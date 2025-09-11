Colombia

Norma Nivia debuta en Hollywood con película de terror: este es el nombre y fecha de estreno de la cinta

Junto a artistas internacionales, la actriz colombiana interpreta un papel principal en el filme que marca su primer trabajo en el cine de Estados Unidos

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La exparticipante de La casa
La exparticipante de La casa de los famosos reaccionó al trailer de la producción que se estrenará en octubre del 2025 - crédito @normaniviag/ Instagram @monsterfestau/ Instagram

La actriz y modelo colombiana Norma Nivia sumó un nuevo capítulo a su carrera, con su participación en la producción internacional Coyotes, una película estrenada recientemente en Estados Unidos.

La artista, que formó parte de La casa de los famosos Colombia 2, aportó una perspectiva de experiencia y autenticidad durante su paso por el reality, donde su participación fue catalogada como un “experimento social” por la forma en que enfrentó el reto de la convivencia y la exposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el programa, la actriz también vivió una transformación personal al iniciar una relación con Mateo Varela. El vínculo creció fuera del reality y actualmente comparten proyectos de contenido en redes sociales.

En esta ocasión, fue el propio Mateo quien difundió en plataformas digitales el tráiler oficial de Coyotes, celebrando el logro profesional de su pareja.

“Quiero presumirles a todos ustedes esta belleza, sí señores, mi bella novia en Hollywood, en el tráiler de la película, qué belleza… Una actriz colombiana en Hollywood“. La cinta cuenta con un elenco internacional, en el que se destacan Justin Long, Kate Bosworth, Milla Harris y la propia Norma Nivia.

El argumento narra la historia de una familia atrapada en las colinas de Hollywood durante un incendio devastador, obligada a enfrentarse a una manada de coyotes salvajes para sobrevivir. Según el portal Imdb, la producción se lanzará el 3 de octubre del 2025.

La actriz es parte del elenco de la película Coyotes que se estrena en octubre del 2025 - crédito @ carlag513/ TikTok

El estreno de la película representa un paso relevante para Norma Nivia en su consolidación internacional, permitiéndole mostrar su talento junto a figuras reconocidas de la industria y reafirmando su proyección en el cine fuera de Colombia.

“Me alegra mucho éxito y mil bendiciones se lo merece 👏“, ”Qué bien muchos éxitos para Norma y Mateo!!! Famosos que sí son reconocidos por su talento", “Muchas suerte ya estás en el ojo del huracán vas creciendo poco a poco”, “Y lo que se viene flaca,te mereces lo mas lindo👏“, ”Felicidades Norma, frutos de su trabajo", fueron los mensajes que internautas le dejaron en redes sociales.

La actriz debuta en el
La actriz debuta en el cine internacional con Coyotes - crédito @monsterfestau/ Instagram

Norma y Mateo desafían las críticas y afirman que nada afecta su relación

Norma Nivia y Mateo Varela respondieron con contundencia a las constantes críticas que han recibido sobre su relación, la cual nació en el reality de convivencia.

En una transmisión en vivo, los exparticipantes del reality compartieron su postura y defendieron la solidez de su vínculo, demostrando que los señalamientos en redes no afectan su vida personal.

La actriz Norma Nivia fue
La actriz Norma Nivia fue contundente antes las criticas por su relación con Mateo - crédito @normaniviag/Instagram

Durante el espacio, Norma Nivia se mostró enfática ante los comentarios negativos: “No lo van a lograr, a mí no me va a afectar, yo por las cosas que digan desconocidos no voy a terminar mi relación”, expresó la actriz, dejando claro que no permitirá que la opinión pública tenga un impacto en su vida sentimental.

Agregó que mientras muchos opinan sobre su vida, ella está concentrada en su entorno real y en los procesos familiares actuales: su familia está conociendo a Mateo y ella, a su vez, está descubriendo a los seres queridos de su pareja.

La intervención de Mateo Varela también fue directa, sobre todo en respuesta a las críticas relacionadas con su imagen, en especial por el cambio en el largo de su cabello. Ante los cuestionamientos, el actor aclaró: “Tengo dos marcas con las que tengo un contrato importante que tiene que ver con el cabello, no lo van a entender, a mí me importa un carajo si a la gente le gusta”, subrayando que los cambios responden a compromisos laborales y no a la necesidad de agradar a los internautas.

La pareja sigue enseñando parte
La pareja sigue enseñando parte de su relación en redes sociales - crédito @normaniviag/IG

Ambos resaltaron que continúan fortaleciendo su noviazgo y compartiendo momentos en sus redes sociales, sin prestar atención a los prejuicios o juicios ajenos. La pareja ha preferido mostrarse auténtica y resiliente ante las críticas, manteniéndose firme pese a los reiterados comentarios y presiones externas.

La relación de Norma Nivia y Mateo Varela sigue dando de qué hablar, pero los dos actores han optado por dejar que sus decisiones y felicidad sean la última palabra frente a los detractores, mostrando que el amor y la confianza pesan más que cualquier opinión externa.

Temas Relacionados

Norma NiviaNorma Nivia PelículaHollywoodNorma Nivia HollywoodMateo VarelaLa casa de los famosos ColombiaJustin LongColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Correos internos de Ecopetrol contradicen versión oficial sobre pago millonario: Ricardo Roa respondió

Documentos filtrados revelan que la obligación de pagar 42 millones de dólares por las plantas Termomorichal ya estaba resuelta jurídicamente desde 2018, desmintiendo declaraciones recientes de altos directivos de la petrolera

Correos internos de Ecopetrol contradicen

El aporte del colombiano William Noguera para identificar a más víctimas del asesino serial Joseph Naso, condenado en 2013 por matar a cuatro mujeres: ahora serían 26

Gracias a los detalles que brindó el entonces compañero de celda del estadounidense, el colombiano William Noguera, se han conocido más detalles de otros casos que conducirían a Naso como el autor material

El aporte del colombiano William

Santiago Cruz reveló por qué sacó a la luz sus problemas con las drogas y el alcohol: “Fui borracho y periquero”

El cantautor ibaguereño se sinceró con Infobae: contó por qué decidió hablar de su paso por las drogas, testimonio que ahora incluyó en su música

Santiago Cruz reveló por qué

Nuevo director de la Dijín será el coronel Elver Alfonso: estos son los cambios en la cúpula de la Policía

El director general de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció los cambios en la institución para “fortalecer la estrategia operativa y preventiva en diversas regiones”

Nuevo director de la Dijín

Cielo Rusinque dio explicaciones por pliego de cargos contra Caracol Radio y Canal 1: tildó de ‘ignorantes’ a quienes la critican

La superintendente de Industria y Comercio defendió la legalidad del proceso, desestimó los señalamientos en su contra y advirtió que desinformar sobre las actuaciones de la SIC constituye “lo realmente peligroso” para la democracia

Cielo Rusinque dio explicaciones por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

General Triana compartió desde Washington

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

Dinamitaron torre de energía en sector Loma del Indio en Medellín: esto se sabe

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

ENTRETENIMIENTO

Norma Nivia debuta en Hollywood

Norma Nivia debuta en Hollywood con película de terror: estos son los detalles de la producción en la que estuvo la actriz

Karina García respondió a críticas por su nuevo diseño de sonrisa: “Así me siento linda”

Belinda filtró canción que sacará con Sebastián Yatra y así reaccionó el colombiano

Laura Acuña se refirió a su actual situación sentimental y contó cómo se encuentra su corazón: “Cero problemas”

Bad Bunny excluye a Estados Unidos de su gira mundial por temor a redadas de ICE: “Nos preocupa mucho”

Deportes

Esta fue la dura lesión

Esta fue la dura lesión que sufrió Luis Suárez durante su carrera, delantero de la selección Colombia que marcó póker de goles ante Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas

Juan Carlos Pereira habló sobre la dura lesión de tendón de Aquiles que sufrió en el último partido con Millonarios: “Duro de asimilarlo”

Esta es la historia de la camiseta de la selección Colombia que se colocó Carlos Lampe, arquero de Bolivia durante la clasificación al repechaje al Mundial: “La pelota no se mancha”

Este es el equipo ideal de la Eliminatoria Sudamericana: dos jugadores colombianos lideran el ataque

Así fue la fría narración de la prensa española tras el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de La Vuelta a España