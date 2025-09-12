Dani Duke confesó que está sufriendo de ataques de ansiedad y contó los detalles del más reciente episodio que vivió: “Casi pierdo el vuelo”

Dani Duke comparte el episodio de ansiedad que casi la deja en tierra antes de viajar a México - crédito @daniduke/IG

Un ataque de ansiedad casi impidió que la reconocida influenciadora Dani Duke abordara un vuelo con destino a México.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores el episodio más reciente de ansiedad que experimentó justo antes de viajar, relatando cómo la intensidad de sus síntomas la llevó a pensar que no lograría cumplir con su plan.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Dani dio un testimonio con el que invitó a poner en primer plano la salud mental y también mostró las estrategias personales que usa para enfrentar esas situaciones límite, un tema que resuena entre quienes han vivido experiencias similares.

Dani Duke explicó que, aunque ya se encuentra en México tras superar el episodio, la noche previa al viaje estuvo marcada por una crisis de ansiedad que la dejó al borde de cancelar todo.

El testimonio de Dani Duke sobre su lucha con la ansiedad antes de abordar un avión - crédito @daniduke/IG

De acuerdo con sus declaraciones, hace pocas semanas, la ansiedad volvió a irrumpir en su vida con fuerza, después de un periodo de seis meses en el que había logrado mantenerla bajo control y aprovechó la reciente situación que vivió para compartir con sus seguidores los detalles sobre esos ataques que se han presentado de manera recurrente en los últimos dos años, aunque en el pasado ya había tenido episodios menos intensos y esporádicos.

Sin embargo, el más intenso ocurrió mientras se preparaba para el viaje, el cual había preparado porque quería ir a visitar a su amiga Luisa Fernanda W y el actor Mattias Vega, los cuales ahora residen en México, pues ella quería ir durante el tiempo en el que La Liendra (su novio) también iba a estar afuera de Colombia porque emprendió un nuevo proyecto profesional en Nueva York.

Según Dani, se encontraba sola en su casa, su espacio de seguridad, mientras preparaba la maleta y todo lo necesario para salir, pero en ese momento llegó la sensación de miedo y tristeza que la invadió al darse cuenta de que la ansiedad, que creía superada, regresaba con tal intensidad.

“Yo quería pensar dentro de mí que ya estaba bien, que ya eso era algo del pasado y que tenía la ansiedad bajo control”, confesó.

Dani Duke revela las técnicas que la ayudaron a superar una crisis de ansiedad antes de su vuelo - crédito @daniduke/tiktok

La situación se agravó cuando, al revisar los detalles del vuelo, descubrió que debía viajar de madrugada y no en la tarde, como pensaba, pues ahí el temor a volar, especialmente en la noche, se sumó a la ansiedad previa.

Mientras se duchaba antes de salir al aeropuerto, la crisis se desató de forma repentina: pensamientos acelerados sobre posibles accidentes aéreos, imágenes negativas y preocupaciones sobre la seguridad en México se apoderaron de su mente.

“Me empezaron a entrar unos pensamientos como: Daniela, no, no puedes viajar, ese avión se va a caer”, relató. Los síntomas físicos incluyeron temblores, cosquilleo y calambres en todo el cuerpo, según comentó.

En medio de la crisis, Dani recurrió a ejercicios de respiración aprendidos en sus prácticas de meditación, lo que le permitió estabilizar su ritmo cardíaco y recuperar algo de calma. Además, aplicó la técnica 5-4-3-2-1, un método que consiste en identificar cinco cosas que se pueden ver, cuatro que se pueden tocar, tres que se pueden escuchar, dos que se pueden oler y una que se puede saborear, con el objetivo de anclar la mente al presente y reducir la ansiedad.

“Es una técnica que si me funciona a mí, lo más probable es que también les pueda funcionar a ustedes”, compartió la influenciadora.

Dani Duke revela su batalla con la ansiedad - crédito @la_liendraa/IG

El apoyo de su pareja resultó fundamental en ese momento, ya que cuando le avisó a La Liendra que no iba a viajar y que estaba teniendo un ataque de ansiedad, el creador de contenido le mostró su apoyo y se fue a la casa de la maquilladora.

Al llegar él la animó a priorizar su tranquilidad y le recordó la importancia de enfrentar los miedos para evitar que la ansiedad limite su vida.

“Si dejas que ese miedo te gane hoy, vas a abrir la puerta a que pueda pasar mañana, pasado mañana, en un mes, en el viaje que tenemos planeado”, le advirtió. Estas palabras la impulsaron a tomar la decisión de no dejarse vencer por el temor.

Finalmente, Dani Duke logró abordar el avión y completar el viaje a México. Durante el vuelo, experimentó una inesperada sensación de calma, a pesar de la intensidad del ataque previo, y reconoció que, aunque el miedo a volar siempre ha estado presente, nunca antes había sentido una crisis tan fuerte asociada a la idea de subirse a un avión.

En su mensaje final, la influencer subrayó que la ansiedad no es un signo de debilidad, sino una señal de que el cuerpo expresa lo que la mente y el corazón no logran comunicar, así que animó a quienes atraviesan situaciones similares a confiar en su capacidad de superación y a recordar que, con paciencia y autocuidado, la calma puede regresar.