Miguel Uribe Londoño, que sufrió el asesinato de su hijo, envió conmovedor mensaje a la familia de Charlie Kirk: “Que encuentren consuelo”

En un hecho que causó estupor en Estados Unidos y en diferentes latitudes del planeta, Charlie Kirk, reconocido activista político conservador, fue brutalmente asesinado el miércoles 10 de septiembre, durante evento público en la Universidad del Valle de Utah. Su muerte, que ocurrió tras recibir un impacto de bala en su cuello mientras respondía preguntas en un mitín en el claustro, quedó registrada en video, en un crimen que se perpetró desde un edificio aledaño.

Krik, de 31 años, no resistió a las heridas causadas por este impacto, pese a los intentos del equipo médico por salvarlo. Este suceso, en el plano nacional, hizo recordar el magnicidio del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que tras el atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, luchó por su vida durante dos meses y cuatro días; sin embargo, murió el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe.

Por tal motivo, su padre, el hoy aspirante al primer cargo de la nación Miguel Uribe Londoño, que sabe más que nadie el dolor que soportan los seres queridos del joven político norteamericano, aprovechó la cercanía de las redes sociales para enviarle un sentido mensaje de condolencia a los que hoy lamentan la partida del Kirk: que no sobrevivió a este cruento ataque, en un suceso que enluta la Casa Blanca, pues el presidente Donald Trump era admiración suyo.

“Me entristece profundamente la trágica pérdida de Charlie Kirk. Mi corazón está con su esposa y sus hijos en este momento tan difícil. Que encuentren consuelo y fortaleza en medio del dolor”, afirmó Uribe Londoño en su mensaje, que también compartió en inglés, y que se sumó a diferentes pronunciamientos, como el partido Centro Democrático, que en la misma lengua se pronunció frente a lo sucedido en territorio norteamericano.

¿Quién era Charlie Kirk?

El joven se destacó por su activismo y por sus comentarios de la política estadounidense, reconocido por fundar la organización Turning Point USA, dedicada a la promoción de valores conservadores entre estudiantes universitarios. Nació en 1993 en Illinois y desde su adolescencia se integró al activismo político, al consolidar su figura como una de las voces más influyentes del conservadurismo juvenil en el país; valorada, de hecho, por veteranos exponentes.

Kirk desarrolló una extensa carrera como conferencista, escritor y conductor de un programa de radio y pódcast con amplia difusión. Su asesinato desató una ola de indignación generalizada, liderada por el director del FBI, Kash Patel, informó que un sospechoso fue arrestado poco después del hecho; aunque los detalles sobre la motivación y la identidad del atacante no fueron divulgados en ese momento por el alto funcionario, que no evitó conmoverse ante lo sucedido.

Durante el evento, videos difundidos en redes sociales muestran a Kirk sentado ante una multitud mientras respondía preguntas del público. Un asistente le consultó sobre la violencia armada en el país y Kirk respondió con una interrogante sobre si debían incluirse los delitos relacionados con pandillas. Pocos segundos después, se escuchó un disparo, lo que provocó gritos y una estampida en el lugar, pues los asistentes se lanzaron al suelo para refugiarse.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!“, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, mediante la cual confirmó el lamentable deceso.