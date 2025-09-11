Colombia

Miguel Uribe Londoño, que sufrió el asesinato de su hijo, envió conmovedor mensaje a la familia de Charlie Kirk: “Que encuentren consuelo”

El precandidato presidencial, que ha vivido en carne propia el horror de las balas, al perder a su esposa y recientemente al senador Miguel Uribe Turbay, envío a través de sus redes sociales un mensaje de condolencia a la familia del joven activista político norteamericano

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Miguel Uribe Londoño aprovechó para
Miguel Uribe Londoño aprovechó para enviarle su mensaje de condolencia a la familia del joven norteamericano Charlie Kirk, asesinado a bala en un mitín político - crédito @MiguelUribeT/X - REUTERS

En un hecho que causó estupor en Estados Unidos y en diferentes latitudes del planeta, Charlie Kirk, reconocido activista político conservador, fue brutalmente asesinado el miércoles 10 de septiembre, durante evento público en la Universidad del Valle de Utah. Su muerte, que ocurrió tras recibir un impacto de bala en su cuello mientras respondía preguntas en un mitín en el claustro, quedó registrada en video, en un crimen que se perpetró desde un edificio aledaño.

Krik, de 31 años, no resistió a las heridas causadas por este impacto, pese a los intentos del equipo médico por salvarlo. Este suceso, en el plano nacional, hizo recordar el magnicidio del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que tras el atentado que sufrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, luchó por su vida durante dos meses y cuatro días; sin embargo, murió el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por tal motivo, su padre, el hoy aspirante al primer cargo de la nación Miguel Uribe Londoño, que sabe más que nadie el dolor que soportan los seres queridos del joven político norteamericano, aprovechó la cercanía de las redes sociales para enviarle un sentido mensaje de condolencia a los que hoy lamentan la partida del Kirk: que no sobrevivió a este cruento ataque, en un suceso que enluta la Casa Blanca, pues el presidente Donald Trump era admiración suyo.

Con esta publicación, el precandidato
Con esta publicación, el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño lamentó la muerte del joven activista norteamericano Charlie Kirk - crédito @MiguelUribeL/X

“Me entristece profundamente la trágica pérdida de Charlie Kirk. Mi corazón está con su esposa y sus hijos en este momento tan difícil. Que encuentren consuelo y fortaleza en medio del dolor”, afirmó Uribe Londoño en su mensaje, que también compartió en inglés, y que se sumó a diferentes pronunciamientos, como el partido Centro Democrático, que en la misma lengua se pronunció frente a lo sucedido en territorio norteamericano.

¿Quién era Charlie Kirk?

El joven se destacó por su activismo y por sus comentarios de la política estadounidense, reconocido por fundar la organización Turning Point USA, dedicada a la promoción de valores conservadores entre estudiantes universitarios. Nació en 1993 en Illinois y desde su adolescencia se integró al activismo político, al consolidar su figura como una de las voces más influyentes del conservadurismo juvenil en el país; valorada, de hecho, por veteranos exponentes.

El asesinato de Charlie Kirk
El asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos recordó el magnicidio de Miguel Uribe en Colombia - crédito @milohe/X

Kirk desarrolló una extensa carrera como conferencista, escritor y conductor de un programa de radio y pódcast con amplia difusión. Su asesinato desató una ola de indignación generalizada, liderada por el director del FBI, Kash Patel, informó que un sospechoso fue arrestado poco después del hecho; aunque los detalles sobre la motivación y la identidad del atacante no fueron divulgados en ese momento por el alto funcionario, que no evitó conmoverse ante lo sucedido.

Durante el evento, videos difundidos en redes sociales muestran a Kirk sentado ante una multitud mientras respondía preguntas del público. Un asistente le consultó sobre la violencia armada en el país y Kirk respondió con una interrogante sobre si debían incluirse los delitos relacionados con pandillas. Pocos segundos después, se escuchó un disparo, lo que provocó gritos y una estampida en el lugar, pues los asistentes se lanzaron al suelo para refugiarse.

El líder político juvenil se encontraba dirigiendo un acto que formaba parte de su tour "America Comeback" cuando le dispararon en el cuello. (Especial)

El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te amamos!“, escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Truth Social, mediante la cual confirmó el lamentable deceso.

Temas Relacionados

Crimen Charlie KirkMiguel Uribe LondoñoMiguel Uribe TurbayCentro DemocráticoCharlie KirkAsesinato Charlie KirkColombia-Noticias

Más Noticias

Jhon Alex Castaño se disfrazó para darle una sorpresa a joven que interpreta sus canciones en Corabastos

El famoso no dudó en visitar al ciudadano que tanto lo admira y cantó con él algunos de sus temas más exitosos

Jhon Alex Castaño se disfrazó

Famosa presentadora venezolana lanzó duras críticas contra Isabella Ladera y Beéle: “Se metió con un tipo casado y con hijos”

Andrea Villarroel desató polémica en redes al calificar como “karma” la filtración del video íntimo, mientras que al colombiano lo tildó de “patán”

Famosa presentadora venezolana lanzó duras

Se acabaron los huecos en las vías de Cali: administración realizó inversión histórica en maquinaria para reparar vías

La adquisición de equipos modernos permitirá atender más barrios, agilizar intervenciones y generar empleo, que según las autoridades marcará el inicio de una etapa de desarrollo

Se acabaron los huecos en

El ‘paraíso de los postres’: un mágico destino que está a cuatro horas de Bogotá, así puede llegar

En este pequeño municipio, la vocación repostera de sus habitantes se transforma en parte esencial del desarrollo turístico y cultural

El ‘paraíso de los postres’:

Con la carretera cerrada, Avianca y Latam toman el mando: así buscan aliviar la crisis en Villavicencio

Mientras la montaña sigue inestable en Chipaque, las aerolíneas aumentan frecuencias y fijan topes tarifarios para responder a la emergencia

Con la carretera cerrada, Avianca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emboscada del Clan del Golfo

Emboscada del Clan del Golfo contra una patrulla de la Policía en Buriticá, Antioquia, dejó un uniformado herido

Cayó ‘El Gato’, cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol: tres lugartenientes también fueron detenidos

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño se disfrazó

Jhon Alex Castaño se disfrazó para darle una sorpresa a joven que interpreta sus canciones en Corabastos

Famosa presentadora venezolana lanzó duras críticas contra Isabella Ladera y Beéle: “Se metió con un tipo casado y con hijos”

Catherine Siachoque, la ‘Villana de América’, brilla en tres producciones y desafía sus límites: “Si Messi tiene un entrenador, imagínate si uno no va a tener”

Esta fue la última publicación que Juanes le dedicó su mamá en Instagram: “Mi irremplazable Doña Alicia”

Yailin la más viral sorprendió a sus seguidores con la apertura de su propia iglesia: “Es una obra admirable”

Deportes

Kevin Mier es lapidado por

Kevin Mier es lapidado por leyenda de la selección Colombia por su actuación ante Venezuela: “Era un manojo de nervios”

Derrota con Colombia generó cambio radical en el fútbol venezolano: esta fue la decisión que tomaron tras eliminación

Jhon Jáder Durán se aleja más del Fenerbahce y la selección Colombia: “Su lesión es grave”

La selección Colombia se habría llenado los bolsillos con la clasificación al mundial de 2026: este sería el premio de la FIFA

Hinchas de Nacional recordaron a Nahuel Ferraresi, defensa que se burló de Cardona, tras la eliminación de Venezuela: “Por TV”