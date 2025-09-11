Ornella Sierra se defendió de las críticas que recibió por visitar su tierra natal: “En Barranquilla no te quieren, bebé”

En su más reciente viaje a su tierra natal generó debates entre sus seguidores - crédito @ornellasierra / IG

El recorrido profesional de Ornella Sierra, reconocida influenciadora originaria de Barranquilla, está marcado por su capacidad para conectar con el público a partir de una imagen genuina y espontánea.

Su presencia en el mundo digital comenzó a consolidarse cuando, con apenas 25 años, fue seleccionada para participar en la primera edición de La Casa de los Famosos, reality que no solo le otorgó mayor visibilidad sino que le abrió nuevas oportunidades dentro de los medios tradicionales.

Tras su participación en el programa, se integró como host digital de los contenidos exclusivos vinculados al reality, además de confiarle la conducción de un espacio propio, el Pinky Show. Su desempeño en estas funciones se extendió desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025, momento en el cual la cadena implementó una reestructuración en su área digital.

Trabajo en Bogotá, descanso en Barranquilla

La influencer explicó que la idea de ir a Barranquilla se centraba en su descanso, después de afrontar el caos capitalino en lo profesional - crédito @ornellasierra / IG

Ya radicada en Bogotá, Sierra alterna su vida laboral en la capital con visitas esporádicas a Barranquilla, ciudad que considera crucial en su vida personal y profesional. Sin embargo, en su más reciente viaje a su tierra natal generó debates entre sus seguidores. Algunos usuarios manifestaron su descontento ante su presencia en “la Arenosa”, transmitiendo comentarios en los que le sugieren alejarse de la ciudad, alegando que le resulta perjudicial para su crecimiento y enfoque personal.

En uno de los mensajes dirigidos a la influenciadora, un seguidor le expresó: “Ornella escucha, en Barranquilla no te quieren bebé ya deja de ir allá. Trata solo de estar ahí cuando vayas a trabajar y listo devuélvete de nuevo, pero suelta ya esa ciudad. Tu quieres obtener muchas cosas pero tienes que soltar esa ciudad que te está perjudicando”.

Así respondió la influencer a sus seguidores - crédito @ornellasierra / IG

Frente a este tipo de observaciones, Ornella respondió que, durante los dos meses previos, no había vuelto a Barranquilla y que su más reciente estancia apenas alcanzó los diez días. La influenciadora explicó que, aunque entiende que su comunidad busca su bienestar, le resulta importante alternar el ritmo estricto de trabajo en Bogotá con la posibilidad de desconectarse emocionalmente en su ciudad de origen, donde la dinámica resulta menos exigente.

Ornella enfrentó las críticas

Además, la influenciadora expuso cómo sus publicaciones varían en ambas ciudades, ya que en la capital se centra en el contenido productivo y profesional, mientras que al visitar su tierra natal aprovecha para relajarse y dejarse llevar por el ambiente familiar, lo que desemboca en historias y publicaciones alejadas del carácter empresarial.

Tras su participación en el programa, se integró como host digital de los contenidos exclusivos vinculados a La casa de los famosos - crédito @ornellasierra/Instagram

“Yo entiendo porque se preocupan, acá en Bogotá solo les publico contenido de trabajo, contenido enfocada y yo voy a Barranquilla y me desordeno, me pierdo de historias, la paso deli. Acá en Bogotá si me la paso enfocada, alerta todo el tiempo, porque aquí no tengo familia, estoy sola. Esta ciudad no es para todo el mundo”, aclaró Sierra, en el que describe la diferencia de dinámicas entre ambos espacios y el modo en que su entorno familiar influye en su estado de ánimo y enfoque personal.

La creadora digital insistió en que ninguna persona es una máquina, y argumentó que retornar a Barranquilla le permite recargar energías y reconectar con sus raíces, además de mantener vivo el vínculo con la región que la vio crecer. Al cerrar sus comentarios, dejó claro que la mayor parte de su tiempo la dedica a sus proyectos en Bogotá, pero que se reserva la posibilidad de disfrutar de su ciudad natal sin remordimientos, ya que considera que el equilibrio entre trabajo y descanso es clave para preservar su bienestar y creatividad.

Finalmente, Ornella Sierra enfrenta las opiniones encontradas de su audiencia buscando un balance entre sus compromisos profesionales y el derecho a disfrutar, sin presiones externas, los espacios que construye como parte de su vida personal.