del total de bienes intervenidos, se destaca la inclusión de 10 inmuebles, entre ellos un eco-hotel en área turística, apartamentos y casa fincas. Además, se intervinieron tres sociedades comerciales, dos establecimientos de comercio, un título valor, cuatro camionetas de alta gama, dos camperos y nueve motocicletas.

El golpe, según la Policía, se dirigió principalmente contra la subestructura Edwin Román Velásquez del Clan del Golfo, que operaba principalmente en la zona occidental del departamento.

Las autoridades señalaron que parte esencial de esta economía ilegal provenía de la extorsión en la zona minera.

Estos bienes fueron adquiridos a través de la extorsión del 10% de la producción del oro ilícito en distintos municipios de Antioquia y también representa una afectación patrimonial de $9.000 millones de pesos de los recursos que sostenían por la expansión del grupo delincuencial ‘Los del Cero’, quienes aportaban a esta estructura criminal un 10 % de sus utilidades ilícitas”, afirmó el brigadier general Oviedo Lamprea.

La Policía Nacional actuó en
La Policía Nacional actuó en Medellín, Buriticá y Santa Fe de Antioquia, interviniendo patrimonios usados por estructura criminal para operaciones de minería ilegal y extorsión - crédito Policía Nacional

Desde la Policía Nacional se enfatizó en el impacto ambiental y económico de la operación. “La Operación ‘Occidente Dorado II’ representa un duro golpe a la minería ilegal y a las economías que financian la criminalidad organizada, al tiempo que constituye un avance en la defensa del capital natural del país”, declararon fuentes oficiales de la institución.

Las investigaciones continúan para rastrear otros bienes ligados al Clan del Golfo y a grupos asociados que, según la Policía, han sostenido sus operaciones gracias a actividades como la explotación ilegal de oro, la extorsión y el uso de recursos obtenidos por medios ilícitos.

Capturaron a policías y escolta por vínculos con el Clan del Golfo en Córdoba

En una serie de operativos realizados el 9 de septiembre en el departamento de Córdoba, las autoridades capturaron a seis personas presuntamente vinculadas al Clan del Golfo, entre ellas dos policías activos y un miembro del esquema de seguridad del alcalde de Planeta Rica.

La acción fue realizada por la Dijín de la Policía Nacional el 9 de septiembre en los municipios de Montelíbano y Planeta Rica. Todos los capturados quedaron a disposición de la autoridad judicial y enfrentarán cargos por concierto para delinquir, lo que pone de relieve la infiltración de estructuras criminales en organismos estatales y el riesgo para la seguridad institucional en la región.

Tras las capturas, se asignó un nuevo funcionario para la protección del alcalde de Planeta Rica, Ramón Calle, reforzando las medidas de seguridad ante el riesgo de represalias del grupo ilegal. Los hechos que motivaron este proceso ocurrieron en 2023 en Puerto Libertador, una zona históricamente marcada por la presencia activa del Clan del Golfo.

El coronel Alexander Martín Eljadue, subcomandante del departamento de Policía de Córdoba - crédito @PoliciaDECOR/X

De acuerdo con el balance presentado por el subcomandante del departamento de Policía de Córdoba, coronel Alexander Martín Eljadue, también se realizaron operaciones paralelas en la vía Planeta Rica-Caucasia.

Estas acciones permitieron la incautación de armas, placas vehiculares falsas, la captura de tres adultos y la aprehensión de un menor armado, lo cual se suma a un balance anual de mil setecientas sesenta y cuatro personas capturadas y ciento sesenta armas decomisadas en lo que va de 2025. Eljadue invitó a la ciudadanía a denunciar hechos de delincuencia para fortalecer la seguridad.

Temas Relacionados

Clan del Golfoextinción de dominio Colombiaextinción de dominio Clan del Golfoextinción de dominio Clan del Golfo antioquitaClan del Golfo AntioquiaPolicía NacionalMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz jugará como titular

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz al frente del ataque

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

El ecuatoriano aterriza en la capital de Colombia para sorprender a los fans con la tecnología y la nostalgia que unió para revivir la voz de Julio Jaramillo en un espectáculo sin precedentes

El cantante Juan Fernando Velasco

Santoral del 13 de septiembre: vida y obra de San Juan Crisóstomo

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral del 13 de septiembre:

Así se puede solicitar un anticipo de medicamentos en Colombia: cómo aplicar

Personas con tratamientos prolongados tienen la opción de recibir sus fármacos antes de ausentarse de su lugar de residencia por períodos prolongados, aunque los requisitos y plazos varían según la EPS y no existe una regulación nacional unificada

Así se puede solicitar un

Etapa 20, Vuelta a España: Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard es el campeón virtual y así le fue a los ciclistas colombianos

Camino al Puerto de Navacerrada, Egan Bernal y Santiago Buitrago se quedaron en el ascenso, mientras que el corredor del Visma Lease a Bike se corona como el campeón virtual de la ronda ibérica

Etapa 20, Vuelta a España:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

El cantante Juan Fernando Velasco

El cantante Juan Fernando Velasco se presentará en Bogotá con su gira ‘Julio Eterno’: estos son todos los detalles del concierto

Adriana Romero debutó como directora de cine y eligió a su hija como protagonista en una historia muy colombiana

Yeison Jiménez se convierte en el colombiano #1 de la radio en ocho países de Latinoamérica: así lo consiguió

Juan Diego Alvira reveló cinco técnicas que utiliza con su esposa para mantener la relación de pareja

Así reaccionó Alejandra Urrea a la propuesta que le hizo Dímelo King para participar en su pódcast: “Cheque en blanco”

Deportes

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: Luis Díaz juega como titular

Etapa 20, Vuelta a España: Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada, Jonas Vingegaard es el campeón virtual y así le fue a los ciclistas colombianos

Así fue la divertida reacción de los jugadores de Atlético Nacional al conocer sus cartas en videojuego: “Muy abajo”

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali