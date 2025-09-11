Norma Nivia debuta en Hollywood con película de terror: este es el nombre y fecha de estreno de la cinta

La exparticipante de La casa de los famosos reaccionó al trailer de la producción que se estrenará en octubre del 2025 - crédito @normaniviag/ Instagram @monsterfestau/ Instagram

La actriz y modelo colombiana Norma Nivia sumó un nuevo capítulo a su carrera, con su participación en la producción internacional Coyotes, una película estrenada recientemente en Estados Unidos.

La artista, que formó parte de La casa de los famosos Colombia 2, aportó una perspectiva de experiencia y autenticidad durante su paso por el reality, donde su participación fue catalogada como un “experimento social” por la forma en que enfrentó el reto de la convivencia y la exposición.

Durante el programa, la actriz también vivió una transformación personal al iniciar una relación con Mateo Varela. El vínculo creció fuera del reality y actualmente comparten proyectos de contenido en redes sociales.

En esta ocasión, fue el propio Mateo quien difundió en plataformas digitales el tráiler oficial de Coyotes, celebrando el logro profesional de su pareja.

“Quiero presumirles a todos ustedes esta belleza, sí señores, mi bella novia en Hollywood, en el tráiler de la película, qué belleza… Una actriz colombiana en Hollywood“. La cinta cuenta con un elenco internacional, en el que se destacan Justin Long, Kate Bosworth, Milla Harris y la propia Norma Nivia.

El argumento narra la historia de una familia atrapada en las colinas de Hollywood durante un incendio devastador, obligada a enfrentarse a una manada de coyotes salvajes para sobrevivir. Según el portal Imdb, la producción se lanzará el 3 de octubre del 2025.

La actriz es parte del elenco de la película Coyotes que se estrena en octubre del 2025 - crédito @ carlag513/ TikTok

El estreno de la película representa un paso relevante para Norma Nivia en su consolidación internacional, permitiéndole mostrar su talento junto a figuras reconocidas de la industria y reafirmando su proyección en el cine fuera de Colombia.

“Me alegra mucho éxito y mil bendiciones se lo merece 👏“, ”Qué bien muchos éxitos para Norma y Mateo!!! Famosos que sí son reconocidos por su talento", “Muchas suerte ya estás en el ojo del huracán vas creciendo poco a poco”, “Y lo que se viene flaca,te mereces lo mas lindo👏“, ”Felicidades Norma, frutos de su trabajo", fueron los mensajes que internautas le dejaron en redes sociales.

La actriz debuta en el cine internacional con Coyotes - crédito @monsterfestau/ Instagram

Norma y Mateo desafían las críticas y afirman que nada afecta su relación

Norma Nivia y Mateo Varela respondieron con contundencia a las constantes críticas que han recibido sobre su relación, la cual nació en el reality de convivencia.

En una transmisión en vivo, los exparticipantes del reality compartieron su postura y defendieron la solidez de su vínculo, demostrando que los señalamientos en redes no afectan su vida personal.

La actriz Norma Nivia fue contundente antes las criticas por su relación con Mateo - crédito @normaniviag/Instagram

Durante el espacio, Norma Nivia se mostró enfática ante los comentarios negativos: “No lo van a lograr, a mí no me va a afectar, yo por las cosas que digan desconocidos no voy a terminar mi relación”, expresó la actriz, dejando claro que no permitirá que la opinión pública tenga un impacto en su vida sentimental.

Agregó que mientras muchos opinan sobre su vida, ella está concentrada en su entorno real y en los procesos familiares actuales: su familia está conociendo a Mateo y ella, a su vez, está descubriendo a los seres queridos de su pareja.

La intervención de Mateo Varela también fue directa, sobre todo en respuesta a las críticas relacionadas con su imagen, en especial por el cambio en el largo de su cabello. Ante los cuestionamientos, el actor aclaró: “Tengo dos marcas con las que tengo un contrato importante que tiene que ver con el cabello, no lo van a entender, a mí me importa un carajo si a la gente le gusta”, subrayando que los cambios responden a compromisos laborales y no a la necesidad de agradar a los internautas.

La pareja sigue enseñando parte de su relación en redes sociales - crédito @normaniviag/IG

Ambos resaltaron que continúan fortaleciendo su noviazgo y compartiendo momentos en sus redes sociales, sin prestar atención a los prejuicios o juicios ajenos. La pareja ha preferido mostrarse auténtica y resiliente ante las críticas, manteniéndose firme pese a los reiterados comentarios y presiones externas.

La relación de Norma Nivia y Mateo Varela sigue dando de qué hablar, pero los dos actores han optado por dejar que sus decisiones y felicidad sean la última palabra frente a los detractores, mostrando que el amor y la confianza pesan más que cualquier opinión externa.