Colombia

Super Astro Sol resultados 11 de septiembre: signo y números ganadores del premio mayor

Como todos los miércoles, la lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados ganadores del último sorteo
Resultados ganadores del último sorteo de Super Astro (Infobae)

Super Astro Sol dio a conocer el signo y números ganadores de su más reciente sorteo publicado este jueves 11 de septiembre de 2025.

Esta lotería es una de las más populares de Colombia que ofrece un premio mayor de 42 mil veces lo apostado. Descubra si resultó ser uno de los miles de ganadores diarios que reciben cientos de millones de pesos todos los días.

Resultados del Super Astro Sol

Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol hoy
  • Fecha: jueves 11 de septiembre de 2025.
  • Número ganador: 7 3 7 1.
  • Signo: Capricornio.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

  • El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.
  • El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible. 

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super AstroSuper Astro LunaSuper Astro Solcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Petro reveló que abrió 190.000 cupos para universidades públicas y prometió 500.000 para 2026, pero lo acusan de inflar la cifra: qué pasó

El mandatario reafirmó el compromiso de su Gobierno con la ampliación de plazas académicas; sin embargo, su declaración abrió campo a cuestionamientos sobre la capacidad del sistema público para absorber a más estudiantes ante las nuevas condiciones de financiación

Petro reveló que abrió 190.000

Diputada española afirmó que con el cartel de los Soles, Maduro logró “lo que Pablo Escobar un día soñó”

Los señalamientos contra la dictadura y las acusaciones por vínculos narcotraficantes siguen generando reacciones

Diputada española afirmó que con

Perro fue herido a machete por un hombre en Atlántico: la comunidad pide que sea condenado

El animal fue trasladado a un centro veterinario para recibir atención especializada

Perro fue herido a machete

Juzgado archivó investigación contra concejal de Soacha por uso de libreta militar falsa: el cabildante estalló de alegría en sus redes sociales

La sentencia del Juzgado 53 de Bogotá concluyó que Danny Caicedo fue víctima de un error ajeno a su voluntad, descartando cualquier responsabilidad penal y poniendo fin a un proceso que impactó su carrera política

Juzgado archivó investigación contra concejal

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

La barranquillera sorprendió al contar su rutina nocturna con aceite de coco, defendiendo la naturalidad frente a la presión de la industria sobre la imagen y el paso del tiempo

Sofía Vergara reveló su ingrediente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

General Triana compartió desde Washington

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara reveló su ingrediente

Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

Sofía Vergara no se perdió a Oasis en Los Ángeles y volvió a encender rumores de noviazgo

‘Desafío Siglo XXI’: Lucho planea contarle a Valentina lo que pasó con María C en el cubo de eliminados

“Task: Unidad Especial” lidera el top 10 de series en HBO Max Colombia

Desde Argentina, 2 Minutos hace su regreso al Festival Cordillera: “Está bueno que haya grises para poder convivir”

Deportes

Millonarios y su dilema con

Millonarios y su dilema con la cancha de El Campín: tras polémica de conciertos, tres referentes han sufrido graves lesiones

Barranquilla no sería la única en acoger una final: esta es la ciudad de Colombia que buscaría la Copa Libertadores

Él es Nicolás Rubio, el primer paracaidista colombiano que se animó a sobrevolar el Mont Blanc: “Es hermoso, pero también aterrador”

Conmebol publicó el once ideal de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas: tres colombianos están en el equipo

Esta fue la más dura lesión que sufrió Luis Suárez, el goleador de la selección Colombia contra Venezuela: preocupó su recuperación